T.D.O.W. – The Devil on Wheels: nuovo trailer ufficiale del documentario su “Duel”

Disponibile un nuovo trailer ufficiale e un importante aggiornamento per T.D.O.W. – The Devil on Wheels, un documentario indipendente in lavorazione da diversi anni che vuole esplorare il fenomeno Duel, dalla realizzazione del film al modo in cui i fan lo hanno tenuto in vita portandolo allo status di cult.

In Duel, uno dei tanti film tv per la serie ‘Movie-Of-The-Week’ (film della settimana) girato nel 1971, un camion spaventoso, il cui conducente non è mai rivelato, insegue un automobilista solitario per le strade del deserto del Sud della California, senza nessun motivo apparente. Il film “Duel” si è rivelato un “cult” incessante per più di quarant’anni, non solo tra gli amanti del cinema, ma anche tra gli appassionati di autocarri tanto che il terrificante ‘Peterbilt 281’ è diventato un’icona. Il successo di questo film fu così grande che la pellicola venne distribuita nei cinema a livello mondiale. Ancora oggi gli esperti di cinema studiano il significato profondo che si cela dietro “Duel”, mentre gli aspiranti registi analizzano il modo in cui il film fu realizzato. Questo primo lavoro di Steven Spielberg è divenuto una delle referenze cinematografiche più gettonate, un pezzo di storia del cinema la cui influenza è tuttora presente e attuale. Non a caso il regista Alfonso Cuaron ha tratto ispirazione proprio dal film di Spielberg per realizzare il film “Gravity”.

T.D.O.W. The Devil on Wheels – sinossi e trailer

Los Angeles, ottobre 1971. Un piccolo film, realizzato per la televisione, viene girato vicino a Los Angeles sotto la direzione di un giovane e sconosciuto regista. Il film racconta la storia di “un uomo, un camion e una strada aperta”. Non ha attirato alcuna attenzione. Non è basato su un libro famoso. Non ha stelle del cinema. Ha un budget modesto. Sarà girato in soli 13 giorni. Ma gli amanti del cinema di tutto il mondo mostreranno ancora la loro ammirazione per questo 50 anni dopo. Il film si chiama DUEL. Oggi. I fan di tutto il mondo visitano regolarmente le location dei film nel deserto vicino a Los Angeles. Conoscono ogni angolo del film. Vanno a visitare il camion superstite del film. Possono citare linee di dialogo da esso. Il primo lavoro conosciuto di Steven Spielberg è diventato un punto di riferimento cinematografico. Come mai questo minuscolo film, realizzato in modo economico e veloce per la TV, ha generato un culto così appassionato, internazionale e immortale? Cosa rende DUEL così unico? THE DEVIL ON WHEELS approfondisce il fenomeno DUEL e, nel farlo, esplora il potere e il fascino dei film sulle persone.

Dietro al progetto, che in questi giorni sta ultimando la raccolta fondi, i filmmakers salentini Luca e Gabriele Stifani che debuttano dietro la macchina da presa nel loro primo lungometraggio.

BENVENUTO!

Dopo anni di duro lavoro, il nostro documentario sul Duel di Spielberg è quasi pronto!

Con questa campagna stiamo cercando di raccogliere 25.000 euro, la cifra di cui abbiamo bisogno per poter USARE GLI ESTRATTI DI DUEL NEL NOSTRO DOCUMENTARIO e mostrarlo nei festival cinematografici.

La nostra campagna di donazioni è iniziata lunedì 1 novembre, CON IL LANCIO DI QUESTO SITO, e durerà solo 13 giorni (che è esattamente il numero di giorni in cui è stato girato Duel), e terminerà il 13 novembre (data che segna il 50° anniversario della prima di Duel nel 1971).

IN CAMBIO TI OFFRIAMO IL TUO NOME NEI TITOLI DEL FILM!

Se volete ulteriori info sulla raccolta fondi e sul progetto vi segnaliamo il sito web ufficiale di “T.D.O.W. – The Devil on Wheels”.

