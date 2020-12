The Dig: trailer del film Netflix con Carey Mulligan e Ralph Fiennes

Netflix ha reso disponibile un trailer ufficiale di The Dig, un dramma indipendente ambientato alla fine degli anni ’30 in Inghilterra.

Il film vede protagonisti Carey Mulligan nei panni di una ricca vedova proprietaria di un terreno con dei tumuli e Ralph Fiennes in quelli di un archeologo dilettante che in quel terreno porterà alla luce la scoperta storica di Sutton Hoo. Il film reinventa gli eventi dello scavo del 1939 di Sutton Hoo vicino a Woodbridge, nel Suffolk, in Inghilterra, sito di due cimiteri altomedievali che risalgono al VI-VII secolo. Un cimitero aveva una nave sepolta intatta con un tesoro di manufatti anglosassoni ,maggior parte dei quali sono ora detenuti dal British Museum.

La trama ufficiale:

Mentre la seconda guerra mondiale incombe, una ricca vedova assume un archeologo dilettante per scavare i tumuli della sua tenuta. Quando fanno una scoperta storica, gli echi del passato della Gran Bretagna risuonano di fronte al suo futuro incerto.

“The Dig” è interpretato anche da Lily James, Johnny Flynn, Ben Chaplin, Ken Stott, Archie Barnes, Monica Dolan, Lily James, Ken Stott, Arsher Ali, Joe Hurst, Chris Wilson, Eileen Davies, Grant Crookes, Jane Fowler, James Dryden ed Ellie Piercy.

“The Dig” è diretto dall’attore e regista australiano Simon Stone, il suo secondo lungometraggio per il grande schermo dopo aver diretto The Daughter. La sceneggiatura è scritta da Moira Buffini (Jane Eyre, Il Palazzo del Viceré) basata sul romanzo di John Preston.

Vedremo Fiennes prossimamente anche nel dramma The Forgiven al fianco di Matt Smith e Jessica Chastain, come il Duca di Oxford nel prequel The King’s Man – Le origini e riprenderà il ruolo di “M” in No Time To Die. Mulligan sarà invece l’attrice di teatro e televisione cilena Felicia Montealegre nel film biografico Maestro, un ritratto del leggendario direttore d’orchestra e compositore Leonard Bernstein interpretato da Bradley Cooper che è anche regista e co-sceneggaitore del film.

Prodotto da Gabrielle Tana, Ellie Wood, Murray Ferguson e Carolyn Marks Blackwood, “The Dig” arriverà su Netflix in esclusiva il 29 gennaio 2021.

Fonte: Collider