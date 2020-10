The Empty Man: trailer del film horror sovrannaturale con James Badge Dale

20th Century Studios ha reso disponibile un primo trailer di The Empty Man, il film horror sovrannaturale basato su una popolare serie di graphic-novel pubblicate da Boom! Studios.

Sulle tracce di una ragazza scomparsa, un ex poliziotto si imbatte in un culto segreto che sta tentando di evocare un terrificante entità sovrannaturale nota come The Empty Man, in grado di scatenare una malattia che nessun farmaco è in grado curare. La causa è sconosciuta e i sintomi includono attacchi di rabbia, orribili allucinazioni, demenza suicida, seguita dalla morte o uno stato di catatonia.

La trama ufficiale:

Dopo che un gruppo di adolescenti di una piccola città del Midwest inizia a scomparire misteriosamente, la gente del posto crede che sia opera di una leggenda metropolitana nota come l’Uomo Vuoto (The Empty Man). Mentre un poliziotto in pensione indaga e si sforza di dare un senso alle storie, scopre un gruppo segreto e i loro tentativi di evocare un’entità mistica e orribile, e presto la sua vita – e le vite di coloro che gli sono vicini – sono in grave pericolo.

Il film è interpretato da James Badge Dale, Marin Ireland, Stephen Root, Ron Canada, Robert Aramayo, Joel Courtney e Sasha Frolova.

“The Empty Man” è Diretto da David Prior da una storia e sceneggiatura di Prior basata sull’omonima graphic-novel di Cullen Bunn & Vanesa R. Del Rey. L’autore di fumetti Cullen Bunn ha bruciato le tappe diventando in brevissimo tempo una star del mondo dei fumetti grazie ad una serie di acclamati titoli tra cui l’epico western soprannaturale western The Sixth Gun e affrontando alcuni degli antieroi più popolari dei fumetti come Magneto e SInestro. Il lavoro della disegnatrice di Vanesa R. Del Rey è stata accolta con entusiasmo acclamazione, inclusa una nomination al Russ Manning per il suo lavoro su Hit.

“The Empty Man” prodotto da Ross Richie e Stephen Christy debutterà nei cinema americani il prossimo 23 ottobre.

Fonte: Collider