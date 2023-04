The Equalizer 3 – Senza tregua: trailer e anticipazioni del film con Denzel Washington

Dal 30 agosto 2023 nei cinema italiani con Sony Pictures Entertainment The Equalizer 3 – Senza tregua, il thriller d’azione di Antoine Fuqua che vede Denzel Washington di nuovo nei panni di Robert McCall che dopo gli eventi dei primi due film si è stabilito nel sud Italia e si ritrova ad affrontare la mafia locale.

The Equalizer 3 – Trama e cast

La trama ufficiale: Da quando ha rinunciato alla sua vita come assassino del governo, Robert McCall (Denzel Washington) ha lottato per riconciliare le cose orribili che ha fatto in passato e trova uno strano conforto nel servire la giustizia per conto degli oppressi. Trovandosi sorprendentemente a suo agio nel Sud Italia, scopre che i suoi nuovi amici sono sotto il controllo dei boss della criminalità locale. Mentre gli eventi si fanno mortali, McCall sa cosa deve fare: diventare il protettore dei suoi amici affrontando la mafia.

Il cast include anche Dakota Fanning, David Denman, Sonia Ammar, Eugenio Mastrandrea, Gaia Scodellaro, Remo Girone, Andrea Scarduzio, Bruno Bilotta, Andrea Dodero, Salvatore Ruocco e Daniele Perrone.

The Equalizer 3 – Trailer e video

Curiosità sul film

“The Equalizer 3” è ancora una volta diretto dal pluripremiato regista americano Antoine Fuqua, regista dei primi due film di The Equalizer, oltre a Costretti ad uccidere, Training Day, L’ultima alba, King Arthur, Shooter, Brooklyn’s Finest, Attacco al potere – Olympus Has Fallen, Southpaw, I Magnifici 7, Infinite, The Guilty ed Emancipation.

La sceneggiatura del film è ancora una volta scritta da Richard Wenk (di The Equalizer 1 & 2, The Mechanic, Countdown, 16 Blocks, Jack Reacher: Never Go Back, American Renegades, The Protégé).

Il film è stato girato a Napoli, Roma e sulla Costiera Amalfitana.

Il film riunisce Denzel Washington e Dakota Fanning dopo Man on Fire – Il fuoco della vendetta (2004).

Il film segna la quinta collaborazione tra Denzel Washington e il regista Antoine Fuqua, dopo Training Day (2001), The Equalizer – Il vendicatore (2014), I Magnifici 7 (2016) e The Equalizer 2 – Senza perdono (2018).

Il franchise si basa sull’omonima serie televisiva degli anni ‘80 (trasmesso in Italia con il titolo Un Giustiziere a New York), e ne riprende il tema centrale: le gesta di un uomo, altamente preparato, pronto a vendicare i più deboli. Sebbene i realizzatori abbiano ripreso solo la premessa ed il titolo dalla serie originale.

Il film è prodotto da Todd Black, Jason Blumenthal, Denzel Washington, Antoine Fuqua, Steve Tisch, Clayton Townsend, Alex Siskin, Tony Eldridge. David Bloomfield, Tarak Ben Ammar e Andy Mitchell sono i produttori esecutivi.

Il franchise dalla tv al cinema

“The Equalizer” nasce come serie televisiva trasmessa originariamente sulla CBS dal 18 settembre 1985 al 24 agosto 1989, creata da Michael Sloan e Richard Lindheim. In Italia la serie è stata trasmessa su Rai 2 alla fine degli anni 80 con il titolo Un giustiziere a New York. Robert McCall è interpretato da Edward Woodward nei panni di un agente dell’intelligence in pensione con un passato misterioso, che usa le abilità della sua precedente carriera per esigere giustizia per conto di persone innocenti che si trovano in circostanze pericolose, mentre a volte ha anche a che fare con persone del suo passato in operazioni segrete che lo riportano al suo passato o per saldare vecchi conti. La serie tv è stata rivisitata al femminile nel 2021 con Queen Latifah nei panni di Robyn McCall. La serie, rinnovata per una seconda stagione si inserisce nello stesso universo narrativo di altre quattro serie reboot: Hawaii Five-0, MacGyver, S.W.A.T. e Magnum P.I..

Il primo film, “The Equalizer – Il vendicatore”, è incentrato su Robert McCall (Denzel Washington), un ex agente della DIA a (Defense Intelligence Agency) in pensione che sta cercando di lasciarsi alle spalle la sua vita precedente. Tuttavia quando incontra una giovane prostituta malmenata da mafiosi russi decide di fare la differenza, ma il suo intervento innesca un conflitto che lo porterà ad uno scontro all’ultimo sangue con un boss malavitoso e la sua schiera di scagnozzi. “The Equalizer – Il vendicatore” ha incassato 192 milioni di dollari da un budget di 73 milioni.

Nel secondo film “The Equalizer 2 – Senza perdono”, ritroviamo il marine statunitense in pensione ed ex ufficiale della DIA Robert McCall mentre intraprende un percorso di vendetta dopo il brutale assassinio della sua amica Susan Plummer interpretata da Melissa Leo che appare anche le primo film ed stata guest star nel terzo episodio della prima stagione (“The Defector”) della serie tv “Un Giustiziere a New York”. “The Equalizer 2 – Senza perdono” ha incassato 190 milioni di dollari da un budget di 79 milioni.

Legata al franchise c’è anche una raccolta di romanzi con protagonista Robert McCall scritta da Michael Sloan, uno dei creatori della serie tv originale. Il primo libro The Equalizer è stato pubblicato nel 2014, seguito da Killed in Action: An Equalizer Novel, pubblicato nel 2018. I romanzi sono una moderna rivisitazione della serie originale e si concentrano su McCall che lascia la Compagnia o Agenzia e alla fine diventa un investigatore privato a New York. I racconti presentano anche una serie di personaggi ricorrenti della serie televisiva come Mickey Kostmayer, Control e Scott McCall. Un terzo romanzo, Equalizer: Requiem è stato pubblicato nel 2020.

La sinossi ufficiale del romanzo: Michael Sloan, co-creatore della classica serie TV degli anni ’80, reinventa la storia del misterioso ex agente dell’intelligence segreta che aiuta le persone disperate che hanno bisogno delle sue abilità uniche e mortali. Robert McCall è un ex ufficiale delle operazioni segrete della CIA che cerca di espiare i peccati del passato offrendo, gratuitamente, i suoi servizi come risolutore di problemi (spesso letteralmente), protettore e investigatore. Le persone bisognose lo trovano tramite un annuncio sui giornali e su Internet: “Hai un problema? Le probabilità sono contro di te? Chiama l’Equalizer”. Aiutato da un gruppo di contatti a volte misteriosi (alcuni dei quali risalgono ai suoi giorni nello spionaggio), McCall attraversa le strade di New York City, chiedendo giustizia a coloro che depredano i deboli. In questo romanzo, basato sul programma televisivo degli anni ’80 e programmato per uscire poco prima della versione cinematografica con Denzel Washington, McCall si scontra con un vecchio nemico, il proprietario di un nightclub ceceno, che ora gestisce un servizio di assassinio d’élite per cercare di salvare la vita di una donna innocente.

I libri della serie “The Equalizer” sono disponibili in lingua inglese e tedesco su Amazon.

The Equalizer 3 – Foto e poster