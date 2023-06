The Gates: trailer e anticipazioni del thriller-horror con Richard Brake demoniaco serial-killer

Dal 27 giugno disponibile negli Stati Uniti, direttamente in DVD con 101 Films, The Gates, un thriller-horror irlandese ambientato nella Londra Vittoriana che vede protagonista il Richard Brake di 31, 3 from Hell e Barbarian nei panni di William Colcott, un terrificante serial-killer che condannato a morte per mezzo di elettrocuzione maledice la prigione in cui risiede, insieme a tutto ciò che dimora all’interno dei cancelli.

The Gates – Trama e cast

La trama ufficiale: Londra, 1892. William Colcott (Richard Brake) è stato condannato a morte per mezzo della sedia elettrica. Nel giorno della sua morte, maledice la prigione in cui risiede insieme a tutto ciò che dimora all’interno dei cancelli. Due fotografi post mortem, diventati investigatori del paranormale, Frederick Ladbroke (John Rhys-Davies) ed Emma Wickes (Elena Delia), vengono coinvolti in un’indagine con un misterioso medium, Lucian Abberton (Michael Yare). Devono lavorare insieme per impedire allo spirito di William di fuggire dalla prigione di Bishop’s Gate e scatenare le porte dell’inferno sulla Londra vittoriana.

Il cast include anche David Pearse, Peter Coonan, Christine Mulhern, Brian Fortune, Claire J. Loy, Nigel Mercier, Tristan Heanue, Garrett Smith, Jonathan Waldren, Matthew O’Brien, Tom Neville, Zeb Moore, Adam Moylan, Graeme Coughlan e Pius McGrath.

The Gates – Trailer e video

Curiosità sul film

l film è diretto da Stephen Hall al suo secondo lungometraggio dopo il thriller Night Shift.

La sceneggiatura è scritta da Stephen Hall e lo scenografo Tim Reynolds da una storia di Reynolds che debutta come autore.

Le musiche originali del film sono dei compositore Max Davidoff-Grey & Jason Lazarus

Il film è prodotto da Paul Thompstone, Michael Jones e John Lerchen.

Richard Brake è meglio conosciuto per aver interpretato il ruolo inquietante del “Re della Notte” nella quarta e quinta stagione della serie tv Il trono di spade. Ha collaborato con il regista Rob Zombie in diversi film, inclusi ruoli chiave in Halloween II, 31, 3 From Hell e The Munsters. Brake è anche recentemente apparso nell’acclamato film horror di Zach Creggers Barbarian. I suoi altri ruoli recenti includono un episodio di The Mandalorian e il sequel della commedia d’azione soVrannaturale RIPD 2: Rise of the Damned.

Rhys-Davies ha interpretato Salah nella trilogia originale di Indiana Jones, apparendo in I predatori dell'arca perduta, Indiana Jones e l'ultima crociata e Indiana Jones e il quadrante del destino. L'attore è anche noto per il suo ruolo di Gimli nel franchise de Il Signore degli Anelli.

The Gates – Foto e poster