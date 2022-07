The Gray Man: Netflix annuncia un sequel e uno spinoff ufficialmente in sviluppo

Netflix The Gray Man, recensione: un Jason Bourne da fumetto e sotto steroidi per i Fratelli Russo

The Gray Man, il rutilante thriller d’azione dei registi Joe e Anthony Russo si è rivelato un grande successo per Netflix, è andato talmente bene che lo streamer ha annunciato su Twitter che è in lavorazione un The Gray Man 2 e tanto per non farsi mancare nulla è in sviluppo anche uno spinoff.

L’universo di Grey Man si sta espandendo! Un sequel di The Grey Man è ora in fase di sviluppo con la star Ryan Gosling, i registi Joe e Anthony Russo e il co-sceneggiatore Stephen McFeely che torneranno! Anche uno spin-off è in lavorazione dagli acclamati sceneggiatori Paul Wernick e Rhett Reese (Deadpool)

Come riportato dal tweet, il letale Sierra Six di Ryan Gosling tornerà in azione e tutto il team creativo del film originale sarà di ritorno. I fratelli Russo oltre a dirigere saranno anche produttori del sequel con Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e Mike Larocca.

I Russo hanno condiviso la loro eccitazione per il successo di The Grey Man, e per averlo trasformato in un universo da ampliare.

La reazione del pubblico a The Grey Man è stata a dir poco fenomenale. Apprezziamo così tanto l’entusiasmo che hanno i fan di tutto il mondo avuto per questo film. Con così tanti personaggi fantastici nel film, abbiamo sempre pensato che The Gray Man facesse parte di un universo più ampio, e siamo entusiasti che Netflix annunci un sequel con Ryan, oltre a una seconda sceneggiatura che siamo entusiasti di parlarne presto. The Gray Man è già pronto per un franchise perché è basato su una serie di libri. Pensiamo sempre in questo modo, perché ci piace la narrazione a lungo termine. La maggior parte delle nostre carriere è stata una narrazione a lungo termine: tutto il nostro lavoro televisivo, tutto il nostro lavoro Marvel.

Il commento di Scott Stuber, responsabile dei film originali di Netflix.

Con The Grey Man, i Russo hanno offerto uno spettacolo straordinario che il pubblico di tutto il mondo ha amato. Siamo entusiasti di continuare a collaborare con loro e con i team di AGBO mentre costruiscono l’universo di The Grey Man.

Per quanto riguarda lo spinoff i personaggi più papabili sono la Dani Miranda di Ana de Armas, ma non ci stupirebbe uno spinoff dedicato al “Lupo Solitario” interpretato dall’attore indiano Dhanush, che emntre era sul set del film ha vinto il suo secondo National Award come miglior attore (l’equivalente indiano di un Oscar) per la sua interpretazione in Asuran (2019). Lo spinoff sarà sviluppato dagli sceneggiatori di Deadpool e Benvenuti a Zombieland Paul Wernick e Rhett Reese. Il duo di autori ha scritto per Netflix anche il thriller distopico Spiderhead con Chris Hemsworth e Miles Teller e il thriller d’azione 6 Underground di Michael Bay.

“The Gray Man” è incentrato su Gosling nel ruolo di un ex detenuto trasformato in assassino al soldo della CIA, che dopo aver “bucato” un bersaglio scopre prove compromettenti e viene braccato dal suo ex collega della CIA, lo psicopatico Lloyd Hansen (Chris Evans). Il film è interpretato anche da Ana de Armas, Regé-Jean Page, Jessica Henwick, Alfre Woodard e Billy Bob Thornton.