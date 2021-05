A24 ha reso disponibili un nuovo trailer ufficiale e un set di locandine di The Green Knight, il fantasy del regista David Lowery (Il drago invisibile). il film è una rivisitazione fantasy della storia medievale di “Sir Gawain e il Cavaliere Verde” con Dev Patel nei panni di Sir Gawain, il nipote di Re Artù e cavaliere della Tavola Rotonda che accetta la sfida di un misterioso cavaliere completamente verde nei capelli, vestiti e pelle.

Nella leggenda il Cavaliere Verde dichiara che permetterà a chiunque di infliggergli un colpo di ascia senza che esso si difenda se egli stesso potrà restituire il colpo esattamente dopo un anno e un giorno. Gawain accetta la sfida e con un sol colpo decapita lo sfidante, questi però non muore ma raccoglie la sua testa, balza a cavallo e ricorda a Gawain che gli deve soddisfazione alla data concordata.

La trama ufficiale:

Un’avventura fantasy basata sulla leggenda arturiana, The Green Knight racconta la storia di Sir Gawain (Dev Patel), lo sconsiderato e testardo nipote di Re Artù, che si imbarca in una ricerca per affrontare il Cavaliere verde, un gigantesco sconosciuto dalla pelle verde.

Il cast stellare del film include anche Alicia Vikander, Joel Edgerton, Barry Keoghan, Erin Kellyman, Kate Dickie, Sarita Choudhury, Sean Harris nei panni di Re Artù e Ralph Ineson nei panni del Cavaliere Verde.



[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Alla regia del film David Lowery i cui crediti includono il remake Disney Il drago invisibile, il crime Senza santi in paradiso, il dramma fantasy Storia di un fantasma e la storia vera Old Man & the Gun con Robert Redford nei panni del criminale in carriera e artista delle evasioni Forrest Tucker.

Il film è prodotto da Toby Halbrooks, Tim Headington, James M. Johnston e David Lowery Inizialmente il film doveva uscire nei cinema la scorsa estate, ma è slittato di oltre un anno a causa del lockdown seguito alla pandemia di Covid-19, ora debutterà in alcune sale americane il 30 luglio.

Fonte: YouTube