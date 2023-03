Dal 16 marzo nei cinema italiani con notorious Pictures The Honeymoon – Come ti rovino il viaggio di nozze, la commedia d’azione a tinte romance scritta e diretta da Dean Craig (regista del film di successo su Netflix “Un amore e mille matrimoni”). La trama segue una coppia di sposini e un terzo incomodo da incubo, il migliore amico dello sposo, che finiscono a contrabbandare droga per un fascinoso boss criminale durante il viaggio di nozze a Venezia.

The Honeymoon – Trama e cast

La trama ufficiale: “The Honeymoon – Come ti rovino il viaggio di nozze” racconta la storia di Adam, da poco sposato con Sarah. Dopo il matrimonio, la coppia è pronta a mettersi in viaggio per la loro luna di miele. La loro meta è l’Italia, precisamente la romantica Venezia. Il viaggio dei neosposini, però, viene bruscamente interrotto dal migliore amico di Adam, Bav. Quest’ultimo pare abbia bisogno di attenzioni nel momento sbagliato e ostacolerà non poco la coppia, trasformando il loro viaggio dei sogni in un vero e proprio incubo.

Nel cast Maria Bakalova, già candidata all’Oscar come miglior attrice non protagonista per “Borat – subsequent movie film”, Pico Alexander (dalle fortunate serie tv “The Carrie Diaries” e “Blue Bloods”, tra le altre), Asim Chaudhry e Lucas Bravo.

“The Honeymoon” è una coproduzione Italia (Notorious Pictures) e Regno Unito (Tempo Productions).

Il team che ha supportato il regista Dean Craig dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Mike Stern Sterzynski, lo scenografo Francesco Scandale, il montatore Stefano Petrucci e la costumista Uliva Pizzetti.

Le riprese hanno incluso location nei luoghi più suggestivi e iconici di Venezia, dai classici Piazza San Marco, Canal Grande e Ponte dei Sospiri, agli scorci di campo San Giovanni e Paolo, dell’isola di San Giorgio e di campo San Vio, con le meraviglie storico-artistiche della Scuola Grande di San Rocco e del Conservatorio Benetto Marcello, spingendosi in provincia di Padova sui Colli Euganei nella splendida Villa Cavalli di Teolo.

Note di regia

Per il mio secondo film come sceneggiatore/regista, ho avuto la fortuna di riunirmi con i miei incredibili partner di Notorious Pictures e di Tempo Productions, che, come produttori, sono sempre solidali, professionali e con cui lavoro con immenso piacere. Oltre a girare nuovamente a Roma, abbiamo avuto la fenomenale opportunità di girare gran parte del film a Venezia. Uno spettacolo visivo da qualsiasi punto di vista lo si guardi, Venezia è un sogno per ogni regista. Siamo stati anche fortunati a riunire un cast di giovani talenti, tra cui Maria Bakalova, Pico Alexander, Asim Chaudhry e Lucas Bravo. Insieme abbiamo realizzato un film che è stato progettato per dare vita a un’esperienza divertente e incontenibile, fatta di romanticismo, momenti comici e azione, il tutto nel bel mezzo di scenari mozzafiato, per creare la luna di miele più divertente possibile. Ma è anche un film sull’amicizia e la lealtà che durano tutta la vita e credo che la risonanza emotiva di questo tema e dei rapporti tra i personaggi traspaia dalle loro interpretazioni. In definitiva, in un momento in cui tutti noi avremmo bisogno di un po’ di allegria, spero e credo che il pubblico di tutto il mondo ne troverà molta guardando The Honeymoon. [Dean Craig]

Dean Craig – Note biografiche

Dean Craig è uno sceneggiatore e regista britannico che vive a Los Angeles. La sua carriera nel cinema è decollata nel 2007, quando ha scritto la commedia britannica di successo Funeral Party, interpretata da Matthew Macfadyen, Keeley Hawes e Peter Dinklage e diretta da Frank Oz. Il film ha vinto diversi premi del pubblico come miglior film, tra cui il Festival della Commedia HBO e il prestigioso Festival Internazionale del Cinema di Locarno. Il successo della critica e commerciale (al primo posto nei box office di diversi Paesi) ha portato a un remake statunitense diretto da Neil Labute, con un cast stellare che comprendeva Chris Rock, Zoe Saldana, Martin Lawrence, Danny Glover, James Marsden, Tracy Morgan e (di nuovo) Peter Dinklage. Craig ha trascorso più di un decennio scrivendo e producendo con successo lungometraggi come Caffeine, con Mena Suvari e Katherine Heigl, Tre uomini e una pecora con Rebel Wilson e Olivia Newton John (e il suo sequel, Tre uomini e una bara), Moonwalkers, con Rupert Grint e Ron Perlman, Carrie Pilby con Bel Powley e Gabriel Byrne, Il mio cane stupido con Charlotte Gainsbourg, oltre a creare e scrivere due serie televisive: la commedia della BBC Off The Hook con Jonathan Bailey e Hit The Road, con Jason Alexander. Nel 2020, Craig si è dedicato alla regia e alla scrittura del suo film d’esordio: Un amore e mille matrimoni (Love Wedding Repeat). Il film, il cui cast comprendeva Sam Claflin, Olivia Munn, Freida Pinto, Tim Key e Aisling Bea, alla sua uscita è stato il film n. 1 su Netflix negli Stati Uniti, nel Regno Unito e a livello internazionale. Nel 2021, Craig ha scritto e diretto The Honeymoon, con Maria Bakalova e Asim Chaudhry, e ha appena terminato di dirigere The Estate, con Toni Collette, Anna Faris, Kathleen Turner e David Duchovny, la cui uscita mondiale è prevista per il 2023.

The Honeymoon – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Andrea Guerra, dirette da Luca Salvadori, orchestrate da Andrea Guerra, Luca Salvadori, Paolo Annunziato ed eseguite dalla Roma Film Orchestra.

