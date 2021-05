The Human Voice: il cortometraggio di Pedro Almodóvar al cinema dal 13 maggio

Il 13 maggio Warner Bros. porta nei cinema italiani The Human Voice, il cortometraggio di 30 minuti diretto dal regista Pedro Almodóvar che vede il regista di culto dirigere il premio Oscar Tilda Swinton.

La trama segue una donna (Swinton) una donna che guarda passare il tempo accanto alle valigie del suo ex amante (che dovrebbe tornare a prenderle, ma invece non arriverà mai) e a un cane irrequieto, che non capisce che il suo padrone lo ha abbandonato Due esseri viventi che affrontano l’abbandono. The Human Voice è una lezione morale sul desiderio, anche se la protagonista è sull’orlo dell’abisso.

La trama ufficiale:

Follia e malinconia si intersecano con effetti elettrizzanti mentre Almodóvar reinventa la breve commedia di Cocteau The Human Voice per un’epoca in cui l’isolamento è diventato uno stile di vita. Le leggi del desiderio diventano le regole del gioco mentre la donna senza nome di Tilda Swinton cammina e va nel panico in un glorioso appartamento in technicolor dove l’arredamento offre una finestra sul suo stato d’animo. Un breve, nitido scatto di un Almodóvar distillato: passione, emozione, cuori infranti, arguzia e melodramma squisitamente legati in un racconto per i nostri tempi.

Il cast di “The Human Voice” include anche Agustín Almodóvar, fratello minore di Pedro Almodovar e co-produttore del corto, Miguel Almodovar (La pelle che abito), Pablo Almodóvar (Dolor y Gloria), Diego Pajuelo e Carlos García Cambero (Gli abbracci spezzati).

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Pedro Almodóvar dirige “The Human Voice” da una sua sceneggiatura ispirata alla commedia di Jean Cocteau “La voix humaine”. Il regista dopo aver diretto il corale Dolor y Gloria uscito nel 2019 sta attualmente girando Madres paralelas, dramma con Penelope Cruz che racconta la storia di due mamme che partoriscono lo stesso giorno, e sta preparando A Manual for Cleaning Women, altro dramma di cui al momento non ci sono dettagli sulla trama o casting annunciati. Almodovar sta inoltre lavorando ad altri due cortometraggi, un dramma senza titolo e un western intitolato Extraña forma de vida.