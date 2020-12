Disponibili un nuovo trailer realizzato per il mercato americano del cortometraggio The Human Voice del regista Pedro Almodóvar. Il film è stato presentato in anteprima al Festival del cinema di Venezia con successive proiezioni ai festival di New York e di Londra.

“The Human Voice” vede Almodóvar dirigere il premio Oscar Tilda Swinton in questo cortometraggio di 30 minuti che sarà proiettato negli Stati Uniti all’inizio del 2021 e nel frattempo è in corsa per un posto nella categoria miglior corto live-action agli Oscar.

Nel corto una donna guarda passare il tempo accanto alle valigie del suo ex amante (che dovrebbe venire a prenderle, ma non arriva mai) e un cane irrequieto che non capisce che il suo padrone lo ha abbandonato. Due esseri viventi che affrontano l’abbandono.

La trama ufficiale:

Follia e malinconia si intersecano con effetti elettrizzanti mentre Almodóvar reinventa la breve commedia di Cocteau The Human Voice per un’epoca in cui l’isolamento è diventato uno stile di vita. Le leggi del desiderio diventano le regole del gioco mentre la donna senza nome di Tilda Swinton cammina e va nel panico in un glorioso appartamento in technicolor dove l’arredamento offre una finestra sul suo stato d’animo. Un breve, nitido scatto di un Almodóvar distillato: passione, emozione, cuori infranti, arguzia e melodramma squisitamente legati in un racconto per i nostri tempi.

Pedro Almodóvar dirige “The Human Voice” da una sua sceneggiatura ispirata alla commedia di Jean Cocteau “La voix humaine”. Il regista dopo aver diretto il corale Dolor y Gloria uscito nel 2019 ha in ballo altri due progetti: il dramma Madres paralelas con Penelope Cruz che racconta la storia di due mamme che partoriscono lo stesso giorno e il dramma A Manual for Cleaning Women di cui al momento non ci sono dettagli sulla trama o casting annunciati.

