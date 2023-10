The Killer: nuovo trailer italiano del thriller di David Fincher con Michael Fassbender (su Netflix dal 10 novembre)

Netflix ha rivelato il trailer finale italiano di The Killer di David Fincher che vede protagonista Michael Fassbender nei panni di un killer a contratto affiancato da un cast che include Tilda Swinton, Charles Parnell, Kerry O’Malley, Sala Baker e Sophie Charlotte.

La trama ufficiale: Dopo un fatidico quasi incidente, un assassino combatte i suoi datori di lavoro e se stesso, in una caccia all’uomo internazionale che insiste non è personale.

David Fincher (Seven, Mank) dirige da una sceneggiatura di Andrew Kevin Walker (Seven, Il mistero di Sleepy Hollow, Windfall), basata sulla graphic novel omonima scritta da Alexis Nolent. Adattare la graphic novel scritta da Alexis Nolent e illustrata da Luc Jacamon era un progetto che David Fincher perseguiva da quasi 20 anni.

The Killer -Il nuovo trailer italiano

Le musiche originali del film sono del duo Trent Reznor & Atticus Ross (Boston – Caccia all’uomo, Bones and All, Empire of Light, Challengers).

Reznor & Ross hanno già collaborato con il regista David Fincher per le musiche di The Social Network (premio Oscar alla migliore colonna sonora originale), Millennium – Uomini che odiano le donne, L’amore bugiardo – Gone Girl e Mank (candidatura all’Oscar per migliore colonna sonora originale).

Empire Magazine ha parlato con Fassbender e Fincher prima che iniziassero gli scioperi di attori e sceneggiatori.

“Questo è il tipo di film che non vedevo l’ora di fare”, ha rivelato Fassbender. “C’è suspense e intrigo. Un lento gocciolare. Adoro quel tipo di film.” Ha aggiunto: “C’è solo il tentativo di capire la mente di un sociopatico…cerco di mettere insieme la durata della vita, fino al punto in cui si trova il personaggio adesso.

“Gli occhi di Michael tradiscono molto… Può contenere molte cose contrastanti nella sua mente e i suoi occhi ti permettono di accedervi”, ha aggiunto Fincher. “È come Daniel Craig in quel senso, dice: ‘Posso farlo meglio’. Gli dai ulteriori indicazioni e potrà mettere a punto quelle cose tecniche, e oltre a ciò, avrà davvero buone idee sull’atteggiamento.”

Il fumetto originale

Un assassino d’élite soffre di una crisi psicologica mentre tenta di allontanarsi dalle ramificazioni politiche causate dai suoi omicidi. Un professionista. Un uomo con pochi scrupoli, nervi d’acciaio e un dito fermo sul grilletto, ma anche un uomo sul punto di crollare. Dopo disavventure in Centro e Sud America e dopo aver guadagnato abbastanza soldi per andare in pensione comodamente, il Killer si ritira in Messico, ma i suoi colleghi hanno ancora bisogno delle sue insostituibili capacità…e in breve tempo viene risucchiato nel grande gioco geopolitico tra Cuba, Venezuela e Stati Uniti. L’artista Luc Jacamon e lo scrittore Matz (The Black Dahlia) realizzano la raccolta definitiva della saga poliziesca nominata all’Eisner Award, The Killer, una serie hardboiled e noir che lo scrittore di bestseller del New York Times Brian Michael Bendis definisce “una delle migliori serie in graphic novel degli ultimi dieci anni”.

La graphic novel in versione integrale e in edizione italiana è disponibile su Amazon.

