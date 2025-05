The King of Kings, la storia di Gesù vista dai più piccoli: il film d’animazione che sta conquistando il mondo

Più 58 milioni di dollari di incassi e una storia che fa riflettere: si chiama The King of Kings il nuovo film d’animazione – coreano – che sta riscuotendo un successo incredibile negli Stati Uniti. La storia racconta la vita di Gesù ma con gli occhi dell’autore Charles Dickens. Uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 11 aprile, il film non ha ancora debuttato in altri mercati esteri, compreso quello italiano, ma sta di certo conquistando il popolo mondiale con la sua storia basata su racconti religiosi ma anche di ispirazione. Soprattutto però, sta riavvicinando milioni di persone alle trame bibliche e ai valori ecclesiastici. Tematiche – queste – che non sempre vengono affrontate nei prodotti audiovisivi e cinematografici in Italia e nel mondo.

La trama e il messaggio del film

Come riportato su Medjugorje.it, la pellicola è ispirata al romanzo di Charles Dickens, The Life of Our Lord. Lo scrittore ha infatti – tra quelle pagine – raccontato la vita di Gesù senza troppi giri di parole, in modo da renderla comprensibile a bambini e ragazzi. The King of Kings si occupa quindi di intrecciare la biografia dello stesso Dickens con quella di Cristo: due personaggi apparentemente diversi ma che sembrano in realtà avere diversi punti in comune. La storia viene sviluppata in primis attorno a Dickens, che mette in scena una recita ispirata alla trama di A Christmas Carol. Il figlio Walter lo distrae e, per dargli quella tranquillità di cui ha bisogno, gli racconta la vita di Gesù Cristo.

A quel punto, il ragazzino immagina che lui sia parte integrante della storia sacra e vive anche lui dei momenti insieme a Cristo. Walter assiste alla Natività, alla Passione fino ad arrivare alla Resurrezione, che dà a Gesù la possibilità di vivere una nuova vita. Con il suo risorgere, milioni di persone hanno quindi l’opportunità di vedere – sul grande schermo – il sacrificio di Cristo e quindi la storia da cui è partita tutta la fede cristiana. Il cast del film comprende nomi di alto livello tra cui Oscar Isaac (Gesù) e Kenneth Branagh (Dickens), ma anche Uma Thurman (Catherine Dickens), Mark Hamill (Erode), Pierce Brosnan (Pilato), Forest Whitaker (San Pietro) e Ben Kingsley (Caiafa).

Partendo da un budget di produzione di circa 15 milioni di dollari, il film The King of Kings ha superato già i 58 milioni di dollari negli Stati Uniti e 64 milioni a livello mondiale. Il film è inoltre distribuito da Angel Studios, la stessa casa di produzione di The Chosen, la pellicola dedicata alla vita di Gesù.

Insegnare la vita di Gesù: perché viene scelta l’animazione

L’obiettivo principale – e fondamentale – per arrivare ai più piccoli è in realtà sempre stata l’animazione, un modo speciale per rappresentare la realtà con mezzi che richiamano un’atmosfera calda e familiare. The King of Kings non racconta in realtà solo la vita di Gesù, ma regala anche un’attenta riflessione su come sia nato il concetto di amore, di famiglia e di perdono. Si affrontano tematiche riguardanti il peccato originale, ma anche il sacrificio e la redenzione. Tutti temi – questi – che sono stati più che capiti dai più piccoli, proprio perché rappresentano elementi insiti in noi sin dalla prima infanzia e che spesso vengono perduti nel corso della crescita. The King of Kings aiuta quindi a riscoprire – attraverso un’animazione potente – la bellezza di celebrare la vita di Gesù e la fede cattolica, senza mai rinunciare alla parte fanciullesca che continuerà ad accompagnarci per sempre.