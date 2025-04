The Last of Us, come muore Joel: fan sotto choc

Cosa è accaduto al personaggio? Stanno circolando in rete i primi spoiler sui prossimi episodi.

The Last of Us anticipazioni: la morte di Joel

Da poco è accaduto l’evento che gli appassionati del videogioco The Last of Us stavano aspettando: Joel è morto. L’eroe è stato interpretato dall’attore Pedro Pascal ed è stato ucciso nel secondo episodio della seconda stagione, che è stato caricato lo scorso 20 aprile su Max negli Stati Uniti e su Sky e Now in Italia. La puntata è stata intitolata Through the Valley e tratta un colpo di scena accaduto nella cittadina di Jackson, dove il sessantenne Joel ed Ellie vivono come padre e figlia all’interno di una comunità autosufficiente. I due decidono ad un certo punto di lasciare la città e, mentre sono bloccati dalla neve, tantissimi infetti – contagiati da un fungo – prende d’assalto anche Jackson, e ha così luogo una battaglia per la sopravvivenza di questa civiltà.

In un luogo distante dalla cittadina, Joel salva Abby da un gruppo di infetti ma questo gesto gli costerà la vita. La ragazza ha infatti iniziato a cercarlo, giurando di ucciderlo per vendicare il massacro delle Luci, cioè i ribelli sterminati da Joel prima di rifugiarsi a Jackson con Ellie.

Joel è morto: le parole del regista e degli attori