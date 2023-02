The Magic Flute: trailer e colonna sonora del film fantasy con F. Murray Abraham

Dal 10 marzo 2023 nei cinema americani con Shout Factory The Magic Flute, un’avventura fantasy diretta dall’esordiente Florian Sigl che strizza l’occhio alla saga di Harry Potter e basata sull’omonima opera classica di Mozart.

The Magic Flute – Trama e cast

La trama ufficiale: “The Magic Flute” segue un adolescente in due viaggi: uno in un prestigioso collegio per realizzare le sue aspirazioni di cantante, e un altro in un mondo parallelo pieno di fantasia e avventura. Tim (Jack Wolfe, Tenebre e ossa) ha sognato per tutta la vita di frequentare la Mozart All Boys Music School, ma già i suoi primi giorni nell’istituto lo contrappongono con un preside ostile (F. Murray Abraham, Robin Hood – L’origine della leggenda), lo stress di un primo amore e seri dubbi sull’autenticità della sua voce cantata. Quando scopre una porta mistica nella biblioteca della scuola, viene trascinato nel fantastico cosmo dell’opera di Mozart, Il flauto magico, dove l’immaginazione non ha limiti e la regina della notte (Sabine Devieilhe) regna.

Jack Wolfe (Tim/Tamino), della serie Netflix The Witcher, guida un brillante cast che comprende anche la star di Game of Thrones Iwan Rheon (Papageno), Asha Banks (Pamina) e Niamh McCormack (Sophie). F. Murray Abraham (che ha interpretato Salieri in Amadeus vincendo un premio Oscar) e il comico tedesco Tedros “Teddy” Teclebrhan interpretano due degli insegnanti, mentre un duo di guest star del mondo dell’opera internazionale, il soprano Sabine Devieilhe e il basso Morris Robinson, interpretano rispettivamente la Regina della Notte e Sarastro, e il loro collega Rolando Villazón fa un’apparizione cameo nei panni del cantante immaginario Enrico Milanesi.

Curiosità sul film

“The Magic Flute” è diretto dal regista tedesco Florian Sigl, che fa il suo debutto alla regia dopo aver lavorato nella musica classica. Sigl prima di dedicarsi al cinema si è formato come musicista classico e ha studiato con il direttore d’orchestra rumeno Sergiu Celibidache al Conservatorio Richard Strauss di Monaco.

Florian Sigl dirige “The Magic Flute” da una sua sceneggiatura scritta con Christopher Zwickler, Jason Young e Andrew Lowery (Super agente speciale).

Il tenore messicano Rolando Villazón è stato coinvolto nel processo di realizzazione del film fin dall’inizio, poiché Sigl era ansioso di consultare la Fondazione Mozarteum di Salisburgo di cui il cantante è direttore artistico. Insieme al dott. Ulrich Leisinger, direttore della ricerca del Mozarteum, e Rainer Heneis, suo amministratore delegato, il cantante ha fornito al direttore e al suo team preziosi consigli. Il film che ne risulta è il primo a godere del sostegno ufficiale del Mozarteum. Il flauto magico è un adattamento brillante e moderno dell’opera cult di Mozart”, afferma Heneis, “e sono certo che il film abbia il potenziale per diventare un classico di culto a pieno titolo”.

Il dottor Longbow è interpretato da F. Murray Abraham, meglio conosciuto per il suo ruolo in un altro film su Mozart, Amadeus (1984), per il quale ha vinto l’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione di Antonio Salieri.

Il film è prodotto dal regista Roland Emmerich (Moonfall), Alexander Artopé, Peter Eiff, Ulrike Fauth, Theodor Gringel, Stefan Konarske, Tobias Alexanohannes Schweder Seiffert, Dario Suter, Fabian Wolfart, Christopher Zwickler.

Il Flauto Magico – L’opera originale

Il flauto magico è un’opera di genere “Singspiel” in due atti musicata da Wolfgang Amadeus Mozart nel 1791, su libretto di Emanuel Schikaneder e con il contributo di Karl Ludwig Giesecke.

In un regno di mostri, templi e incantesimi, il Principe Tamino decide di salvare Pamina, la figlia della Regina della Notte. Ma non appena la trova, gli viene ordinato di sottoporsi a una serie di prove per raggiungere l’illuminazione. Nel frattempo Papageno, il suo riluttante aiutante, vuole solo trovarsi una ragazza. La commedia musicale di Mozart brilla di malizia e magia, mentre raffigura vividamente le forze dell’oscurità e della luce, rivelando l’umanità al centro di quest’opera senza tempo.

“Il flauto magico” è noto per incorporare importanti elementi massonici, sebbene alcuni studiosi ritengano che questa influenza massonica sull’opera sia descritta in maniera esagerata. Schikaneder e Mozart erano massoni, così come Ignaz Alberti, incisore e stampatore del primo libretto. L’opera è anche influenzata dalla filosofia illuminista a supporto dell’assolutismo illuminato. La Regina della Notte è vista da alcuni come una pericolosa forma di oscurantismo, da altri come l’imperatrice cattolica romana Maria Teresa, che bandì la Massoneria dall’Austria. Altri ancora vedono in lei la stessa Chiesa Cattolica Romana, che era fortemente antimassonica. Allo stesso modo, la letteratura affronta ripetutamente il fatto che il tema centrale dell’opera non è solo “l’amore”, ma anche diventare una persona migliore superando delle prove in una modalità simile al successivo Parsifal di Wagner.

Adattamenti

Ingmar Bergman ha adattato l’opera per il film omonimo nel 1975 (titolo originale svedese: Trollflöjten).

Sempre Ingmar Bergman ha inoltre utilizzato un frammento dell’opera nel film L’ora del lupo (1968).

Emanuele Luzzati e Giulio Gianini ne hanno realizzato un disegno animato nel 1978.

Kenneth Branagh ha realizzato una nuova versione cinematografica, ambientata durante la prima guerra mondiale, in programma alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia del 2006.

La scrittrice statunitense Marion Zimmer Bradley (nota soprattutto per il Ciclo di Avalon e il Ciclo di Darkover) nel 1985 ha scritto Night’s Daughter, un romanzo fantasy basato sull’opera.

The Magic Flute – La colonna sonora

Il regista Florian Sigl è il suo team di produzione ha reclutato il famoso compositore cinematografico Martin Stock (Crescendo – #makemusicnotwar, Deadly Emotions, Wunderkinder) che da studente ha trascorso del tempo a formarsi con Ennio Morricone. Avendo inizialmente temuto che la loro chiamata potesse essere uno scherzo, Stock è stato felice di accettare la duplice sfida di scrivere nuova musica e adattare un capolavoro operistico.

All’inizio ho pensato, Il flauto magico, intrecciato in una storia simile a Harry Potter – fantastico! Ma poi ho capito che dovevo scrivere una colonna sonora che fosse giustapposta alla brillante musica di Mozart. Era chiaro fin dall’inizio che avremmo lasciato intatta la composizione di Mozart, ad eccezione di alcuni tagli o transizioni. Volevamo un’opera, non un musical, e un’opera inserita in una storia di fantasia. Per me era anche importante supportare musicalmente i diversi aspetti della trama, sia le sequenze di azione-avventura che la storia d’amore.

In qualità di direttore musicale del film, Stock ha anche arrangiato la colonna sonora di Mozart, supervisionato il processo di doppiaggio per la versione in lingua tedesca del film (che presenta alcuni membri del cast internazionale oltre a chiamare un certo numero di attori-cantanti di lingua tedesca) e supervisionato il processo di fusione.

L’approccio di Mozart di comporre per un ensemble esistente e, ad esempio, adattare il ruolo di Papageno specificamente per Emanuel Schikaneder è stato uno dei nostri principi guida. L’autenticità e la versatilità della recitazione, così come il talento musicale, erano fondamentali, quindi abbiamo optato per un mix di bambini, attori-cantanti e affermate star dell’opera.

L’album della colonna sonora presenta le star dell’opera Sabine Devieilhe e Morris Robinson , insieme a un giovane cast di attori-cantanti di talento, accompagnati dalla Mozarteum Orchester Salzburg e dal direttore d’orchestra Leslie Suganandarajah.

1. Opening – Wolfgang Amadeus Mozart (2:34)

2. Tim and Sophie on the Train – Martin Stock (2:01)

3. Overture – Wolfgang Amadeus Mozart (1:41)

4. Tim on the Way to the Clock – Martin Stock (1:52)

5. The Magic Library and the Three Ghosts – Martin Stock (2:07)

6. The Snake – Have Mercy – Wolfgang Amadeus Mozart (2:31)

7. Three Ladies – Observe His Face – Wolfgang Amadeus Mozart (1:29)

8. The Birdcatcher – Wolfgang Amadeus Mozart (1:54)

9. Papageno Scene – Martin Stock (2:17)

10. Portrait Aria – Wolfgang Amadeus Mozart (1:31)

11. On the Way to the Queen – Martin Stock (1:26)

12. You, You, You – Wolfgang Amadeus Mozart (1:30)

13. Hm! Hm! Hm! – Quintet – Wolfgang Amadeus Mozart (4:10)

14. Retransformation I – Martin Stock (1:28)

15. Tim and Sophie – The Trick Fails – Martin Stock (2:02)

16. Tim’s Ghosts – Martin Stock (2:22)

17. You Little Dove – Where Do You Think I Am? – Wolfgang Amadeus Mozart (1:19)

18. Adventures in the Magic World – Martin Stock (2:50)

19. Ha, Got You – Wolfgang Amadeus Mozart (0:30)

20. Very Well, What the Hell – Wolfgang Amadeus Mozart (0:58)

La colonna sonora di “The Magic Flute” è disponibile su Amazon e anche sul sito Deutsche Grammophon.

Fonte: DG