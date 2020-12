Netflix produrrà un adattamento cinematografico animato del libro The Magician’s Elephant

Netflix sta sviluppando un adattamento cinematografico animato del libro The Magician’s Elephant scritto da Kate DeCamilo. Il sito The Hollywood Reporter riporta che Il progetto è stato sviluppato dallo scrittore Martin Hynes (foto in basso) creatore della storia di Toy Story 4 e dalla regista Wendy Rogers, una veterana degli effetti visivi, al suo debutto alla regia, i cui crediti includono Waterworld, ​Le cronache di Narnia: Il principe Caspian, Shrek, Batman Forever, Il gatto con gli stivali.

La storia di “The Magician’s Elephant” segue un personaggio di nome Peter, “che sta cercando la sorella perduta da tempo. Quando incontra un indovino nella piazza del mercato a cui chiede se la sorella è ancora viva. Per ottenere la risposta Peter dovrà trovare un misterioso elefante e il mago che lo evocherà e intraprendere un viaggio in cui dovrà completare tre compiti apparentemente impossibili che cambieranno il volto della sua città”.

La trama ufficiale del romanzo:

Quando la tenda di un indovino appare nella piazza del mercato della città di Baltese, l’orfano Peter Augustus Duchene conosce le domande che deve porsi: sua sorella è ancora viva? E se è così, come può trovarla? La misteriosa risposta del cartomante (un elefante! Un elefante lo condurrà lì!) Innesca una catena di eventi così straordinari, così impossibili, che difficilmente oserai credere che sia vero. Con le suggestive illustrazioni della raffinata artista Yoko Tanaka, ecco un racconto onirico e accattivante che potrebbe essere narrato solo dalla Medaglia Newbery Kate DiCamillo. In questa favola senza tempo, evoca il più vasto dei temi – speranza e appartenenza, desiderio e compassione – con la leggerezza del tocco di un mago.

Il cast vocale di “The Magician’s Elephant” include Noah Jupe, Brian Tyree Henry, Mandy Patinkin e Benedict Wong nei panni del mago che evoca l’elefante. A loro si uniranno Sian Clifford, Pixie Davies, Natasia Demetriou, Dawn French, Aasif Mandvi, Miranda Richardson, Cree Summer e Lorraine Toussaint.

La regista Wendy Rogers: La storia di Peter si è piantata nel mio cuore quando ho letto il libro per la prima volta – mi sono sentito molto connesso a lui e sono rimasto totalmente affascinato dal mondo e dai personaggi. Il potere della speranza, la convinzione che tutto sia possibile e la capacità di chiedere “e se?” sono tutti temi che sono intrecciati nel tessuto di questo film e risuonano ora più che mai.

Animal Logic (Happy Feet), con sede a Sydney, realizzerà l’animazione al computer e i capi dipartimento includono il montatore Robert Fisher Jr. (Spider-Man: Un nuovo universo) e lo scenografo Max Boas (Abominable).