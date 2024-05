Disponibile la colonna sonora di Frédéric Alvarez per il film “The monk and the gun” di Pawo Choyning Dorji – Al cinema con Officine UBU

C’era una volta in Buthan: la colonna sonora del film “The monk and the gun” (Al cinema)

Dopo il folgorante debutto alla regia con Lunana: Il villaggio alla fine del mondo – tra i film più amati dal pubblico e richiesti dai festival cinematografici, vincitore di numerosi premi e primo film bhutanese ad ottenere una nomination all’Oscar per il Miglior Film Internazionale, dal 30 aprile 2023 il regista bhutanese Pawo Choyning Dorji torna nei cinema italiani grazie a Officine UBU per raccontare il suo paese con C’era una volta in Buthan (The monk and the gun).

Il nuovo film di Pawo Choyning Dorji ci porta nel Regno del Bhutan, anno 2006. La modernizzazione è arrivata, e il Paese è l’ultimo al mondo a connettersi a Internet e alla televisione, ma ora è la volta del cambiamento più grande di tutti: il passaggio dalla monarchia alla democrazia. Per insegnare alla gente a votare, le autorità organizzano una finta elezione, ma il tutto si rivela più difficile del previsto. Nel frattempo, nel villaggio di Ura, un anziano Lama, turbato dai possibili esiti dello straordinario cambiamento che sta per travolgere il paese, ordina a un giovane monaco di procurargli un paio di fucili. Il giovane monaco è perplesso dall’insolita richiesta, ma soprattutto è all’oscuro della misteriosa cerimonia che l’anziano Lama sta organizzando per il giorno delle elezioni…

C’era una volta in Buthan – La colonna sonora

Parallel 45 & Films Boutique hanno pubblicato la colonna sonora del film che include la musica originale composta da Frédéric Alvarez (Allos Enfants, L’amore secondo Dalva, Louloute).

Nato ad Annecy nel 1987, Frédéric Alvarez ha studiato musica presso l’American School of Modern Music, la Schola Cantorum e il Conservatoire International de Musique de Paris. Dal 2015 collabora con il regista Hubert Viel in tre film tra cui “Girls in the Middle Ages” e “Louloute”. Ha lavorato a numerosi cortometraggi tra cui di recente: “The Apocalypse Will Not Take Place” di Maxence Ouvrard, “La Samaritaine” di Mary Arnaud o “Les Constitutionuses” di Stéphanie Halfon, nominato ai Césars 2023. Nel 2020 firma due lungometraggi: “Allons enfants” (The Third War) di Giovanni Aloi presente nella selezione Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia. Così come “Louloute” di Hubert Viel, Gran Premio al Festival Internazionale del Cinema di La Roche-sur-Yon. Nel 2021, ha lavorato con Giovanni Fumu al lungometraggio americano-coreano “Abroad” e al documentario franco-russo “My Russian 90s” di Macha Ovtchinnikova. Nel 2022, ha collaborato per la prima volta con Emmanuelle Nicot per il suo lungometraggio “L’amore secondo Dalva”, selezionato per la Settimana della Critica al Festival di Cannes e che uscirà nelle sale il 22 marzo 2023. All’inizio del 2023, ha realizzato due lungometraggi internazionali sostenuti dal CNC: un film franco-iraniano “In the Land of Brothers” diretto da Alireza Ghasemi e Raha Amirfazli e selezionato al Sundance nel 2024. Attualmente sta lavorando al lungometraggio horror coreano “Forte” di Kimbo Kim e sta avviando una seconda collaborazione con Giovanni Aloi su “The Domain”, prodotto da Wild West e supportato da Netflix.

