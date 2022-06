The Man From Toronto: trailer italiano e anticipazioni della commedia d’azione con Kevin Hart & Woody Harrelson

Netflix The Gray Man: trailer italiano e anticipazioni del film Netflix con Ryan Gosling e Chris Evans

Netflix annuncia che dal 24 giugno sarà disponibile The Man From Toronto, la commedia d’azione con protagonista una strana coppia inedita, Woody Harrelson e Kevin Hart, diretti dall’australiano Patrick Hughes già regista de I mercenari 3 e Come ti ammazzo il bodyguard 1 & 2.

Trama e cast

La trama ufficiale: Un caso di scambio d’identità si verifica dopo che un consulente di vendita incasinato e l’assassino più letale del mondo – noto solo come L’uomo da Toronto – si incontrano in una casa vacanza e sono costretti a collaborare.

Il cast include anche Kaley Cuoco, Jasmine Mathews, Lela Loren, Pierson Fodé come “L’uomo da Miami” aun altro killer, Jencarlos Canela, Ellen Barkin, Lela Loren, Kate Drummond, Rob Archer, Pierson Fode, Tomohisa Yamashita, Ronnie Rowe, Jason MacDonald, Tricia Black, Alejandro De Hoyos, Jencarlos Canela, Dorly Jean-Louis, Natallia Poliveanii, Darrin Baker.

The Man From Toronto – trailer e video

Curiosità

Patrick Hughes dirige “The Man From Toronto” da una sceneggiatura di Robbie Fox (Quello che so sull’amore) e Chris Bremner (Bad Boys for Life).

Woody Harrelson ha sostituito Jason Statham che era il partner designato originale di Kevin Hart.

Kevin Hart ha fatto coppia anche con Dwayne Johnson (The Rock), Will Ferrell (Duri si diventa) e Ice Cube (Un poliziotto in prova).

Questo film segna l’esordio sul grande schermo dell’attrice bielorussa Natallia Poliveanii i cui crediti precedenti includono singoli episodi di serie tv (The Wedding Planners, The Hardy Boys, Mrs. America).

Kaley Cuoco e Kevin Hart in precedenza hanno recitato in The Wedding Ringer – Un testimone in affitto (2015).

Il cast include anche l’attore e cantante giapponese Tomohisa Yamashita, noto anche col soprannome di Yamapi. Yamashita è un ex membro della boy band J-pop NEWS nonché conduttore radiofonico e televisivo. I suoi crediti cinematografici includono ruoli in Code Blue: The Movie, Reborn e Terra Formars.

Alcune scene del film sono state girate a Milton, Ontarioe a ridosso di Main Street.

10 commedie d’azione con strane coppie

1. Nick Nolte & Eddie Murphy in 48 ore

2. Keanu Reeves & Sandra Bullock in Speed

3. Dwayne Johnson & Kevin Hart in Una spia e mezzo

4. Jackie Chan e Chris Tucker in Rush Hour – Due mine vaganti

5. Fred Ward & Joel Grey in Il mio nome è Remo Williams

6. Arnold Schwarzenegger & Danny De Vito I Gemelli

7. Arnold Schwarzenegger & Jim Belushi in Danko

8. Melissa McCarthy in Corpi da reato

9. Channing Tatum & Jonah Hill in 21 Jump Street

10. Chow Yun-Fat & Seann William Scott in Il Monaco

La colonna sonora

Le musiche originali di “The Man From Toronto” sono del compositore Ramin Djawadi (Iron Man, Scontro tra titani, Pacific Rim, Il trono di spade, The Great Wall, Safe House – Nessuno è al sicuro).

