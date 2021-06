Warner Bros e HBO Max hanno svelato un primo trailer ufficiale di The Many Saints of Newark, l’atteso prequel della pluripremiata serie tv di culto della HBO “I Soprano” creata da David Chase.

“Leggende non si nasce…si diventa.”, “The Many Saints of Newark” presenta uno sguardo agli anni formativi del gangster del New Jersey, Tony Soprano, cresciuto in una delle epoche più tumultuose della storia di Newark. Il film è interpretato da Alessandro Nivola, il vincitore del Tony Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, Michela De Rossi, John Magaro, con il vincitore dell’Emmy Ray Liotta e La candidata all’Oscar Vera Farmiga. Il ruolo del Tony Soprano del compianto James Gandolfini sarà interpretato i due giovani versioni dall’esordiente William Ludwig e da Michael Gandolfini, figlio di James visto di recente in Cherry – Innocenza perduta al fianco di Tom Holland,

La trama ufficiale: Il giovane Anthony Soprano (William Ludwig) sta crescendo in una delle epoche più tumultuose nella storia di Newark, diventando un uomo proprio mentre i gangster rivali iniziano a insorgere e sfidano il potere dell’onnipotente famiglia criminale DiMeo sulla città sempre più dilaniata dagli scontri razziali. Coinvolto nei tempi che cambiano è lo zio che idolatra, Dickie Moltisanti, che lotta per gestire le sue responsabilità sia professionali che personali – e la cui influenza su suo nipote contribuirà a trasformare l’impressionabile adolescente nell’onnipotente boss mafioso che arriveremo a conoscere in seguito: Tony Soprano.

Alan Taylor (“Thor: The Dark World”), che ha vinto un Emmy per il suo lavoro di regista per la serie tv “I Soprano” dirige il film da una sceneggiatura del creatore della serie David Chase e Lawrence Konner, basata sui personaggi creati da Chase. Chase, Konner e Nicole Lambert sono produttori del film, con Michael Disco, Marcus Viscidi, Toby Emmerich e Richard Brener a bordo come produttori esecutivi.

Il team creativo dietro le quinte di Taylor comprende il direttore della fotografia Kramer Morgenthau (“Creed II”, “Thor: The Dark World”), lo scenografo Bob Shaw (“The Wolf of Wall Street”, “I Soprano”), il montatore nominato all’Oscar Christopher Tellefsen (“Moneyball”, “A Quiet Place”) e la costumista Amy Westcott (“The Wrestler”, “Il cigno nero”).

“The Many Saints of Newark” è stato girato in location nel New Jersey e a New York, e nel film sono presenti diversi personaggi amati della serie originale che ha ispirato il film. Durante la sua corsa di sei stagioni, “I Soprano” – ampiamente considerata come una delle serie televisive più grandi e influenti di tutti i tempi – è stata premiata con 21 Primetime Emmy Awards, cinque Golden Globe Awards e due Peabody Awards, solo per citarne alcuni.

“The Many Saints of Newark” uscirà nelle sale americane il 1° ottobre 2021.