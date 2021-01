The Map of Tiny Perfect Things: trailer del film Amazon Prime con Kathryn Newton

Amazon ha reso disponinile un primo teaser trailer di The Map of Tiny Perfect Things, una commedia romantica indipendente basata sull’omonimo racconto di Lev Grossman. Il film segue la scia di Palm Springs, che ha sbancato al Sundance stabilendo un record per la vendita dei diritti, ma ringiovanisce i due protagonisti puntando ad un pubblico di adolescenti.

Il film ci presenta il 17enne Mark, interpretato da Kyle Allen (American Horror Story), che è intrappolato in un loop temporale e per lui la cosa va benissimo. È estate e lui sta godendo questo giorno all’infinito fino a quando non scopre con sua grande sorpresa che qualcun altro è incastrato nel loop con lui: la brillante e tormentata Margaret interpretata da Kathryn Newton (Freaky). Insieme, Mark e Margaret hanno deciso di trovare ogni cosa meravigliosa, sorprendente, perfetta che accade in quel giorno, un viaggio che li porterà all’oscuro segreto che attende nel cuore della loro giornata infinita.

Il cast oltre va Kyle Allen e Kathryn Newton include Josh Hamilton (Tesla), Al Madrigal (Tornare a vincere), Cleo Fraser (Nightmare Cinema), Anna Mikami (Vox Lux), Vanessa Padla (Voices), Teance Blackburn (Quando arriva il Natale), Jermaine Harris (Ballers), Emmett Ferguson (Silicon Valley), Lisa VanAmburg (Cosa mi lasci di te) e Dyer Scott Lumpkin (Somnia).

“The Map of Tiny Perfect Things” è diretto dal regista emergente Ian Samuels, al suo secondo lungometraggio dopo aver diretto la commedia Sierra Burgess è una sfigata, oltre ad alcuni cortometraggi. La sceneggiatura è scritta da Lev Grossman che ha scritto anche il romanzo originale su cui è basato il film. Grossman è anche autore del romanzo “Il mago” su cui è stata basata la serie tv The Magicians in onda sulla rete via cavo Syfy.

Prodotto da Ashley Fox, Akiva Goldsman, Greg Lessans, Aaron Ryder, “The Map of Tiny Perfect Things” debutterà in streaming su Prime Video a partire dal 12 febbraio.