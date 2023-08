The Nun 2: spot tv, featurette e locandina del nuovo horror del “Conjuring Universe”

A settembre 2023 nei cinema italiani con New Line cinema e Warner Bros. Pictures The Nun 2, nono film del “Conjuring Universe” e secondo capitolo della saga di “The Nun”, l’opera di maggior successo del franchise che ha incassato più di 2 miliardi di dollari.

Taissa Farmiga (“The Nun”, “The Gilded Age”) torna nel ruolo di Suor Irene, affiancata da Jonas Bloquet (“Tirailleurs”, “The Nun”), Storm Reid (“The Last of Us”, “The Suicide Squad”), Anna Popplewell (“Fairytale”, la trilogia de “Le cronache di Narnia”) Bonnie Aarons (al suo ritorno in “The Nun”) e da un cast di star internazionali.

In questa storia, suor Irene vive una vita anonima in un convento in Italia. Il regista Michael Chaves ha spiegato a EW che lei “Ha avuto questa esperienza traumatica, questa enorme avventura, e ora vuole vivere la sua vita di suora”. Purtroppo la Monaca Demoniaca, la terrificante incarnazione di Valak, torna in azione e ora possiede l’amico di Irene, Maurice, interpretato da Jonas Bloquet.

Maurice si è trasferito in Francia e lavora in questo collegio come tuttofare. Ha un’amicizia e un flirt con una delle insegnanti lì, e puoi vederlo iniziare a maturare, quindi è qui che iniziano i nostri personaggi. Ma sappiamo dal primo film che c’è qualcosa di terribile dentro di lui, che Valak è fuggito dentro di lui, e gli eventi riportano Irene in rotta di collisione con la sua vecchia amica.

Parlando del personaggio di Storm Reid, il regista ha descritto il suo personaggio come “una giovane novizia, proprio come quella che Taissa ha interpretato nel primo film. È una suora in formazione e sta discutendo se prendere i voti. È a questo punto cruciale della sua vita, e viene trascinata con Irene in questa missione, in questo viaggio, dando la caccia a Maurice attraverso questi eventi orribili, questo accade.”

Anche l’attrice Bonnie Aarons riprenderà il suo ruolo della Monaca Demoniaca e, parlando del suo ritorno, Chaves ha detto: “Bonnie è incredibile. Può davvero eccitarsi, sa davvero cosa è spaventoso ed è così facile. Non è come se fosse sempre in questo personaggio di suora oscura, non è la suora del metodo”.

Il regista parla anche della prima immagine del film che mostra le sinistre suore senza volto che dicono: “Le suore senza volto sono tornate. Era una delle farsi preferite dai fan ed è diventata anche parte della campagna di marketing del primo film. Quindi sono sicuramente tornate nel film. Non voglio rovinare nulla e quindi non dirò nient’altro [su di loro].”

Chaves prosegue anticipando che questo prossimo film si collegherà anche al più ampio universo cinematografico di Conjuring:

Parlando di Valak, il regista Michael Chaves, l’ha paragonato ad alcuni “mostri” classici: “Penso davvero che la suora sia un classico mostro cinematografico”. Ha poi accennato ad alcuni personaggi dei film horror che vede nel personaggio: “Mi ricorda Pennywise, Dracula e Nosferatu. Vedo ogni mostro classico quando la guardo. Mi sento come se fosse assolutamente lassù in quel pantheon”.

Lo spinoff The Nun – La vocazione, quinto film del “Conjuring Universe”, ha svelato origini di uno dei personaggi più terrificanti del franchise, la demoniaca suora Valak che ha debuttato nel sequel The Conjuring – Il caso Enfield (The Conjuring 2) per poi fruire di una scena dopo i titoli di coda di Annabelle 2: Creation.

Quando una giovane suora di clausura si toglie la vita in un’abbazia della Romania, un prete con un passato burrascoso e una novizia sul procinto di prendere i voti, vengono inviati dal Vaticano per fare luce sull’evento. Insieme scopriranno il diabolico segreto dell’ordine. Mettendo a repentaglio non solo le proprie vite, ma anche la loro fede e le loro anime, si troveranno ad affrontare una forza malvagia che ha le sembianze della stessa suora demoniaca che ha terrorizzato il pubblico in “The Conjuring – Il caso Enfield” mentre l’abbazia diventerà un campo di battaglia tra i vivi e i dannati.

“The Nun” è diretto da Corin Hardy che si è fatto notare con l’horror The Hallow; Hardy era anche designato alla regia di The Crow: Reborn, il reboot del cult Il Corvo di Sony prima che il progetto venisse cancellato. La sceneggiatura di “The Nun” è stata co-firmata da James Wan e Gary Dauberman, il quale ha scritto in precedenza sceneggiature per gli spin-off Annabelle e Annabelle 2: Creation oltre al campione d’incassi “IT” del 2017. Bonnie Aarons riprende il ruolo della demone suora Valak, un personaggio introdotto in The Conjuring 2. “The Nun” è interpretato dail candidato all’Oscar Demian Bichir, Taissa Farmiga (Final Girls, American Horror Story) e Charlotte Hope (Il trono di spade).

“The Nun” è stato girato in un vero castello in Romania, dove i temi sovrannaturali del film hanno amplificato l’atmosfera già inquietante della location. A questo proposito durante uk Comic-Con di San Diego il regista Corin Hardy ha fornito un resoconto di un potenziale incontro paranormale che ha avuto durante la produzione.

Stavamo girando in una vera fortezza rumena…era usata per immagazzinare armi… come un vecchio bunker. Tutti erano un po’ innervositi dal posto con tunnel bui in cui ci si poteva perdere. Così quando abbiamo girato questa sequenza…in un posto chiamato il corridoio delle croci, un corridoio lungo sessanta metri…profondo, buio, umido…Dove mi trovavo, dovevo essere fuori dall’inquadratura, quindi ero in una di queste celle…letteralmente una porta dal corridoio in una stanza nera come la pece, vedo questi due ragazzi della troupe, probabilmente del dipartimento del suono, solo un po’ più indietro nel buio, ho detto ciao. Mi sono girato e mi sono seduto dando le spalle a questi due ragazzi e stavo guardando i monitor. Mezz’ora dopo…ho finalmente avuto la scena…Mi sono alzato e mi sono rivolto ai due uomini e ho detto: “Visto che roba?”, mi sono voltato e…non c’era nessuno nella stanza, e non c’era nessuno lì dentro e non c’era posto da dove sarebbero potuti uscire. Li ho visti mentre entravamo, erano lì tutto il tempo, posso solo supporre che probabilmente fossero soldati rumeni…che stavano a guardare le riprese di The Nun.

Valak è un demone descritto in diversi grimori goetici come la “Chiave di Salomone” e oltre che in The Conjuring 2 viene menzionato anche nel film horror Vampires di John Carpenter e in un episodio della prima stagione della serie tv Shadowhunters.