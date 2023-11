Trailer e clip in italiano di The Old Oak, il nuovo film del regista Ken Loach al cinema con Lucky Red dal 16 novembre 2023.

The Old Oak: nuove clip in italiano e proiezioni speciali con il regista Ken Loach (Al cinema dal 16 novembre)

The Old Oak debutta nei cinema italiani il 16 novembre con Lucky Red. Il regista Ken Loach torna nelle sale dopo la tappa in concorso (Selezione Ufficiale) al Festival di Cannes 2023. Al centro della storia l’ultimo pub rimasto di un’antica cittadina mineraria dell’Inghilterra nord-orientale, che cristallizza tutti i problemi della città. TJ (Dave Turner), che gestisce il pub, stringe amicizia con Yara (Ebla Mari), una giovane rifugiata dalla guerra in Siria.

The Old Oak – Trama e cast

La trama ufficiale: “The Old Oak” è un posto speciale. Non è solo l’ultimo pub rimasto, è anche l’unico luogo pubblico in cui la gente può incontrarsi in quella che un tempo era una fiorente località mineraria e che oggi attraversa momenti molto duri, dopo 30 anni di ininterrotto declino. Il proprietario del pub, TJ Ballantyne (Dave Turner) riesce a mantenerlo a stento, e la situazione si fa ancora più precaria quando The Old Oak diventa territorio conteso dopo l’arrivo dei rifugiati siriani trasferiti nel villaggio. Stabilendo un’improbabile amicizia, TJ si lega ad una giovane siriana, Yara (Ebla Mari). Riusciranno le due comunità a trovare un modo di comunicare? The Old Oak è un dramma commovente che parla di perdite, di paura e della difficoltà di ritrovare la speranza.

Il cast è completato da Trevor Fox, Debbie Honeywood, Laura Lee Daly, Andy Dawson, Reuben Bainbridge, Chris McGlade, Col Tait, Andrea Johnson, Chris Gotts, Joe Armstrong, Lloyd Mullings, Rob Kirtley, Maxie Peters, Laura Daly, Alex White, Abigail Lawson, Jake Jarratt.

The Old Oak – Trailer e video

Curiosità sul film

Ken Loach dirige “The Old Loak” da una sceneggiatura Paul Laverty.

Il cast tecnico: Fotografia di Robbie Ryan / Scenografia di Fergus Clegg / Fonico Ray Beckett / Sound Editor Kevin Brazier / Casting di Kahleen Crawford / Costumista di Joanne Slater / Trucco e acconciatura di Anita Brolly / Aiuto regista Jamie Hamer / Montaggio di Jonathan Morris

Fotografia di Robbie Ryan / Scenografia di Fergus Clegg / Fonico Ray Beckett / Sound Editor Kevin Brazier / Casting di Kahleen Crawford / Costumista di Joanne Slater / Trucco e acconciatura di Anita Brolly / Aiuto regista Jamie Hamer / Montaggio di Jonathan Morris Le musiche originali del film sono del compositore britannico George Fenton, quattro volte candidato agli Oscar per Gandhi, Grido di libertà, Le relazioni pericolose e La leggenda del re pescatore.

Note dello sceneggiatore

All’inizio ci sono infinite possibilità prima tuffarsi per scrivere la sceneggiatura. Una sceneggiatura non può essere copiato dalla strada, ma può ispirare. Ottenere perso, vagare, guardare e ascoltare sono molto sottovalutato. Sono particolarmente grato a tutti i Famiglie siriane che hanno condiviso con noi la loro vita. Molti non voleva essere nominato nel caso mettesse in pericolo le loro famiglie a casa. Anche gli attivisti non avrebbero potuto stato più generoso, ancora troppi da elencare. Ma io deve ringraziare Sara Bryson, che ha suggerito molti grandi nozioni, e attraverso di lei ho avuto la grande fortuna di incrociare percorsi con John Barron, Val Barron e la loro rete di volontari che si sono organizzati per accogliere i siriani e avuto l’intuizione e la dedizione per organizzare i giochi e cibo per i giovani locali durante la loro estate vacanze. Solidarietà in azione. [Paul Laverty]

Note del regista

Il 2016 è stato l’anno in cui sono arrivati i primi rifugiati dalla Siria. Chiaramente c’era stata una preparazione insufficiente, poiché era nal 2016 che era accaduta la storia che aveva suscitato l’interesse di Paul. Un autobus che trasportava profughi è stato accolto con ostilità e ci è voluto molto lavoro per stabilire buoni rapporti. Quando abbiamo preparato e girato il film, il Consiglio della contea di Durham è stato di grande aiuto e le famiglie siriane hanno apprezzato la loro accoglienza. C’erano ancora racconti di atti di aggressione casuali, ma gradualmente stanno svanendo. Ma le decisioni del governo centrale creano problemi. Perché collocare i rifugiati in aree depresse dove le persone hanno ben poco, dove le infrastrutture sociali sono già sotto pressione e l’abbandono generale è così radicato da tempo che non fa più notizia? Bene, semplicemente ponendo la domanda in questo modo, conosciamo la risposta. Il villaggio nel film non è un singolo villaggio che esiste nella vita reale. Conoscevamo già Easington, alcuni di noi avevano lavorato lì e avevamo amici lì. Paul aveva reso il mare una parte importante della storia e, sebbene la spiaggia di Easington non sia più nera per il carbone marino, è ancora segnata dai rifiuti industriali. La vicina Horden ha una collezione visivamente impressionante di strade terrazzate, un classico esempio di case tradizionali dei minatori, costruite per radunarsi attorno alla fossa. E Murton aveva un pub vuoto, un bell’edificio, con un proprietario amichevole che ci ha aiutato enormemente. Ma mentre questi villaggi erano buoni posti dove lavorare, sono tipici di molti, e questa storia potrebbe essere ambientata in ognuno di loro. [Ken Loach]

