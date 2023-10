The Other Son: trailer e trama del film colombiano vincitore della 21a edizione di Alice nella città

The Other Son (El otro hijo), diretto dal regista colombiano Juan Sebastián Quebrada, ha vinto la 21a edizione Alice nella città (Festa del Cinema di Roma). Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria di trentacinque ragazzi di età compresa tra i 16 e 19 anni con la seguente motivazione:

Un pugno nello stomaco per la sua dirompente potenza emotiva. Pellicola intensa e di pregiata fattura capace di scavare un solco nell’animo più profondo dello spettatore, suscitando un fecondo processo di immedesimazione. Per l’originale trattazione di temi universali come amore, dolore e lutto.

The Other Son – Trama e cast

La trama ufficiale: Federico (Miguel González) e suo fratello Simon vivono a pieno la loro adolescenza, fino al giorno in cui Simon muore cadendo dal balcone durante una festa. Mentre la sua famiglia va in pezzi davanti ai suoi occhi, Federico cerca di vivere una vita normale durante le ultime settimane di scuola. Incapace di piangere, inizia ad avvicinarsi a Laura, la fidanzata del fratello morto e sembra trovare conforto in lei.

Il cast include anche Ilona Almansa e Jenny Navarrete.

The Other Son – Il trailer ufficiale

Curiosità sul film

Il film è una coproduzione Colombia, Francia e Argentina.

Fotografía di Michael CapronEditor / Montaggio di Julie Duclaux / Costumi di Juliana Reyes / Musica di Carlos Quebrada, “The Other Son” è una produzione di Evidencia Films in coproduzione con Geko Films (Francia), Le Tiro (Argentina) e Vaya Films (Colombia). Con la partecipazione di Dago García Producciones e Caracol Televisión. In associazione con Tresmilmundos Cine e EFD Colombia.

Juan Sebastián Quebrada – Note biografiche

Nato nel 1987 a Medellín, Juan Sebastián Quebrada ha studiato regia all’Universidad del Cine di Buenos Aires e ha conseguito un diploma post-laurea in montaggio all’ESCAC di Barcellona. Nel 2015, il suo progetto di laurea Dias Extranos è stato presentato in anteprima al concorso internazionale BAFICI ed è stato selezionato e premiato in più di venti festival internazionali, tra cui Monaco, Ourense e Tolosa. Nel 2016 ha girato il suo primo cortometraggio professionale La casa del árbol, che è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival e ha vinto il premio per la miglior regia al Bogoshorts. Mentre debutta con il suo primo lungometraggio “The Other Son”, lavora come montatore e restauratore di vecchi film.

