Venezia 78, The Other Tom: trailer e tutte le anticipazioni sul film “El Otro Tom”

Nell’ambito della sezione “Orizzonti” della 78esima Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia l’8 e 9 settembre sarà presentato in anteprima e in concorso The Other Tom aka El Otro Tom, un film diretto dalla coppia di registi messicani Rodrigo Plá e Laura Santullo che arriverà nella sale italiane con 102 Distribution.

L’opera tratta un tema di grande attualità, ossia l’uso smodato di psicofarmaci nei bambini, tramite un tono intimista, in cui il legame tra una giovane madre e il suo bambino emerge come il nocciolo emotivo della storia. Alla diagnosi di disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività segue spesso la prescrizione di farmaci che tentano di controllare e calmare ma che, alla resa dei conti, non curano: la ricerca di una soluzione alternativa e il rischio di sfidare il protocollo con coraggio ma senza una soluzione certa sono emblematici in questa storia.

The Other Tom – trailer e video

Trailer sottotitolato in inglese pubblicato il 7 settembre 2021

Clip in lingua originale pubblicate il 7 settembre 2021

1

Trama e cast

La trama ufficiale: Nove anni, testardo, dirompente, imprevedibile, sfocato, arrabbiato, Tom non è, a dir poco, adatto all’ambiente regolamentato di un’aula scolastica pubblica a El Paso, in Texas. E le sue richieste pesano molto su sua madre Elena, una madre single che si destreggia tra lavoro e assistenza sociale, mentre cerca di mantenere una sorta di vita propria. Elena è inizialmente collaborativa quando al ragazzo viene diagnosticato un disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e gli vengono somministrati una serie di farmaci per contrastare il suo comportamento “inappropriato”. Quando Tom diventa un guscio depresso di se stesso, con uno spaventoso potenziale di autolesionismo, Elena prende la fatidica decisione di buttare via le sue droghe nonostante le conseguenze – dalla scuola, e poi dai servizi di protezione dei bambini, che minacciano di rimuovere Tom dalla sua cura. Anche le opzioni senza droga approvate dallo stato comportano una minaccia implicita di non cooperazione.

Leah Miller, Jorge Castro, Julia Chavez, Malicia Dominguez, Israel Rodriguez, Alejandra Dozal, Sofía Prieto, Joseph de la Riva, Alma Brockhoff, Cristopher Jones, Rigo Zamarron, Marina Garbalena, Samantha Jasso, Michelle Flores, Gloria Carden, Jaco Rodriguez, Frank Rico, Gigi Chaires, Abby Alonzo e Jeanelle Carden.

Curiosità

Rodrigo Plá è un regista sceneggiatore e produttore messicano-uruguaiano che ha all’attivo i seguenti lungometraggi: La Zona (Venezia, 2007), Desierto adentro (Cannes, 2008), La demora (Berlinale, 2012), Un monstruo de mil cabezas (Venezia, 2015). I suoi film sono stati premiati con numerosi premi e riconoscimenti.

La regista Laura Santullo è nata in Uruguay, ma vive in Messico da più di 20 anni. È sceneggiatrice di film e scrittrice di narrativa. È riconosciuta a livello internazionale per il suo lavoro come sceneggiatrice, collaborando con il regista e compagno di vita, Rodrigo Plá. Hanno due figli, Martin e Lucas. Santullo ha scritto le sceneggiature per tutti e quattro i lungometraggi di Plá, che sono adattamenti cinematografici di storie da lei scritte. Il loro ultimo film, Un mostro dalle mille teste, era basato su un romanzo con lo stesso nome scritto da Santullo, pubblicato nel 2016. Le sceneggiature di Santullo coinvolgono madri in situazioni estreme che descrivono un senso di differenza di classe. Come sceneggiatrice, ha ricevuto diversi premi per il suo lavoro, tra cui tre Ariel (2008, 2013, 2016) un premio assegnato dall’Accademia delle arti e delle scienze cinematografiche del Messico. Ha anche ricevuto il premio per la migliore sceneggiatura al 13° Festival internazionale del cinema di Atene (2007), solo per citarne alcuni. Ha anche ottenuto nomination per la migliore sceneggiatura non originale ai Goya Awards in Spagna (2007) e ai Fénix Awards (2016) nella categoria Miglior sceneggiatura. Al di fuori della sua scrittura cinematografica ha scritto e pubblicato sei libri: “The Other Side”; “Un pallone da Cantoya”, “Un mostro dalle mille teste”, “L’anno dei segreti”, “Vennero con il vento e “El otro Tom”.

Israel Rodríguez Bertorelli (Tom) è un nativo di El Pasoan che ha iniziato la sua carriera teatrale nella scena teatrale di El Paso quando aveva 5 anni. È estremamente grato ai molteplici educatori/artisti che lo hanno aiutato a sviluppare il suo mestiere. È un fantastico fratello maggiore per due sorelle più giovani e un fratellino! Nel tempo libero si diverte a suonare il pianoforte, la chitarra, a scolpire figure di argilla e a creare una serie animata con i suoi amici. Spera di ispirare altri ragazzi con il suo lavoro ed essere un agente positivo per il cambiamento nel mondo. I suoi obiettivi futuri sono essere nello show “Stranger Things”, lavorare con Will Ferrel e fare qualche lavoro di doppiaggio.

Julia Chavez (Elena) è nata e cresciuta a El Pasoan e madre single di tre figli. La sua prima esperienza con la recitazione è stata sul set di “The Other Tom” e la sua occupazione principale è lavorare a Central El Paso come massaggiatrice autorizzata. Le piace praticare il Bhakti Yoga, le arti marziali e crescere i suoi figli. Non vede l’ora di avere future opportunità di recitazione e si sente fortunata per aver avuto un tale successo nel suo primo progetto cinematografico.

Note di regia

“The Other Tom” è un progetto che nasce come reazione all’“epidemia” di bambini con sindromi multiple e disturbi mentali, diagnosticati osservando il loro comportamento. Stiamo assistendo a un momento in cui i comportamenti tipici dell’infanzia sono visti come patologie. Ogni giorno più bambini assumono farmaci psichiatrici, più insegnanti richiedono questo farmaco, più medici e psichiatri prescrivono farmaci psicoattivi, come se fossero aspirina, ma sempre più genitori stanno prendendo la decisione di risolvere i problemi comportamentali dei loro figli all’interno di questa configurazione.

Tra le tante cose che potrebbero essere messe in discussione sulla diagnosi di ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività), siamo particolarmente interessati a guardare all’approccio ai bambini implicito in questa diagnosi e alla schiacciante semplificazione di ciò che è un essere umano; il bambino è ridotto al suo comportamento immediato, privo di qualsiasi storia personale, distaccato dalle sue azioni dalla sua realtà sociale, affettiva e familiare. Con tutto questo in mente abbiamo costruito The Other Tom per interrogarci e chiederci cosa sta succedendo. Lo facciamo concentrandoci su una famiglia in particolare, composta da Tom, un bambino di nove anni “difficile”, e sua madre Elena, una giovane donna single, dando vita al loro dramma personale, perché crediamo che sia proprio dall’osservazione dell’individuo che possiamo tentare di assumere qualcosa di più grande. Pienamente consapevole che è un punto di vista; uno tra tanti.

Durante il processo di scrittura, abbiamo deciso che la nostra storia, anche se finisce in Messico, si sarebbe svolta principalmente negli Stati Uniti. Ciò è dovuto a due ragioni che riteniamo importanti. Il primo è che gli Stati Uniti sono la culla di questo metodo di valutazione e di medicazione. Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, nelle sue diverse edizioni, si è rivelato come una Bibbia in gran parte del mondo (Messico incluso), su cui molti specialisti si affidano per legittimare sia la condizione che il trattamento come indiscutibili. D’altra parte e nell’attenzione ad un altro degli elementi sostanziali del nostro aneddoto, (la possibilità che la madre perda l’affidamento del figlio), l’esistenza di una forte presenza dei servizi sociali statali è fondamentale per poter raccontare la storia in tutte le sue dimensioni. La tensione intorno ai confini tra ciò che è pubblico e ciò che è privato, per quanto riguarda le decisioni familiari, fa parte dell’essenza del film.

Cosa succede quando una diagnosi si rivela essere uno stigma? In che misura può e deve intervenire lo Stato? E qual è il punto di un farmaco che controlla, che calma, ma che alla fine non cura? [Rodrigo Plá & Laura Santullo]

Foto e poster