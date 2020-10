The Prom: trailer italiano del film Netflix con Meryl Streep e Nicole Kidman

Netflix ha reso disponibile un primo trailer italiano di The Prom, adattamento cinematografico del pluripremiato musical di Broadway candidato al Tony con Meryl Streep e Nicole Kidman in arrivo su Netflix l’11 dicembre.

La trama ufficiale: Dee Dee Allen (la tre volte premio Oscar Meryl Streep) e Barry Glickman (il vincitore di Tony James Corden) sono due stelle del teatro newyorchese alle prese con una crisi: il loro nuovo e costoso spettacolo di Broadway è un enorme flop che stronca all’improvviso la loro carriera. Nel frattempo, in una cittadina dell’Indiana, la liceale Emma Nolan (l’esordiente Jo Ellen Pellman) affronta tutt’altra delusione: rinunciare al ballo della scuola con la sua ragazza Alyssa (Ariana DeBose) nonostante il sostegno del preside (Keegan-Michael Key), per via del divieto imposto dalla presidente dell’associazione genitori (Kerry Washington). Nel tentativo di risollevare un’immagine pubblica ormai sbiadita, Dee Dee e Barry decidono di sposare la causa di Emma e partire in compagnia di Angie (la premio Oscar Nicole Kidman) e Trent (Andrew Rannells), altra coppia di attori disillusi in cerca di una svolta. Ma l’attivismo da celebrità egocentriche gli si ritorce contro e finisce per sconvolgere la vita del quartetto, che farà di tutto per regalare a Emma una serata in cui poter essere davvero se stessa.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Ryan Murphy ha diretto “The Prom” da una sceneggiatura di Bob Martin e Chad Beguelin che hanno scritto il musical di Broadway con Matthew Sklar. Murphy ha anche prodotto il film con Alexis Martin Woodall, Adam Anders, Dori Berinstein e Bill Damaschke, mentre Martin, Beguelin e Sklar sono stati produttori esecutivi insieme a Eric Kovtun, Doug Merrifield, Casey Nicholaw, Todd Nenninger e Scott Robertson. Insieme a Jack Lane, Berinstein e Damaschke hanno prodotto lo spettacolo teatrale, basato su un’idea originale di Jack Viertel.

Ryan Murphy che ha diretto i film Correndo con le forbici in mano e l’adattamento Mangia prega ama è un collaboratore assiduo di Netflix; Murphy e il colosso streaming hanno collaborato anche per la miniserie tv Hollywood e le serie tv The Politician, che è in attesa di una via libera per una terza stagione e l’imminente serie tv Ratched che vede Sarah Paulson nei panni della famigerata infermiera di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Inoltre Murphy ha prodotto The Boys in the Band altro adattamento di un musical di Broadway che ha debuttato su Netflix il 30 settembre.