Casting news per Don’t Look Up di Netflix, il nuovo film di Adam McKay che come promesso registra un cast stellare. Il sito Deadline riporta che a Jennifer Lawrence e Cate Blanchett si uniranno i premi Oscar Leonardo DiCaprio e Meryl Streeo e il lanciatissimo candidato all’Oscar Timothée Chalamet (Chiamami col tuo nome).

Il cast è completato da Jonah Hill (Beach Bum), Matthew Perry che torna in un lungometraggio a 12 anni da 17 Again – Ritorno al liceo, Himesh Patel (Tenet), Tomer Sisley (Lucky Day), Rob Morgan (Greyhound: il nemico invisibile) e i cantanti Ariana Grande (Men in Black: International), e Kid Cudi (Westworld).

“Don’t Look Up” segue due astronomi di basso livello che intraprendono un tour mediatico per avvertire l’umanità di un asteroide in avvicinamento che distruggerà il pianeta Terra. Oltre a scrivere e dirigere, McKay è anche produttore del film con Kevin Messick tramite la loro società di produzione Hyperobject Industries.

Streep, Chalamet e Hill hanno tutti già collaborato con Netflix: Chalamet ha recitato nel dramma storico Il Re e Hill nella miniserie tv Maniac, mentre vedremo prossimamente Streep in The Prom, commedia musicale di Ryan Murphy ispirata all’omonimo musical.

Premio Oscar per la sceneggiatura non originale de La grande scommessa, l’ultimo film di McKay, Vice – L’uomo nell’ombra, è stato nominato a 8 premi Oscar, vincendo la statuetta per il miglior trucco. McKay autore del Saturday night Live prima de La grande scommessa ha collaborato assiduamente con Will Ferrell dirigendo l’attore in Anchorman – La leggenda di Ron Burgundy, Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno, Fratellastri a 40 anni, I poliziotti di riserva e Anchorman 2 – Fotti la notizia.