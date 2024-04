Leonardo DiCaprio sarà Frank Sinatra in un biopic con Jennifer Lawrence e il regista Martin Scorsese

Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence saranno i protagonisti di un nuovo film biografico su Frank Sinatra diretto da Martin Scorsese.

DiCaprio sarà “The Voice” mentre Lawrence interpreterà la sua seconda moglie, l’attrice Ava Gardner. fu Gardner la causa della fine del matrimonio di Sinatra con Nancy Barbato, la madre di Tina Sinatra.

Scorsese passerà al biopic su Sinatra dopo aver finito con il suo nuovo progetto su Gesù, annunciato dal regista dopo aver incontrato Papa Francesco. Scorsese e sua moglie hanno incontrato il Papa durante una breve udienza privata in Vaticano prima di partecipare alla conferenza “L’estetica globale dell’immaginazione cattolica”. Dopo quell’incontro, Scorsese ha fatto il seguente annuncio: “Ho risposto all’appello del Papa agli artisti nell’unico modo che conosco: immaginando e scrivendo la sceneggiatura di un film su Gesù, e sto per iniziare a realizzarlo”.

Tornando al biopic il regista deve ancora raggiungere un accordo con gli eredi di Sinatra per ottenere i diritti e dare ufficialità al progetto. L’accordo dovrà essere siglato con Tina Sinatra che controlla l’eredità e l’immagine paterna, ma Scorsese appare fiducioso sulla riuscita di un accordo.

Frank Sinatra al cinema e in TV

Sinatra è stato già interpretato in numerose occasioni al cinema e in TV. Una miniserie televisiva basata sulla vita di Sinatra, intitolata “Sinatra£, è stata trasmessa dalla CBS nel 1992. La serie con Philip Casnoff nel ruolo di Sinatra è stata diretta da James Steven Sadwith, che ha vinto un Emmy Award, scritta da Abby Mann e Philip Mastrosimone e prodotta da Tina Sinatra.

Sinatra è stato interpretato sullo schermo da Ray Liotta (Rat Pack – Da Hollywood a Washington), James Russo (Ho rapito Sinatra), Dennis Hopper (The Night We Called It a Day), e Robert Knepper (My Way). Sinatra è stato interpretato anche da Rico Simonini nel film del 2018 Frank & Ava, basato su un’opera teatrale di Willard Manus. Il cantante dei Creed, Scott Stapp, ha interpreto Sinatra in Reagan, un film biografico sul presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan interpretato da Dennis Quaid.

Sinatra era convinto che Johnny Fontane, un cantante associato alla mafia nel romanzo di Mario Puzo Il Padrino (1969), fosse basato sulla sua vita. Puzo scrisse che nel 1972 lui e il cantante si incontrarono da Chasen, noto ristorante di Los Angeles. Quando Sinatra lo vide iniziò a gridargli insulti, definendo Puzo un “magnaccia” e minacciando violenza fisica. Francis Ford Coppola, regista dell’adattamento cinematografico, ha detto nel commento audio che “Ovviamente Johnny Fontane è stato ispirato da una sorta di personaggio di Frank Sinatra”.

Fonte: Variety