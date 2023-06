Dal 21 giugno nei cinema italiani con Sony Pictures Fidanzata In Affitto (No Hard Feelings), la commedia “vietata ai minori” con una irresistibile Jennifer Lawrence diretta dallo Gene Stupnitsky di Good Boys – Quei cattivi ragazzi.

Fidanzata in Affitto – Trama e cast

La trama ufficiale: Sul punto di perdere la casa della sua infanzia, Maddie (Jennifer Lawrence) scopre un intrigante annuncio di lavoro: ricchi proprietari di elicotteri cercano qualcuno con cui far “frequentare” il loro introverso figlio di diciannove anni, Percy (Andrew Barth Feldman), prima che parta per il college. Con sua grande sorpresa, Maddie scoprirà presto che con l’impacciato Percy non sarà un’impresa facile.

Il cast include anche Matthew Broderick, Natalie Morales, Ebon Moss-Bachrach, Laura Benanti, Scott MacArthur, Victorya Danylko-Petrovskaya, Hasan Minhaj, Kyle Mooney, Danielia Maximillian, Amalia Yoo, Quincy Dunn-Baker, Christina Catechis, Jordan Mendoza.

Fidanzata in Affitto – Trailer e video

Nuovo trailer italiano senza censure e spot tv pubblicati il 10 giugno 2023

Curiosità sul film

Gene Stupnitsky (The Office, Good Boys – Quei cattivi ragazzi) dirige “Fidanzata in affitto” da una sua sceneggiatura scritta con John Phillips (Nonno scatenato).

Jennifer Lawrence ha descritto la sua esperienza di lavoro al fianco di Andrew Barth Feldman (Percy) come simile a lavorare con Christian Bale, a causa delle loro notevoli capacità di improvvisazione.

Le musiche originali del film sono dei compositori Mychael Danna (Amore a mille… miglia, Vita di Pi, L’arte di vincere, La ragazza della palude) & Jessica Rose Weiss (Invito a cena con disastro, The Independent, Cenerentola).

Il film è prodotto da Alex Saks, Naomi Odenkirk, Marc Provissiero, Jennifer Lawrence, Justine Ciarrocchi. Kerry Orent e John Phillips sono i produttori esecutivi.

Andrew Barth Feldman – Note biografiche

Andrew Barth Feldman (nato il 7 maggio 2002) è un attore e cantante americano. Ha iniziato la sua carriera di attore nel musical partecipando a produzioni locali da bambino. Ha vinto un Jimmy Award per la produzione del suo liceo del musical Catch Me If You Can nel 2018. Nel 2019, ha interpretato il ruolo principale nel musical Dear Evan Hansen a Broadway.

Il 28 dicembre 2020, è stato annunciato che Feldman avrebbe interpretato l’aspirante chef Alfredo Linguini in un concerto di beneficenza di Ratatouille the Musical, un meme di Internet che ha avuto origine su TikTok, ispirato al film Disney/Pixar del 2007. L’anno successivo Feldman ha interpretato un ruolo ricorrente, Antoine uno studente in scambio francese, nella serie tv musicale High School Musical: The Musical – La serie.

Feldman ha fatto il suo debutto come attore cinematografico nell’aprile 2023 nel film Netflix Guida turistica per innamorarsi (2023). nei panni di Alex, un vlogger destinato al college.

Fidanzata in Affitto – Foto e poster