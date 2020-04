Chiamami col tuo nome: Luca Guadagnino conferma il ritorno di Timothée Chalamet e Armie Hammer

Di Pietro Ferraro lunedì 6 aprile 2020

Luca Guadagnino in una recente intervista ha parlato del sequel dell'acclamato "Chiamami col tuo nome".

Timothée Chalamet, Armie Hammer e altri membri del cast dell'acclamato Chiamami col tuo nome stanno tornando per il sequel attualmente in sviluppo, lo ha recentemente confermato il regista Luca Guadagnino in un'intervista al quotidiano La Repubblica.

Il romanzo "Chiamami col tuo nome" di André Aciman, su cui è basato il film di Guadagnino, ha fruito di un sequel intitolato "Cercami", con gli stessi personaggi e ambientato 10 anni dopo la storia originale.

E' stato un grande piacere lavorare con Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Esther Garrel e gli altri attori. Tutti saranno nel nuovo film.

"Chiamami con il tuo nome" segue lo struggente rapporto di amicizia e amore che nasce tra due ragazzi, Elio, diciassettenne italiano, e Oliver, ventiquattrenne statunitense in una calda estate della metà degli anni Ottanta sullo sfondo della riviera ligure.

Guadagnino ha confermato che lo sviluppo del film al momento è in stand-by causa emergenza Coronavirus.

Prima del coronavirus, ho fatto un viaggio negli Stati Uniti per incontrare uno sceneggiatore che amo moltissimo, di cui non voglio dire il nome, per parlare della seconda parte. Sfortunatamente, abbiamo dovuto metterlo in attesa.

Il film candidato a 4 Premi Oscar, tra cui miglior film, ha vinto una statuetta per al migliore sceneggiatura non originale andata a James Ivory.

Fonte: La Repubblica / Screenrant