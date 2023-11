Stasera in tv: “The Protégé” con Maggie Q e Samuel L. Jackson su Italia 1

The Protege, su Italia 1 il thriller d’azione diretto da Martin Campbell (Casinò Royale, La maschera di Zorro) con protagonista Maggie Q nei panni della killer a contratto più abile del mondo, in cerca di vendetta quando il suo mentore interpretato da Samuel L. Jackson viene brutalmente ucciso.

The Protege – Cast e doppiatori

Maggie Q: Anna

Samuel L. Jackson: Moody

Michael Keaton: Michael Rembrandt

Robert Patrick: Billy Boy

Patrick Malahide: Vohl

David Rintoul: Edward Hayes

Ori Pfeffer: Athens

Ray Fearon: Duquet

Florin Piersic Jr.: Ram

Caroline Loncg: Claudia

Doppiatori italiani

Beatrice Caggiula: Anna

Paolo Marchese: Moody

Luca Biagini: Michael Rembrandt

Riccardo Lombardo: Billy Boy

Oliviero Corbetta: Vohl

Massimiliano Lotti: Edward Hayes

Andrea Beltramo: Athens

Alessandro Germano: Duquet

Cristina Giolitti: Claudia

The Protege – Trama e trailer

Salvata da bambina dal leggendario killer Moody (Samuel L. Jackson) e addestrata nell’azienda di famiglia, Anna (Maggie Q) è la killer a contratto più abile del mondo. Ma quando Moody – l’uomo che è stato come un padre per lei e che le ha insegnato tutto ciò che deve sapere sulla fiducia e sulla sopravvivenza – viene brutalmente ucciso, Anna giura vendetta. Mentre rimane invischiata con un enigmatico assassino (Michael Keaton) la cui attrazione per lei va ben oltre il gioco del gatto col topo, il loro confronto diventa mortale e le questioni in sospeso di una vita spesa a uccidere si intrecciano ancor più strettamente.

Curiosità sul film

Martin Campbell (GoldenEye, La maschera di Zorro, The Foreigner) dirige “The Protege” da una sceneggiatura di Richard Wenk (Solo 2 ore, I mercenari 2, Jack Reacher – Punto di non ritorno). I crediti di Wenk includono anche la regia di Vamp, commedia horror anni 80 con Grace Jones, e sceneggiature per diversi remake: Professione assassino, The Equalizer – Il vendicatore, I magnifici 7, The Equalizer 2 – Senza perdono.

Nella stanza di Moody (dove ha ricevuto il regalo di compleanno) sono visibili due dipinti. Quello a sinistra è ‘L’Estate’ di Giuseppe Arcimboldo (1563), quella a destra è la ‘Primavera’ sempre di Arcimboldo (stesso anno). Arcimboldo era noto soprattutto per le “Teste Composte”, ritratti burleschi eseguiti combinando tra loro, in una sorta di trompe-l’œil, oggetti o elementi dello stesso genere (prodotti ortofrutticoli, pesci, uccelli, libri, ecc.) collegati metaforicamente al soggetto rappresentato, in modo da sublimare il ritratto stesso. In questo caso potrebbero rappresentare la doppia natura in entrambi i personaggi principali: assassini e normali cittadini rispettosi della legge.

“The Protege” è stato girato in Bulgaria, Vietnam e Romania.

Nella sala operativa del seminterrato di Moody e nella stanza sul retro (operazioni informatiche) della lavanderia ci sono le stesse mappe sul muro. Le mappe sono del fiume Tigri ad Al Kut in Iraq.

Nonostante Maggie Q sia la protagonista, Michael Keaton è il primo ad apparire nei titoli di coda.

Sia Maggie Q che Samuel L. Jackson hanno recitato nel franchise d’aione Die Hard. Maggie ha interpretato il ruolo del cyber-terrorista Mai in Die Hard – Vivere o morire (2007) mentre Jackson ha interpretato Zeus, il partner civile di McClane in Die Hard – Duri a morire (1995).

Michael Keaton ha detto di non aver mai interpretato un ruolo come questo.

Anche Maggie Q e Robert Patrick erano insieme nella parodia Balls of Fury – Palle in gioco.

Sia Michael Keaton che Maggie Q hanno avuto ruoli nell’universo DC. Keaton ha interpretato il ruolo principale di Batman in Batman (1989) e Batman – Il ritorno (1992), mentre Maggie ha doppiato Diana Prince aka Wonder Woman in Young Justice (2010).

Quando il personaggio di Taj Atwal dice ad Anna che il gatto “ha passato la maggior parte del tempo ad uscire con Proust”, lei sta facendo un cenno a Marcel Proust, lo scrittore francese e autore di “À la Recherche du Temps Perdu” (Alla ricerca del tempo perduto). Nel romanzo, la memoria è centrale nella trama a causa dei ricordi dell’infanzia del narratore, e in questo film, i ricordi di Anna delle cose passate sono un tema ricorrente.

The Protege – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Rupert Parkes noto con lo pseudonimo Photek , è un DJ/produttore discografico britannico di musica elettronica con sede a Los Angeles e compositore di colonne sonore per film (un sogno troppo grande, Gang Related, Mosul, Sognando il ring, Life in a Year – Un anno ancora), TV (Into the Night, Le regole del delitto perfetto, Station 19 e videogiochi (Need fo Speed).

La colonna sonora include i brani: That Loving Feeling di Isaac Hayes / So Bad di Doran Danoff / Feeling Good (Bassnectar Remix) di Nina Simone / Time Is Running Out di Paul Taylor / She Gave Me the Keys di The Dip / You Can't Talk to Me di David Marks / Manon Lescaut: Act IV: Aria: Sola, Perduta, Abbandonata composta da Giacomo Puccini ed eseguita dalla Hungarian State Opera Orchestra / Letter to Brielle di Mihai Paun / Notturno in Mi bemolle maggiore, Op. 9, No. 2 di Frédéric Chopin 7 / Quintetto per archi in mi maggiore, op. 11, No. 5 di Luigi Boccherini / Sea of Love di George Khoury & Philip Baptiste.

1. Da Nang 1989 (2:06)

2. Usually Dependable (1:07)

3. Vali Sequence (2:13)

4. Poetry Intrigue (1:00)

5. Murder & Aftermath (2:31)

6. Researching Edward Hayes (1:42)

7. Slay Assassins (0:51)

8. Back to Vietnam (1:51)

9. Send Vohl Cigars (1:02)

10. Motorcycle Ambush (1:15)

11. Anna Escapes Sequence (1:53)

12. Waterboard Anna (0:51)

13. Last Line of Defense (0:59)

14. Remember Family (1:23)

15. See Young Hayes (1:54)

16. Assassins Attack Michael (1:42)

17. Take Out Duquet (2:03)

18. Security Measures (1:59)

19. Anna Infiltrates Party (1:29)

20. Party Panic (2:12)

21. Edward Observes (1:24)

22. Moody Confronts Hayes (3:19)

23. Execution (1:51)

24. A Last Stand (1:54)

La colonna sonora di “The Protege” è disponibile su Amazon.