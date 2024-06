Stasera in tv: “Lord of Misrule” su Rai 4

Lord of Misrule, su Rai 4 il film horror “pagano” di William Brent Bell (L’altra faccia del diavolo). La storia è ambientata in un villaggio rurale inglese dove scompare misteriosamente la figlia del locale ministro di culto appena insediata e interpretata da Tuppence Middleton (Downton Abbey II – Una nuova era).

Lord of Misrule – Cast e personaggi

Tuppence Middleton: Rebecca Holland

Ralph Ineson: Jocelyn Abney

Matt Stokoe: Henry Holland

Rachael Joanne Brown: Ballerina con la testa di capra

Simon Bundock: Ragazzo del villaggio

Joe Citro: Ragazzo del villaggio

Alexa Goodall: Bryony Furleigh

Robert Goodman : Graham Nash

Marc Hockley: Abitante del villaggio

Luc Ineson : Derry Nash

George Keeler: Dave Garfoot

David Langham: DI Hythe

Rosalind March: Miri Tremlow

Sally Plumb: Marjorie Garfoot

Sophie Romer: Abitante del villaggio

Evie Templeton: Grace Holland

Anton Valensi: George Furleigh

Jane Wood: Ida Tremlow

Catriona Yuill: Callie Furleigh

Lord of Misrule – Trama e trailer

“Lord of Misrule” è una storia horror pagana ambientata in un villaggio rurale inglese, dove Rebecca Holland (Tuppence Middleton) ha recentemente rilevato la chiesa locale. Quando la sua giovane figlia scompare durante un festival invernale, gli abitanti del villaggio e la polizia locale si uniscono nella disperata ricerca. Tuttavia, più si avvicinano alla ricerca della ragazza, più segreti emergono dall’oscuro passato della città; presto Rebecca dovrà decidere quanto è disposta a sacrificare per salvare sua figlia dalla morsa del male.

Curiosità sul film

Il film è una coproduzione Regno Unito / Irlanda

William Brent Bell è un regista specializzato in horror tra i suoi crediti: Stay Alive (2006), L’altra faccia del diavolo (2012), Wer – La metamorfosi del male (2013), The Boy (2016), The Boy – La maledizione di Brahms ((2020), Orphan: First Kill (2022).

(2013), The Boy (2016), The Boy – La maledizione di Brahms ((2020), (2022). William Brent Bell dirige “Lord of Misrule” da una sceneggiatura di Tom de Ville (Le origini del male, The Hallow, serie tv Urban Gothic).

La protagonista Tuppence Middleton (Rebecca) ha recitato anche in The Imitation Game, Edison – L’uomo che illuminò il mondo, Fisherman’s Friends , Mank e ha interpretato Lucy Smith / Branson nei lungometraggi Downton Abbey e Downton Abbey II – Una nuova era.

, Mank e ha interpretato Lucy Smith / Branson nei lungometraggi Downton Abbey e Downton Abbey II – Una nuova era. Nel cast figura anche l’attore inglese Ralph Ineson (The Boy – La maledizione di Brahms, Sir Gawain e il Cavaliere Verde, The Northman, The Creator). Ineson ha recentemente interpretato il ruolo di Padre Brenna nel prequel horror Omen – L’origine del presagio.

Lord of Misrule nella tradizione

In Inghilterra, il Lord of Misrule (Il signore del caos) – conosciuto in Scozia come Abate of Unreason (Abate dell’irrazionale) e in Francia come Prince des Sots (Principe dei pazzi) – era un ufficiale nominato a sorte durante il periodo natalizio per presiedere la Festa dei Folli. Il signore del caos era generalmente un contadino o un suddiacono incaricato di essere responsabile delle baldorie natalizie, che spesso includevano ubriachezza e feste sfrenate. La Chiesa cattolica in Inghilterra ha organizzato una festa simile coinvolgendo un vescovo ragazzo. Questa usanza fu abolita da Enrico VIII nel 1541, restaurata dalla cattolica Maria I e nuovamente abolita dalla protestante Elisabetta I, anche se qua e là persistette per qualche tempo. Nell’Europa continentale fu soppresso dal Concilio di Basilea nel 1431, ma in alcuni luoghi fu ripreso di tanto in tanto, anche nel XVIII secolo. Nel periodo Tudor, il Signore del caos (a volte chiamato l’Abate del caos o il Re del caos) è menzionato più volte nei documenti contemporanei che si riferiscono a feste sia a corte che tra la gente comune.

Lord of Misrule – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Brett Detar, assiduo collaboratore del regista William Brent Bell. Detar e Bell sono alla loro settima collaborazione dopo Orphan: First Kill, Separazione, The Boy – La maledizione di Brahms, La metamorfosi del male e L’altra faccia del diavolo.

1. Hair Blood Fire Sun: Eucharist (feat. Ralph Ineson) 2:08

2. Oh Gallowgog (Cello Version) 2:58

3. Find Me 2:50

4. He Stands in the Fields and Waits 4:28

5. Let Us Pray 5:12

6. Oh Gallowgog (Solo Version) 4:25

7. Berrow Woods 5:31

8. Are You Afraid, Vicar? 4:47

9. He Has Your Girl 4:13

10. The Gift of Fire 3:26

11. Oh Gallowgog (Folk Song) 3:22

12. The Black Barn 2:07

13. The Gift Has Been Given 7:22

14. All Is As Was (feat. Tuppence Middleton) 2:14

15. You’ll Now Know Our Song 1:51

16. Hair Blood Fire Sun (A Cappella) 5:14

17. Hair Blood Fire Sun Chant 0:58

La colonna sonora di “Lord of Misrule” è disponibile su Amazon.