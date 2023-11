Fisherman’s Friends: prima clip in italiano e colonna sonora del film basato su una storia vera (al cinema dal 23 novembre)

Ahora! Film porta per la prima volta in Italia, dal 23 novembre, il feel-good movie britannico di successo Fisherman’s Friends diretto da Chris Foggin, tratto dalla storia vera di un gruppo amatoriale di cantanti folk composto da dieci pescatori della Cornovaglia che riscuote un inaspettato – quanto improbabile – successo nel Regno Unito.

Fisherman’s Friends – Trama e cast

La trama ufficiale: Danny, dirigente musicale londinese cinico e dalla vita frenetica, si reca a malincuore in Cornovaglia per l’addio al celibato del suo collega Henry. Lì viene ingannato dal suo capo Troy per cercare di ingaggiare un gruppo di pescatori che cantano canzoni marinaresche. Danny diventa il “pesce fuor d’acqua” per eccellenza, ma cerca di conquistare il rispetto e l’entusiasmo dell’improbabile boy band composta da Jim, Jago, Leadville e Rowan, lupi di mare che credono nel valore dell’amicizia e della comunità piuttosto che alla fama e alla fortuna. Nel tentativo di superare lo scetticismo dei pescatori nei confronti del mondo della musica, Danny si ritrova coinvolto nella comunità, viene messa alla prova la sua integrità e alla fine gli viene mostrato il significato di lealtà, amore e amicizia. Questo costringe Danny a rivalutare ciò che conta davvero nella vita.

Brillante, ma al tempo stesso profondo e ricco di insegnamenti di vita, “Fisherman’s Friends” è interpretato da un cast di eccellenze britanniche – tra cui James Purefoy, Daniel Mays, Meadow Nobrega e David Hayman – ed è ambientato nell’incantevole Cornovaglia e girato principalmente a Port Isaac, pittoresco villaggio di pescatori situato sulla costa settentrionale dove tradizionalmente si riunivano gli originali Fisherman’s Friends per cantare le loro canzoni del mare.

Fisherman’s Friends – Trailer e video

Curiosità sul film

Durante il quiz al pub in The Golden Lion, molti dei veri Fishermen’s Friends possono essere visti nella squadra avversaria.

Il film è dedicato al cantante dei Fisherman’s Friends Trevor Grills e al tour manager Paul McMullen, morti entrambi dopo essere stati colpiti da una porta di metallo pesante nel febbraio 2013 mentre si preparavano per un concerto al locale musicale G a Guildford, nel Surrey. Un messaggio prima dei titoli di coda dice “Per i nostri amici Trevor e Paul”.

La Citroen 2CV rossa di Alwyn è su Google Streetview a Port Isaac, dove è stato girato il film. È parcheggiata fuori dall’Angry Anchovy in New Rd.

L’uomo che parcheggia l’auto dove arriva la marea è Nathan Outlaw, chef due stelle Michelin, che ha un ristorante a Port Isaac.

Dopo il quiz al pub, Danny chiede ad Alwyn chi è stato il primo artista ad avere un singolo postumo n. 1 nel Regno Unito. Sembra impressionato quando lei risponde “Otis Redding”. La risposta corretta è Buddy Holly (1959). Otis Redding non ha mai avuto un singolo n.1 nel Regno Unito.

Girato nello stesso villaggio della serie tv Doc Martin. In questo film, il villaggio si chiama Port Wenn.

(A circa 1h e 35m del film) Rowen sta trasportando un barile di birra vuoto e passa davanti a un cartello dipinto per “Crab and Lobster”. Questo è il nome con cui è stato cambiato il pub Golden Lion per la serie TV Doc Martin, anch’essa girata a Port Isaac. Presumibilmente le riprese del film e della serie tv si sovrapponevano e nessuno ha pensato di coprire l’iscrizione.

Quando gli attori di Fisherman’s Friends si stavano rilassando dopo una dura giornata di riprese a Londra, hanno deciso di cantare alcuni canti marinareschi nel pub in cui stavano bevendo tutti. Il padrone di casa in maglietta pulita ha chiesto loro di smettere di cantare perché non aveva una licenza per la musica dal vivo e tecnicamente avrebbe potuto perdere la licenza.

Epilogo: “Il debutto dei Fisherman’s Friends è diventato l’album folk tradizionale più venduto di tutti i tempi. Nel febbraio 2011 hanno vinto il premio ‘Good Tradition’ ai BBC Radio 2 Folk Awards. Hanno fatto lunghi tour nel Regno Unito e hanno suonato al Pyramid Stage di Glastonbury. Nel corso dei 30 anni trascorsi insieme ci sono stati alcuni cambiamenti nel personale a causa delle circostanze e purtroppo della tragedia. Ma l’etica dei Fisherman’s Friends è rimasta la stessa: l’amicizia prima di tutto, la musica poi. Nonostante il loro successo, ogni venerdì durante tutta l’estate puoi vederli fare quello che sanno fare meglio: cantare canzoni marinaresche a Port Isaac per raccogliere fondi per beneficenza locale.”

Quando Jago si paragona al cantante Bono e dice erroneamente “I’m Bonio”, cita per sbaglio una marca britannica di cibo per cani.

La band si è esibita sul Pyramid Stage al Glastonbury Festival.

Un musical teatrale intitolato Fisherman’s Friends: The Musical, basato sulla storia vera della band e sul film, è stato presentato in anteprima mondiale alla Hall for Cornwall di Truro nell’ottobre 2021, scritto da Brad Birch e diretto da James Grieve.

Il film ha fruito di un sequel Fisherman’s Friends: One and All, uscito nel 2022 diretto da Nick Moorcroft e Meg Leonard da una sceneggiatura di Moorcroft, Leonard e Piers Ashworth. Il film è interpretato da James Purefoy, David Hayman, Dave Johns, Sam Swainsbury, Maggie Steed, Jade Anouka e Ramon Tikaram, con la cantautrice irlandese Imelda May che fa il suo debutto come attrice. Il film segue il proseguo di carriera dei Fisherman’s Friends fino alla loro esibizione al Festival di Glastonbury nel 2011.

“Fisherman’s Friends” sarà nei cinema italiani in collaborazione con Fisherman’s friend, la storica caramella balsamica extra forte, nata proprio in Inghilterra nel 1865 nella cittadina portuale di Fleetwood, dall’ingegno di un giovane farmacista dal nome James Lofthouse, il quale ideò uno sciroppo per dare sollievo alla gola dei pescatori che navigavano nei tempestosi mari del nord. Trasformatasi in una pastiglia questa divenne negli anni la famosa caramella “più forte che c’è” che tutti conosciamo, importata in Italia da Divita srl.

Chris Foggin – Note biografiche

Foggin nasce a Sunderland, vicino a Durham. Studia cinematografia all’Università di Northumbria in Newcastle. Mentre lavora in una paninoteca un amico gli procura un posto di lavoro come assistente in uno studio televisivo di ITV.

Successivamente ha lavorato come assistente di regia per numerosi film britannici, fra i quali Marylin e The Double. A partire dal 2011 ha scritto e diretto cortometraggi nei quali hanno recitato celebri attori britannici come Aneurin Barnard, Judi Dench e Tom Hiddleston. I film hanno ricevuto buone critiche, soprattutto Friend Request Pending, detentore di vari premi e nomination.

Nel 2013 ha diretto il suo primo lungometraggio a basso costo intitolato Kids in Love per il quale hanno lavorato un team di sceneggiatori e attori esordienti. Tra la sua filmografia sottolineiamo ‘Fisherman’s friends’ con anche il sequel, ‘This is Christmas’, ‘Bank of Dave’ e ‘Bank of Dave 2’.

Fisherman’s Friends – L’edificante storia vera

Fisherman’s Friends, l’edificante storia vera del gruppo di cantanti di mare della Cornovaglia che ha raggiunto il successo, arriva al cinema, sicuri che possa avere un impatto sul pubblico pari a quello di altri successi britannici come The Full Monty e Calendar Girls.

Dietro l’arguzia, il calore e l’energia promessi dal film, interpretato da Daniel Mays, James Purefoy e Tuppence Middleton, si nascondono i fatti crudi di una tragedia che ha minacciato di privare per sempre il vero gruppo di cantanti della Cornovaglia del suo buonumore.

Nel 2013, l’ultimo giorno di una piccola tournée nazionale, l’eccezionale tenore solista del gruppo, Trevor Grills, e il promotore della band, Paul McMullen, rimasero entrambi uccisi in un incidente nel backstage.

Il film, diretto da Chris Foggin, si prende qualche licenza con la verità in quanto si concentra sul personaggio fittizio di un cinico dirigente musicale londinese, interpretato da Mays, che ha poca fiducia nella troupe.

Il film è interpretato anche da David Hayman, Noel Clarke e dalla star di I, Daniel Blake, Dave Johns, nei panni dei membri della band. È stato co-scritto da Ashworth con Nick Moorcroft e Meg Leonard.

Ashworth ha affermato che la storia è incentrata sugli eventi che hanno portato alla loro fama e sull’effetto che hanno avuto sulle altre persone, senza occuparsi delle loro tragiche morti.

Un anno dopo l’incidente Nicholas, il suonatore di fisarmonica, ha detto che per molto tempo nessuno di loro aveva voglia di cantare insieme o di accettare concerti.

Fisherman’s Friends – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore britannico Rupert Christie (SuperBob, Psychomanteum). Christie ha musicato anche il sequel Fisherman’s Friends: One and All (2022).

(SuperBob, Psychomanteum). Christie ha musicato anche il sequel Fisherman’s Friends: One and All (2022). Island Records ha pubblicato un album intitolato Keep Hauling, che contiene le canzoni del film eseguite dalla band protagonista.

