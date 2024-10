Finché morti non ci separi e Ghostbusters: confermati i sequel “Ready or Not 2” e “Ghostbusters 6”

Ready or Not 2 aka Finchè morte non ci separi 2 è ufficialmente in sviluppo con Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett aka “Radio Silence” di nuovo alla regia e l’attrice Samara Weaving pronta a riprendere il ruolo di Grace.

Samara Weaving aveva recentemente parlato del suo ritorno al franchise rivelando:

Ci sto. Penso che ci stiamo, non lo so. Penso che ci stiamo… Non so se ci siamo stretti la mano con il sangue, ma più o meno. Ci siamo stretti la mano con lo sputo, ma non ci siamo tagliati le mani e non ci siamo strofinati il ​​sangue insieme.

Il film originale, una divertente commedia horror e d’azione uscita nel 2019, seguiva una giovane sposa di nome Grace che viene letteralmente braccata dalla ricca ed eccentrica famiglia del marito, come parte di un rituale di adorazione del diavolo durante la prima notte di nozze. Con la sua vita in gioco, Grace deve usare il suo ingegno e il suo istinto di sopravvivenza per superare in astuzia la sua nuova famiglia, in una battaglia tesa e parecchio sanguinosa per la sopravvivenza.

“Finché morte non ci separi” ha ricevuto recensioni positive dalla critica e ha incassato 57,6 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 6 milioni.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett ha brillantemente riavviato il frnachise di Scream con Scream e Scream VI e diretto la commedia horror con vampiri Abigail.

Fonte: Deadline

I Ghostbusters tornano per un sesto capitolo e non solo…

Ghostbusters: Minaccia glaciale, quinto film dell’iconico franchise degli Acchiappafantasmi ha diviso la critica e raddoppiato il budget investito con un incasso globale di 200 milioni di dollari. Nonostante qualche indecisione iniziale, lo sceneggiatore e produttore Jason Reitman e il regista Gil Kenan faranno di nuovo squadra per un sesto film.

Durante un’intervista con The Direct, Kenan ha dichiarato:

Jason [Reitman] e io prendiamo molto seriamente la responsabilità e la gioia di essere i custodi della fiamma di Ghostbusters… stiamo sicuramente continuando la conversazione sul raccontare grandi storie di Ghostbusters sul grande schermo. E rimanete sintonizzati. Ce ne saranno altre. Ne parleremo più avanti.

Kenan ha menzionato specificamente la trama degli Omini dei Marshmallow come qualcosa che lui e Reitman vorrebbero espandere. Omini dei Marshmallow sono presenti nella scena sui titoli di coda di “Minaccia glaciale”.

Kenan ha parlato in precedenza di alcune idee che sta valutando per eventuali sequel:

Sono un fan avido. Voglio sempre più fan di Ghostbusters, sarei felice se queste storie si estendessero in ogni direzione. Sono felice che siamo tornati a New York City, ma non mi dispiacerebbe vedere qualcosa che in realtà vada in altre parti del mondo. Sento che una delle cose che esploriamo in questo film è che ci sono mitologie che parlano non solo di minacce antiche, ma di antichi cacciatori di fantasmi che rivelano che il team nel 1984 non è stato il primo a riunirsi per trovare un modo per fermare una minaccia soprannaturale. Mi piacerebbe esplorare come altre culture, o almeno mi piacerebbe vedere come fan, come altre culture creano minacce specifiche e modi specifici per affrontarle in puntate future.

Al momento, ci sono in sviluppo un lungometraggio animato per la Sony Pictures Animation e una nuova serie animata in arrivo su Netflix, quest’ultima supervisionata da Jason Reitman e Gil Kenan.

Parlando della serie tv animata di Netflix, Kenan ha voluto fornire un aggiornamento sullo sviluppo che il regiosta ha definito “molto attivo”:

…Siamo in uno sviluppo molto attivo della nostra serie animata che stiamo producendo con Netflix. È qualcosa in cui sono attivamente coinvolto, con Jason che viene informato su base giornaliera. Siamo davvero entusiasti delle storie che stanno iniziando ad essere raccontate in questo contesto, e il modo in cui si intersecano con le storie dei Ghostbusters che tutti noi amiamo, sarà emozionante per il nostro pubblico.