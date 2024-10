Stasera in tv: “Black Site – La tana del lupo” su Italia 1

Black Site – La tana del lupo, su Italia 1 il thriller d’azione dell’esordiente Sophia Banks con protagonisti Jason Clarke, Michelle Monaghan e Jai Courtney.

Black Site – Cast e personaggi

Jason Clarke: Hatchet

Michelle Monaghan: Abigail “Abby” Trent

Jai Courtney: Raymond Miller

Pallavi Sharda: Tessa Harijan

Fayssal Bazzi: Rashid NassaR

Uli Latukefu: Capitano David Palau

Phoenix Raei: Uri Wasserman

Todd Lasance: Wesley

Lincoln Lewi: Landon Briggs

Pacharo Mzembe: Ben Jordan

Simon Elrahi: Farhan Barakat

Jordan Murphy: Silas Allen

Black Site – Trama e trailer

Un gruppo di agenti in un sito segreto militare devono lottare per la propria vita, in un gioco del gatto e del topo, contro un brillante detenuto (Jason Clarke) che sfugge alla cattura e inizia ad eliminarli uno a uno.

Curiosità

La regista Sophia Banks è qui al suo primo lungometraggio per il grande schermo dopo aver diretto il film per la TV drammatico Cheeky Plates for Target (2017).

Sophia Banks dirige “Balck Site” da una sceneggiatura di Jinder Ho (The Martian VR Experience, Raising a Rukus) e materiale aggiuntivo di John Collee (Master & Commander, Attacco a Mumbai, Monkey Man).

Le riprese principali si sono tenute presso la Gold Coast in Australia.

Jason Clarke e Jai Courtney hanno recitato insieme in Terminator Genisys nel 2015 e sono entrambi nati in Australia.

Miller (Jay Courtney) dice di essere un Marine a un certo punto mentre parla con Landon (Lincoln Lewi) nella torre di guardia. Abby (Michelle Monaghan) poi lo chiama “soldato” quando lo smaschera per le sue bugie come membro attivo del servizio. Nessuno chiamerebbe mai un “Marine” soldato e in particolar modo un agente della CIA.

A 08:11 secondi dall’inizio del film, viene mostrata la prima pagina di un giornale con la storia dei tanti morti nel bombardamento dell’ospedale. Se si guarda attentamente e rapidamente si nota un errore di ortografia della parola “amongst”. È stata scritta in modo errato come “amoungst”. Cosa che non sarebbe possibile poiché tutte le linee narrative vengono controllate ortograficamente prima di andare in stampa.

Il film inizia con le notizie di un’esplosione a Istanbul, che si trova in Turchia. Poi la macchian da presa inizia ad allontanarsi, prima mostra una città che non somiglia agli edifici di Istanbul, e poi continua ad allontanarsi per mostrare che l’esplosione è in realtà avvenuta nella parte occidentale della penisola arabica, in Arabia Saudita.

Un black site (sito nero), nel glossario militare – soprattutto statunitense – indica una località in cui viene portato avanti un progetto segreto e non ufficiale, da parte di una istituzione o di uno Stato, in violazione dello Stato di diritto.

Il sito segreto dove si svolge l’azione fa parte dei Cinque Occhi (Five Eyes), un’alleanza di sorveglianza che comprende Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. Questi paesi fanno parte dell’accordo UKUSA, un trattato di cooperazione congiunta in materia di intelligence dei segnali.

Il film è prodotto da Jason Clarke, Todd Fellman, Mike Gabrawy, Basil Iwanyk e Matt Perason.

“Black Site” è una produzione Asbury Park Productions (Red Right Hand), Story Bridge Films (Shark 3D, The Portable Door ed Elevate Production Finance (Tremila anni di attesa, To Catch a Killer – L’uomo che odiava tutti).

Black Site – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono dei compositori Patrick Savage feat. Holeg Spies (The Human Centipede, The Outsider, Hex, Shadowland).

(The Human Centipede, The Outsider, Hex, Shadowland). La colonna sonora include il brano “White Light” di Sean Hinds, Dominic Lewis & Rama Parwata.

1. Terror Attack (3:32)

2. Enter the Citadel (2:04)

3. Hatchet Captured (1:57)

4. Analysing the Blast (1:48)

5. What Did You Tell Them? (2:40)

6. Farhan (3:58)

7. Flight to the Citadel (1:57)

8. Hatchet Interrogation (1:54)

9. Scalpel (2:10)

10. Hatchet Hammer (1:43)

11. You Are Now in Charge (2:28)

12. The Server Room Fight (2:57)

13. Hatchet Down (1:56)

14. Abby in the Cell (1:59)

15. Uri vs. Hatchet (2:38)

16. It’s Going to End Right Here (3:29)

17. Drone (2:28)

18. White Light – Sean Hinds, Dominic Lewis & Rama Parwata (4:14)

