The Portable Door: trailer italiano e anticipazioni del film Sky Original con Sam Neill e Christoph Waltz

Arriverà prossimamente in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW The Portable Door, divertente avventura fantasy di produzione australiana con il plurinominato ai Golden Globe Sam Neill e il due volte premio Oscar Christoph Waltz.

The Portable Door – Trama e cast

La trama ufficiale: Racconta la storia di Paul Carpenter (Patrick Gibson) e Sophie Pettingel (Sophie Wilde), due modesti tirocinanti che iniziano a lavorare presso la misteriosa azienda londinese J.W. Wells & Co. Ben presto però si rendono conto che i loro datori di lavoro sono tutt’altro che convenzionali. I carismatici criminali Humphrey Wells (Christoph Waltz), amministratore delegato dell’azienda, e il manager Dennis Tanner (Sam Neill) stanno sconvolgendo il mondo della magia, portando le moderne strategie aziendali nelle antiche pratiche magiche. Paul e Sophie scoprono quindi la reale agenda della vasta società in cui lavorano.

Il cast è completato da Miranda Otto, Chris Pang, Jessica De Gouw, Rachel House, Arka Das, Damon Herriman, Christopher Sommers, Jason Wilder, Diana Lin, Lin Yi, Peter Phan, Tori Webb, Lillie Wallace, Jasmine Barui, Seth Collier, Sharon Brooks, Finn Treacy, Savanna Crasto, Chris Bridgewater e Rachel Biazzo.

The Portable Door – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è diretto dal regista australiano Jeffrey Walker (Dance Academy: Il ritorno, Il matrimonio di Ali e la serie di film per la tv Jack Irish).

Jeffrey Walker dirige “The Portable Door” da una sceneggiatura di Leon Ford, al suo debutto in un lungometraggio dopo aver scritto episodi per svariate serie tv (Griff the Invisible, Wanted, Amami, Offsprings, Squinters). La sceneggiatura è basata sulla popolare serie fantasy umoristica in sette libri dello scrittore Tom Holt.

Guy Pearce doveva originariamente interpretare Dennis Tanner, ma è stato costretto a ritirarsi dal progetto a causa di conflitti di programmazione con il thriller d’azione Memory (2022). Sam Neill lo ha sostituito.

Il film segna il debutto cinematografico di Sophie Wilde nota per ruoli nelle serie tv Eden e You Don’t Know Me e che vedremo in Talk To Me, horror che è stato presentato al Sundance e farà tappa a Berlino.

Sophie Wilde e Miranda Otto sono apparse entrambe anche nel film horror “Talk to Me” (2022).

Kylie Munnich, CEO di Screen Queensland, ha dichiarato che è stato meraviglioso vedere questo progetto entrare in produzione sulla Gold Coast dopo oltre sei anni di sviluppo: “The Portable Door è stato un vero lavoro d’amore per il produttore di Brisbane Todd Fellman, la cui società di produzione Story Bridge Films vanta una lunga serie di crediti cinematografici, molti dei quali sono stati supportati da Screen Queensland. Todd [Fellman] ha lavorato duramente per molti anni come produttore con sede nel Queensland ed è incoraggiante vederlo collaborare con The Jim Henson Company per realizzare questo film epico, ambientato in un mondo senza tempo con una straordinaria gamma di personaggi fantastici tra cui Sam Neill come un goblin mutaforma.”

Il produttore Todd Fellman si è detto entusiasta di essere finalmente in produzione su questo progetto molto speciale: “La meravigliosa sceneggiatura di Leon Ford ci ha aiutato ad attrarre un cast straordinario e un team creativo guidato dal nostro eccezionale regista, Jeffrey Walker. Lisa [Henson], Blanca [Lista] e io siamo tutti profondamente grati per il supporto di Screen Queensland, che si estende fin dall’inizio dello sviluppo. Sono stati un partner fondamentali nell’aiutarci a portare sullo schermo, quello che promettiamo sarà un film estremamente divertente che mette in mostra il nostro straordinario talento locale e trova il suo posto unico nell’incredibile mondo di The Jim Henson Company”, ha affermato Fellman.

I partner di finanziamento e distribuzione includono Sky Studios, Stan, Madman Entertainment, MEP Capital, Fulcrum Media Finance e Arclight Films International. Con il supporto allo sviluppo e alla produzione fornito da Screen Queensland, Create NSW, Film Victoria e Screen Australia.

Il film è prodotto da Todd Fellman, Lisa Henson, Blanca Lista, Matt Pearson e Stuart Wood (line producer).

Tom Holt e il romanzo originale

Durante gli anni ’90 ci fu un vero e proprio boom del genere fantascientifico/fantasy e un autore britannico di nome Tom Holt pubblicò all’epoca un romanzo intitolato Expecting Someone Taller, primo romanzo della sua serie di fantasy umoristici; delle sue successive 26 pubblicazioni, 15 rientrano nel genere fantasy umoristico incluso “The Portable Door”.

Thomas Charles Louis Holt nasce a Londra il 13 settembre 1961, studia alla Westminster School, al Wadham College di Oxford e poi legge al College of Law. Ha prodotto il suo primo libro Poems di Tom Holt, all’età di tredici anni, ed è stato immediatamente salutato come un bambino prodigio. A Oxford Holt scoprirà i biliardi da bar:

Quando ero all’università c’era un tavolo da biliardo nella stanza dietro il bancone. Abbiamo scoperto che se ci fossimo infilati dei giornali nelle tasche, avremmo potuto giocare gratis tutto il giorno. Così abbiamo fatto, quando avremmo dovuto lavorare. Il risultato di tutta questa indolenza fu che quando arrivammo a dare gli esami finali, i ragazzi e le ragazze che avevano evitato il bar e stavano in biblioteca a lavorare come matti passarono tutti a pieni voti; mentre il resto di noi, che non aveva fatto niente se non giocato a biliardo e se l’era spassata, passammo comunque a pieni voti. Quindi lasciate che vi serva da lezione.

Holt passa subito dalla poesia alla narrativa a fumetti, iniziando con due sequel della serie Lucia di E. F. Benson, e continuando con il suo marchio distintivo di fantasy a fumetti. Ad Oggi Holt conta moltissime pubblicazioni, la maggior parte sono fantasy umoristici, ma ci sono anche romanzi storici, romanzi fantasy, una biografia, un thriller, un libro di poesie e una raccolta con le sue canzoni filk, genere musicale descritto come musica folk, ma con temi di fantascienza o fantasy. Holt viene spesso paragonato a Terry Pratchett, ma in realtà pur condividendo una passione per i fantasy umoristici, gli stili di scrittura sono molto diversi. Più magro e allegro che in gioventù, Tom Holt è ora sposato con sua moglie Kim, e vive a Chard, Somerset (Regno Unito) insieme alla figlia. Dato che è un ingegnere dilettante, tra gli oggetti che portano gioia nella sua vita ci sono due cose importanti: i suoi torni Myford ML7 e Bridgeport, e con questi ottimi torni produce (secondo lui) enormi mucchi di limatura di ferro. Il che non è del tutto vero. Oltre alla musica filk, a Holt piace anche la musica medievale e il jazz classico. B. de Ventadour, G. d’Ussel e B. Marti (tutti francesi) sono i suoi tre bardi preferiti del XII secolo. Come strumento perfetto per scrivere usa un Pentium con molti MHz e Word Perfect 7. Pratica anche lo “Iaido” ovvero l’arte dell’estrazione della spada; arte marziale giapponese influenzata dalla dottrina zen, il cui scopo ultimo è la perfetta e armonica unione con sé stessi e con l’Universo. Mr. Holt era un avvocato, ma nel 1995 è arrivato il momento di un lavoro più adeguato e ha iniziato a lavorare a tempo pieno come autore. [Fonte Tom Holt Web Page]

La sinossi ufficiale del romanzo: Iniziare un nuovo lavoro è sempre stressante (soprattutto quando non ne vuoi particolarmente uno), ma quando Paul Carpenter arriva nell’ufficio di J. W. Wells non ha idea di quali problemi ci siano in serbo. Perché sta per scoprire che l’istituzione apparentemente rispettabile che ora gli paga lo stipendio è in realtà una copertura per un’organizzazione profondamente sinistra che ha un potente programma particolare. Sembra che la metà delle volte i suoi capi siano via con le fate. Ma non lo sono, ovviamente. Sono via con i goblin. Il signor Tom Holt, Maestro del romanzo fantasy umorisitico, ti invita cordialmente ad unirti a lui nel suo mondo di follia leggendo il suo prossimo esilarante capolavoro.

Il romanzo “The Portable Door” di Tom Holt è disponibile nell’edizione inglese su Amazon.

The Portable Door – La colonna sonora