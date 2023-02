Oscar 2023, The Quiet Girl: trailer italiano e anticipazioni del film di Colm Bairéad al cinema dal 16 febbraio

Dal 16 febbraio nei cinema d’Italia con Officine UBU The Quiet Girl, il film di Colm Bairéad candidato agli Oscar 2023 nella cinquina Miglior film internazionale. Protagonista di questo delicato racconto di formazione è la giovanissima Catherine Clinch, che interpreta Cáit, una bambina di nove anni immersa in un silenzio introverso che a poco a poco l’ha resa invisibile agli occhi di chi le sta attorno. Scuola e famiglia sono luoghi inospitali per lei, ma quando i genitori la mandano in campagna per passare le vacanze estive da una lontana coppia di cugini materni, Cáit entrerà per la prima volta in contatto con una realtà affine al suo modo di percepire e vivere il tempo. Una realtà che le permetterà di scoprire l’importanza degli affetti famigliari che mai aveva provato e che la porterà anche a conoscenza di un segreto celato da tempo.

The Quiet Girl – Trama e Cast

La trama ufficiale: Cáit (Catherine Clinch) è una bambina di 9 anni proveniente da una famiglia sovraffollata, disfunzionale e impoverita. Lottando silenziosamente a scuola e a casa, ha imparato a nascondersi davanti agli occhi di coloro che la circondano. Con l’arrivo dell’estate e l’avvicinarsi del termine dell’ennesima gravidanza della madre, i genitori (Michael Patric & Kate Nic Chonaonaigh) decidono di mandare Cáit a vivere da parenti lontani. Senza sapere quando tornerà a casa, la bambina viene lasciata a casa di questi estranei con solo l’abito che indossa. I Kinsella (Carrie Crowley & Andrew Bennett), I Kinsella, una coppia di mezza età che Cáit non ha mai incontrato prima, vestono la bambina con vestiti che tengono con cura in un armadio e mostrano verso di lei una grande premura e attenzione. Sono persone di campagna, la stessa realtà da cui proviene Cáit, ma lavorano sodo e conducono una vita dignitosa. Nonostante una calorosa accoglienza da parte della donna, Eibhlín, l’uomo di casa, Seán, mantiene le distanze da Cáit e lei da lui, ma con il tempo la loro relazione inizialmente difficile a poco a poco si distende. Giorno dopo giorno, sotto la cura dei Kinsella, Cáit fiorisce e non si sente più invisibile agli occhi degli altri. Ma in questa casa dove cresce l’affetto e non dovrebbero esserci segreti, ne scopre uno.

Il cast è completato da Joan Sheeny, Tara Faughnan, Neans Nic Dhonncha, Eabha Ni Chonaola, Carolyn Bracken, Pádraig Ó Se, Breandán Ó Duinnshleibhe, Sean Ó Súilleabháin, Aine Hayden, Elaine O’Hara, Marion O’Dwyer, Jessica Joannides, Roise Crowley, Grainne Gillespie, Norette Leahy, Rian Bairéad.

The Quiet Girl – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è un adattamento cinematografico di Foster, l’acclamata storia breve scritta da Claire Keegan.

Dopo aver riscosso un grande successo nel Regno Unito, dove è stato consacrato come il film indipendente di maggior successo dell’anno, e aver ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui il premio “Miglior Film” nella sezione “Generazione Kplus” alla Berlinale 2022, il titolo di “Miglior film dell’anno” da Rottentomatoes.com e aver ottenuto le lodi della stampa internazionale, The Quiet Girl si aggiudica anche la nomination come Miglior Film Internazionale agli Oscar 2023, che saranno consegnati sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles il 12 marzo prossimo.

La sinossi ufficiale del romanzo: Un bestseller internazionale e uno dei “50 migliori romanzi pubblicati nel 21° secolo” per il Times, Foster, il penetrante classico contemporaneo di Claire Keegan, è una storia straziante di infanzia, perdita e amore. È un’estate calda nell’Irlanda rurale. Una bambina viene portata dal padre a vivere con i parenti in una fattoria, senza sapere quando o se verrà riportata a casa. Nella casa dei Kinsella ritrova un affetto e un calore che non conosceva e pian piano, sotto la loro cura, comincia a sbocciare. Ma c’è qualcosa di non detto in questa nuova casa, dove tutto è così curato, e quest’estate deve presto finire.

Il racconto “Foster” di Claire Keegan è disponibile in edizione inglese su Amazon.

Note di regia

The Quiet Girl (An Cailín Ciúin) è un complesso e delicato dramma di formazione che esplora le questioni della famiglia, dell’abbandono e del dolore attraverso gli occhi della sua giovane protagonista. The Quiet Girl (An Cailín Ciúin) è un adattamento in lingua irlandese di Foster, l’acclamata storia breve scritta da Claire Keegan. Pubblicata per la prima volta sul New Yorker e dichiarata “La migliore dell’anno” dalla rivista, la storia è stata ampliata e pubblicata come libro da Faber & Faber nel 2010. Lo scrittore/regista Colm Bairéad ha letto Foster per la prima volta nell’estate del 2018 ed è stato subito catturato dall’idea di adattarlo a un film.

Ha toccato così tanti temi per me importanti, temi che sono stati alla base del mio lavoro di regista di corti fino a quel momento: i complessi legami familiari, la questione della crescita emotiva e psicologica e, soprattutto, il fenomeno del dolore e la sua capacità di modellarci. Da una prospettiva formale, il racconto in sé è stato immediatamente stimolante: una narrazione in prima persona, al presente, raccontata attraverso gli occhi di una bambina. È stato assolutamente coinvolgente, empatico e intrinsecamente visivo – gran parte del film è dato da ciò che questa bambina sta vedendo e sentendo, momento per momento. La tensione narrativa della storia è completamente derivata dall’esperienza della bambina, piuttosto che da un’eccessiva dipendenza dalla trama. Mi è sembrata una sfida allettante dal punto di vista registico. Ho voluto dare forma all’esperienza di questa bambina, questo è l’interesse principale del film, dove l’esplorazione del personaggio e delle dinamiche relazionali sono completamente in primo piano. Ma era anche la “piccolezza” della storia quello in cui credevo. C’è una citazione di Mark Cousins ​​​​dove dice che l’arte è in grado di mostrarci molte cose e che se osserviamo da vicino e attentamente una piccola cosa, possiamo vedere molto altro in essa. Sono molto attratto da questa nozione, quando qualcosa di molto grande e profondo può essere trovato in piccoli luoghi, in una sorta di umiltà narrativa. Più di ogni altra cosa, tuttavia, è stata il flusso emotivo della storia a convincermi del suo potenziale come film. La sua costrizione, e il suo successivo rilascio catartico, mi hanno ipnotizzato e ho potuto immaginare un adattamento cinematografico che avrebbe potuto produrre lo stesso effetto sul pubblico.

Colm Bairéad – Note biografiche

Colm Bairéad è nato a Dublino, in Irlanda, ed è cresciuto bilingue parlando l’irlandese e l’inglese. Ha maturato un fascino per il cinema in giovane età, che è stato coltivato da suo padre che lo ha introdotto al cinema muto, ai primi musical di Hollywood e al noir degli anni ’40 quando in casa arrivò il primo videoregistratore. Dopo un’adolescenza trascorsa sperimentando nella produzione di cortometraggi, Colm si è iscritto al Dublin Institute of Technology per studiare cinema e radiodiffusione. Il suo primo cortometraggio commissionato dopo il college è stato Mac an Athar (His Father’s Son), un film semi-autobiografico su una famiglia irlandese a Dublino, che ha avuto successo nel circuito dei festival internazionali. Il primo film è stato finanziato, in parte, dall’emittente nazionale irlandese TG4 e ha segnato l’inizio di un lungo e continuo rapporto con tra Colm e l’emittente. La crescita di Colm come regista è fortemente sostenuta da TG4 da oltre quindici anni. I suoi cortometraggi in lingua irlandese hanno ottenuto premi in tutto il mondo e la sua vasta produzione di documentari gli è valsa numerose nomination e vittorie agli Irish Film & Television Academy Awards. Colm ha ricevuto un riconoscimento dalla Screen Directors’ Guild of Ireland per il suo “lavoro eccezionale come regista irlandese”. The Quiet Girl (An Cailín Ciúin) è il debutto cinematografico di Colm.

The Quiet Girl – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Stephen Rennicks i cui crediti includono il film Premio Oscar Room, la commedia irlandese The Stag – Se sopravvivo mi sposo, il dramma italiano L’accabadora e l’horror spagnolo La settima musa. Rennicks scrive musica per film da oltre 20 anni e si è costruito una reputazione internazionale per il suo lavoro nel cinema indipendente e, in particolare, per le colonne sonore di tutti i film di Lenny Abrahamson, tra cui il citato “Room”, il bizzarro Frank e l’horror L’ospite. Rennicks e Abrahamson si sono riuniti per due serie tv: l’adattamento di Normal People di Sally Rooney del 2020 e Conversations with Friends del 2022.

La colonna sonora include il brano "Grace" interpretato da Jim McCann.

1. Cáit’s Theme (1:22)

2. The Wanderer (1:08)

3. Travelling (2:23)

4. New Clothes (1:03)

5. The Well (1:42)

6. Begin (3:23)

7. Run (1:01)

8. The Wake (1:26)

9. Alone (1:04)

10. Homeward (2:11)

11. Daddy (3:14)

12. Stay (2:51)

La colonna sonora di “The Quiet Girl” è disponibile su Amazon.

The Quiet Girl – Foto e poster