The Reckoning: trailer del nuovo horror del regista di The Descent

Disponibili trailer e poster di The Reckoning, un nuovo film horror diretto da Neil Marshall, regista di cult come The Descent e Dog Soldiers e più recentemente del sottovalutato reboot horror di Hellboy. Il film è un horror in costume ambientato sullo sfondo della Grande Peste che si svolge durante la caccia alle streghe nell’Inghilterra del XVII secolo.

La trama ufficiale:

Evelyn Haverstock (Charlotte Kirk, First Kill), una giovane vedova, perseguitata dal recente suicidio di suo marito Joseph (Joe Anderson, Hangman – Il gioco dell’impiccato), viene falsamente accusata di essere una strega dal suo geloso padrone di casa, Squire Pendleton (Steven Waddington, Il mistero di Sleepy Hollow), dopo che lei rifiuta le sue avances indesiderate. Grace deve sopportare la persecuzione fisica per mano del più spietato cacciatore di streghe d’Inghilterra, il giudice Moorcroft (Sean Pertwee, Dog Soldiers) e affrontare i suoi demoni interiori mentre il Diavolo stesso inizia a farsi strada nella sua mente.

Il cast del film include anche Ian Whyte (Solomon Kane), Mark Ryan (The Prestige), Emma Holzer (February: L’innocenza del male), Cal MacAninch (Doomsday – Il giorno del giudizio), Rick Warden (Hellboy), Leon Ockenden (Red Tails), Jordan Long (The Catcher Was a Spy), Emma Campbell-Jones (Morto tra una settimana… O ti ridiamo i soldi), Bill Fellows (The Last Witness – L’ultimo testimone), Oliver Trevena (Scelta d’amore) e Indianna Ryan (The A List).

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Marshall i cui crediti includono anche l’action post-apocalittico Doomsday e il dramma d’azione a sfondo storico Centurion dirige “The Reckoning” da una sua sceneggiatura scritta in collaborazione con l’attrice protagonista Charlotte Kirk, alla sua prima sceneggiatura, e con Edward Evers-Swindell i cui crediti includono regia e sceneggiatura del’horror sovrannaturale Dark Signal prodotto da Marshall.

“The Reckoning” è stato acquisito da RLJE che curerà la distribuzione nelle sale americane (ove possibile) seguita dalla messa in onda su Shudder, un canale streaming americano specializzato di horror, thriller e fiction sovrannaturale.