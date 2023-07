Stasera in tv: “The Room – La stanza del desiderio” su Rai 4

The Room – La stanza del desiderio, su Rai 4, il film con Olga Kurylenko (Oblivion) e Kevin Janssens (Revenge) che tra thriller, mistery, horror e fantascienza strizza l’occhio alla serie tv “Ai confini della realtà”. La trama racconta di desideri che si trasformano in terribili incubi quando si è costretti a goderne solo dentro le mura domestiche.

The Room – Cast e doppiatori

Olga Kurylenko: Kate

Kevin Janssens: Matt

Joshua Wilson: Shane bambino

John Flanders: John Doe

Francis Chapman: Shane adolescente

Marianne Bourg: Suzanne

Doppiatori italiani

Myriam Catania: Kate

Francesco Pezzulli: Matt

Riccardo Antonaci: Shane bambino

Franco Mannella: John Doe

Lorenzo Crisci: Shane adolescente

The Room – Trama e trailer

Lui (Kevin Janssens) un illustratore di fumetti in difficoltà, lei (Olga Kurylenko) è stanca del suo lavoro in un grande studio legale. Alla ricerca di una vita più autentica e sana, matt e Kate lasciano la città e si trasferiscono in una vecchia casa nel New Hampshire. Scoprono presto una stanza segreta nascosta che ha lo straordinario potere di materializzare tutto ciò che desiderano. Come i bambini di una fiaba, trascorrono giorni e notti soddisfacendo ogni loro desiderio materiale. E poi un giorno chiedono qualcosa di diverso: un bambino, un bambino piccolo, solo per scoprire che alcuni desideri hanno conseguenze disastrose.

Il nostro commento

Intrigante debutto live-action per l’animatore francese Christian Volckman; “The Room – La stanza del desiderio” miscela thriller, fantascienza e un pizzico di horror diluito in un solido racconto mistery che non sfigurerebbe tra gli episodi di cult tv come Ai confini della realtà. Volckman si avvale di due co-autori per la sceneggiatura, Eric Forestier che ha scritto episodi per la miniserie tv La Corde e Gaia Guasti creatrice della serie tv mistery Une île con protagonista Laetitia Casta.

“The Room – La stanza del desiderio” giocando con i generi e lavorando su una tela di dinamiche a sfondo psicologico onde ovviare ad un location limitata che però ad un certo punto si amplia con un’intrigante escamotage “dimensionale” e l’inserimento di un terzo elemento altro che comincerà a mostrare le crepe di questa coppia che scoprirà si avere priorità molto diverse rispetto al futuro e all’evolversi di uan situazione sempre più snervante e dai risvolti inquietanti.

Il film di Volckman segue la scia altre pellicole incentrati su oggetti che permettono ai loro possessori di esprimere desideri e che poi avranno un prezzo in stile “fai attenzione a ciò che desideri”, tra questi ricordiamo La zampa di scimmia (2013), Wish Upon (2017) Botte di fortuna (2012) e naturalmente The Box, film del 2009 diretto dal Richard Kelly di Donnie Darko basato a sua volta sul racconto “Button, Button” del 1970 scritto da Richard Matheson e adattato nel 1986 nell’episodio “La pulsantiera” della serie televisiva “Ai confini della realtà”.

Curiosità sul film

“The Room” è diretto dal regista e animatore francese Christian Volckman al suo primo lavoro live-action. I crediti di Volckman includono animazioni per il videogioco Rayman e la regia del lungometraggio animato di fantascienza Renaissance.

La sceneggiatura di The Room è di Sabrina Karine, Eric Forestier e Christian Volckman, basata su un’idea originale di Volckman.

The Room – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Raf Keunen (Bullhead, Racer and the Jailbird, Just a Sigh).

