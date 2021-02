The Stylist: trailer dell’horror psicologico di Jill Gevargizian

Disponibile via Arrow Video un trailer ufficiale di Stylist, un dramma horror di stampo psicologico basato sul premiato cortometraggio omonimo della regista Jill Gevargizian. Una solitaria parrucchiera sviluppa un’ossessione per le vite dei suoi clienti e sprofonda in una inebriante follia omicida che ne fa una serial-killer a caccia di scalpi.

La trama ufficiale:

Tutti sogniamo di essere qualcun altro… ma per Claire (Najarra Townsend dell’horror sci-fi “Portal”), quel sogno passa dall’essere un’ossessione a un incubo vivente. Hairstylist di giorno, serial killer e collezionista di scalpi di notte, la solitaria esistenza di Claire viene sconvolta quando la sua cliente abituale, Olivia (Brea Grant del thriller-horror “Lucky”), le chiede di acconciare i suoi capelli per il giorno del suo matrimonio. Sempre più fissata sulla vita apparentemente impeccabile di Olivia, Claire giura di chiudere a chiave la sua collezione di cuoio capelluto e cambiare i suoi modi per sempre – solo per scoprire che reprimere i tuoi desideri mortali è più facile a dirsi che a farsi…

Il cast del film è completato da Laura Kirk (American Honey), Millie Milan (Una vita da ristrutturare), Sarah McGuire (I Am Lisa), Jennifer Seward (Terminal), Kimberly Igla (Blue Heaven), Bety Le (Pretty Little Liars), Jimmy Darrah, Kyle Ament, Vienna Maas, Davis DeRock, Edward Patterson, Lindsay Solomon e Steven Hugh Nelson.



“The Stylist” è diretto dalla produttrice / regista / hairstylist americana Jill Gevargizian al suo terzo lungometraggio dopo Jaenki: Miracle Maze e l’horror Dark Web. Jill Gevargizian dirige da una sua sceneggiatura scritta con Eric Havens (Dark Web) ed Eric Stolze (Under the Bed), da una storia di Gevargizian. Dopo anteprime al Fantastic Fest e al Sitges Film Festival lo scorso anno, “The Stylist” debutterà negli Stati Uniti direttamente in streaming sul canale Arrow a partire dal 1 ° marzo.

