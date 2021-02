The Toll: trailer del film horror sovrannaturale con Jordan Hayes

Saban Films ha reso disponibile un trailer ufficiale di The Toll, un film horror soprannaturale indipendente in uscita a marzo di quest’anno dopo la mancata anteprima prevista al SXSW Film Festival dello scorso anno cancellato causa pandemia.

Un guidatore troppo ciarliero, interpretato dal Max Topplin dell’horror The Barrens e del remake Lo sguardo di Satana – Carrie e una passeggera stanca e poco in vena di chiacchiere, interpretata dalla Jordan Hayes della serie tv Helix, cercano di arrivare a destinazione mentre vengono perseguitati nel cuore della notte da una inquietante minaccia sovrannaturale che sembra presidiare una remota strada di campagna.

La trama ufficiale:

Terrore sovrannaturale e suspense da brivido sottolineano questo avvincente viaggio nella paura. Quando Cami (Jordan Hayes) ordina a un servizio di taxi di portarla alla casa di campagna di suo padre, spera in una corsa tranquilla e senza incidenti. Ma una svolta sbagliata da parte di Spencer (Max Topplin), il suo autista loquace, fa fermare l’auto su una strada buia e remota. Dopo diversi eventi minacciosi e inspiegabili, Cami e Spencer si rendono conto di essere osservati da una presenza invisibile, che li vede come intrusi ed è pronta a esigere un tributo mortale.

Il cast del film è completato da James McGowan (Bitten), Rosemary Dunsmore (Faces in the Crowd – Frammenti di un omicidio), Jess Brown (Il Natale di Grace), Sarah Camacho (Il castello di vetro), Thomas L. Colford (The Strain), Daniel Harroch (Race – Il colore della vittoria), Pamela MacDonald, Katelyn McCulloch, Sharon McFarlane, Jana Peck, Nicole Power, Shaina Silver-Baird e Sean Sullivan.

The Toll è scritto e diretto dal regista Michael Nader che debutta alla regia dopo aver diretto numerosi cortometraggi e scritto il dramma Flock of Four (2017) e il thriller-horror Head Count (2018). Prodotto da Jordan Hayes e Max Topplin, “The Toll” debutterà negli Stati Uniti in sale selezionate e in VOD a partire dal 26 marzo.

