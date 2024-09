Stasera in tv: “The Voyeurs” su Rai 4

The Voyeurs, su Rai 4 il thriller erotico del regista Michael Mohan (Immaculate) interpretato da Sydney Sweeney (The White Lotus), Justice Smith (Jurassic World – Il regno distrutto), Ben Hardy (Bohemian Rhapsody) e Natasha Liu Bordizzo (Ahsoka).

The Voyeurs – Cast e personaggi

Sydney Sweeney: Pippa

Justice Smith: Thomas

Ben Hardy: Seb

Natasha Liu Bordizzo: Julia

Katharine King So: Ari

Cameo Adele: Joni

Jean Yoon: Dr. Sato

Doppiatori italiani

Giulia Bersani: Pippa

Alessandro Fattori: Thomas

Davide Farronato: Seb

Giorgia Carnevale: Julia

Chiara Leoncini: Ari

Laura Cherubelli: Joni

The Voyeurs – Trama e trailer

Una giovane coppia (Sydney Sweeney e Justice Smith) si ritrova a interessarsi alla vita sessuale dei vicini al di là della strada (Ben Hardy e Natasha Liu Bordizzo). Ciò che inizia come un’innocente curiosità si trasforma in un’insana ossessione quando scoprono che un vicino tradisce. La tentazione e il desiderio fanno sì che le loro vite si intreccino e questo porta a delle conseguenze mortali.

Curiosità

Il regista Michael Mohan e l’attrice Sidney Sweeney sono tornati a collaborare per l’horror Immaculate – La prescelta (2024).

(2024). L’idea per questo film è venuta a Michael Mohan dopo aver visitato la nuova casa di un amico a Los Angeles, guardando fuori dalla finestra e notando una coppia che si aggirava nuda nell’appartamento dall’altra parte della strada.

Quando le è stato chiesto delle sue scene di nudo e di sesso in questo film e nella serie tv Euphoria (2019), Sydney Sweeney ha detto che non ha paura di prestarsi come artista, sostenendo che è disposta a fare qualsiasi cosa il lavoro le richieda, purché abbia uno scopo. Ma la fa arrabbiare che “pervertiti e troll” catturino costantemente le sue scene di nudo e tagghino i suoi familiari, compresi i giovani cugini, il che ha detto “E’ uno schifo”.

Sydney Sweeney ha confessato alla rivista Elle che quando ha visto questo film per la prima volta, si è chiesta se non avesse ecceduto con la troppa nudità. Così ha fatto delle ricerche sulle celebrità che hanno fatto scene di nudo, cercando di sentirsi meglio. Ha detto che ci sono compilation di un’ora di attori maschi di fama mondiale con scene di nudo che vincono Oscar e vengono elogiati per il loro lavoro. Ma, secondo lei, nel momento in cui lo fa una donna, diventa qualcosa di degradante. Molte non sono attrici. Si tolgono solo la maglietta per ottenere un ruolo. Diverse persone hanno pubblicato sui social media dopo la sua intervista che la stragrande maggioranza delle attrici che hanno vinto gli Oscar come migliore attrice e attrice non protagonista dal 1970 sono apparse nude sullo schermo in più occasioni rispetto agli uomini.

Secondo il regista Michael Mohan, ha già buttato giù qualche idea di come potrebbe essere un possibile sequel.

La vista dall’ufficio L’Optique di Pippa indicherebbe che è stato girato in alto, all’interno del 1250 boulevard René-Lévesque, un grattacielo di 47 piani a Montreal, Quebec, Canada. L’edificio è stato progettato da Kohn Pedersen Fox Associates per IBM Canada e Marathon Realty, da cui il precedente nome “IBM-Marathon Tower”. Attraverso le finestre rivolte a est di Pippa si può vedere la cupola della cattedrale di Maria Regina del Mondo e, più a destra, l’edificio per uffici CN (Canadian National) situato sopra la stazione ferroviaria centrale.

Debutto in una scena di nudo in un lungometraggio per Sydney Sweeney. La sua prima scena di nudo è stata nel primo episodio della serie tv Euphoria.

Sidney Sweeney (Pippa) si è imposta all’attenzione internazionale per la sua interpretazione di Cassie Howard nella serie tv Euphoria e grazie a questo ruolo, e a quello di Olivia Mossbacher nella miniserie The White Lotus, ha ricevuto due candidature al Premio Emmy nel 2022 come migliore attrice non protagonista. Sweeney ha recitato anche per Tarantino in C’era una volta a… Hollywood e interpretato Julia Cornwall futura Spider-Woman nel film Madame Web .

Justice Smith (Thomas) è stato lanciato dal ruolo dell'informatico Franklin Webb nei film Jurassic World – Il regno distrutto, ruolo che ha poi ripreso in Jurassic World – Il dominio. A quel ruolo è seguita la prima parte da protagonista nei panni di Tim Goodman nel film live-action Pokémon: Detective Pikachu e dello stregone mezzelfo Simon Aumar nel film Dungeons & Dragons – L'onore dei ladri. Smith è un fan e collezionista di carte dei Pokemon e nel giugno 2020 ha fatto coming out come queer su Instagram, annunciando di essere impegnato in una relazione con l'attore Nicholas Ashe.

Ben Hardy (Seb) è un attore britannico noto per il ruolo di Roger Taylor nel biopic Bohemian Rhapsody e per il ruolo di "Quattro" nel film d'azione 6 Underground di Michael Bay. Hardy ha interpretato anche il mutante Angelo in X-Men – Apocalisse e il medico e scrittore John William Polidori nel dramma biografico Mary Shelley – Un amore immortale.

Natasha Liu Bordizzo (Julia), attrice australiana di origini cinesi, debutta nel sequel Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (2016). Seguono ruoli nel film cinese campione d’incassi Detective Chinatown 2; con Daniel Radcliffe eSamara Weaving nella commedia d’azione Gus Akimbo; ha interpretato una vampira al fianco di Jamie Foxx nella commedia horror Day Shift – A caccia di vampiri e una guerriera mandaloriana nella serie tv di Star Wars Ahsoka.

The Voyeurs – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Will Bates che è successivamente tornato a collaborare con il regista Michael Mohan anche per la colonna sonora dell’horror “Immaculate – La prescelta”. I crediti di Bates includono anche musiche per lungometraggi (Imperium, Ai confini del mondo – La vera storia di James Brooke, The Estate, Dumb Money: Non chiamateli sprovveduti), serie tv (Il diavolo in Ohio, Dan Brown – Il simbolo perduto, The Magicians, In the Dark, Nightflyers) e per il videogioco Far Cry 6 (“Pagan: Control” e “Joseph: Collapse”).

La canzoni incluse nel film:

Eyes Without a Face – Angel Olsen

Secret in the Dark – Monika

Eugene – Arlo Parks

Blind Vision – Blancmange

Desire – Kamasi Washington

Sweat – Cody Crump

Asmarina – Mulatu Astatke

Thomas’s Commercial – Hrishikesh Hirway

Fille de Personne II – Hubert Lenoir

Tezeta (Traditional) – Mulatu Astatke

In Your Eyes – BadBadNotGood feat. Charlotte Day Wilson

Glory Box – Portishead

Coffee Cold – Galt MacDermot

People, I’ve Been Sad – Christine and the Queens

What I Want – Jordan Yaeger

Dearest Alfred – Khruangbin

I Can Only Stare – Sleigh Bells

Patterns – Nasaya feat. Sara Diamond

Waiting – Klyne