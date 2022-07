Day Shift – A caccia di vampiri: trailer italiano e anticipazioni della commedia horror con Jamie Foxx

Dal 12 agosto disponibile su Netflix Day Shift – A caccia di vampiri, la commedia horror con Jamie Foxx, Dave Franco e Snoop Dogg diretto dallo stuntman veterano J.J. Perry che per l’occasione esordisce dietro la macchina da presa.

Trama e cast

La trama ufficiale: Jamie Foxx interpreta un padre che lavora sodo per offrire una vita decente alla figlia intelligente e vivace, ma il suo modesto lavoro di pulizia di piscine è una copertura per la vera fonte di reddito: stanare e uccidere vampiri per un gruppo internazionale di cacciatori di vampiri.

Il cast è completato da Dave Franco, Snoop Dogg, Scott Adkins, Meagan Good, Steve Howey, Natasha Liu Bordizzo, Tetiana Gaidar, Karla Souza, Eric Lange, Oliver Masucci, C.S. Lee, Danielle Kennedy, Massi Furlan, J.C. Wendel, Angel Nair, Keith Jefferson, Zion Broadnax, Tyler Covington, Gloria Bishop, Eric J. Soto, Miyuki Matsunaga, Anniston Howell.

Day Shift – trailer e video

Curiosità

Lo stuntman J.J. Perry dirige “Day Shift” da una sceneggiatura di Tyler Tice & Shay Hatten (John Wick 4), basato su una storia di Tice. Hatten ha scritto per Netflix anche Army of the Dead, Army of Thieves e la serie tv Army of the Dead: Lost Vegas.

Jamie Foxx e Keith Jefferson hanno già recitato insieme in All-Star Weekend (esordio alla regia di Foxx), Papà, non mettermi in imbarazzo! (2021) e Django Unchained (2012). Inoltre, J.J. Perry è stato il coordinatore degli stunt per “Django Unchained” e Snoop Dogg ha un cameo in “All-Star Weekend”.

Scott Adkins e Chad Stahelski hanno lavorato insieme a questo film e a John Wick: Chapter 4 (2023).

Sia Jamie Foxx che Scott Adkins avevano recitato in un film dell’Universo Cinematografico Marvel, Foxx era in Spider-Man: No Way Home (2021) e Adkins in Doctor Strange (2016).

Jamie Foxx e Meagan Good hanno già recitato insieme in White Famous, serie televisiva statunitense interpretata da Jay Pharoah e basata sulla vita di Jamie Foxx.

Questo è il secondo film Netflix di Jamie Foxx dopo Project Power (2020) e il primo film Netflix per Scott Adkins.

“Day Shift” è prodotto dal regista Chad Stahelski (John Wick 3 – Parabellum) con Shaun Redick, Yvette Yates Redick e Jason Spitz. Jamie Foxx, Charles J.D. Schlissel, Datari Turner e Alex Young sono i produttori esecutivi.

10 commedie horror con vampiri da vedere

1. Ammazzavampiri (1985) – disponibile su Apple TV / Chili / Google Play

2. Ragazzi perduti (1987) – disponibile su Apple TV / Chili

3. Vita da vampiro – What We Do in the Shadows (2014) – disponibile su Chili

4. Dal tramonto all’alba (1996) disponibile su Apple TV / Chili

5. Amore all’ultimo morso (1992)

6. L’ombra del vampiro (2000)

7. Dracula morto e contento (1995)

8. Buffy l’ammazzavampiri (1992) disponibile su Disney + / Apple TV

9. Suck (2009) disponibile su Apple TV / Chili

10. Lesbian Vampire Killers (2009)

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Tyler Bates (Guardiani della galssia, Deadpool 2, 300, Watchmen, L’alba dei morti viventi, The Punisher). Bates in precedenza ha musicato, in collaborazione con Joel J. Richard, i primi tre film della serie John Wick diretti da Chad Stahelski che è il co-produttore di “Day Shift”.

Foto e poster