There’s Something in the Barn: video “making of”, nuovo poster e colonna sonora dell’horror natalizio con elfi assassini

There’s Something in the Barn di Vertigo Films farà il suo esordio “on demand” negli Stati Uniti il 5 dicembre, trattasi di un horror natalizio scritto e diretto da Marten Magnus, all’attivo per lui la regia del thriller d’azione thriller d’azione SAS: Red Notice con Ruby Rose e Andy Serkis, il pilot della serie tv spinoff The Walking Dead: World Beyond ed episodi di Fear The Walking Dead.

Il film è stato descritto come “Gremlins incontra “Mamma ho perso l’aereo e National Lampoon’s Vacation”.

There’s Something in the Barn – video con “making of” del film

“There’s Something in the Barn” (C’è qualcosa nel fienile) vede protagonisti Martin Starr, Amrita Acharia, Zoe Winther-Hansen, Henriette Steenstrup, Townes Bunner, Kiran Shah e Jeppe Beck Laursen. Il film segue un padre che trasferisce la sua famiglia americana in Norvegia dopo aver ereditato una tenuta remota con l’intenzione di trasformare il fienile adiacente in un bed and breakfast. Purtroppo il fienile in questione è “occupato” da un dispettoso elfo del fienile che farà di tutto per scacciare la famiglia.

Yohann Comte, cofondatore della casa di vendita e coproduzione francese Charades, ha definito il film “una di quelle giostre divertenti che raramente si incontrano”. Aggiungendo… “È un privilegio lavorare con XYZ Films per la prima volta ed è così impressionante che 74 Entertainment sia riuscita a costruire questo ambizioso ponte artistico tra i classici americani e la mitologia norvegese. Tutti noi amiamo un elfo cattivo.”

Uno dei produttori del film ha detto quanto segue del regista Magnus Martens: “Ha il sentimento che cercavamo e la conoscenza diretta della mitologia – ma anche il know-how per realizzare un film che spaccherà in tutto il mondo.”

There’s Something in the Barn – Nuovo trailer “reaction” al film

There’s Something in the Barn – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Lasse Enersen (The Misfits, Operazione 6/12 – Attacco al Presidenter, Tuesday Club – Il talismano della felicità).

1. There’s Something in the Barn

2. Americans in Norway

3. The Barn

4. Nisseland Tales

5. Ho Ho Ho, Police

6. The Fiery Uncle

7. Christmas Lights

8. First Elf Encounter

9. Inflatable Santa

10. Disturbance in the Kitchen

11. Drunken Santa

12. Angry Elves

13. Fighting Elves

14. Drunken Elves

15. Fireplace Gremlins

16. Sleddin’

17. This Isn’t Detroit, Bill

18. A Good Christmas?

​La colonna sonora di “There’s Something in the Barn” è disponibile su Amazon.

There’s Something in the Barn – Il nuovo poster ufficiale