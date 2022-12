There’s Something Wrong with the Children: trailer e anticipazioni del film horror di Blumhouse

Il 17 gennaio 2023 esce negli Stati Uniti direttamente in digitale con Paramount, MGM e Blumhouse There’s Something Wrong with the Children, un nuovo bizzarro film horror indipendente dalla regista specialista nel genere Roxanne Benjamin (Body at Brighton Rock). La trama segue le vicissitudini di una famiglia in viaggio con amici di lunga data e i loro due bambini piccoli che dopo una gita nei boschi sembrano subire l’influenza di una qualche forza sovrannaturale. Il film che condivide la premessa con il recente The Hole – L’abisso, fa parte del prolifico filone degli horror con bambini inquietanti che include classici che vanno dallo spagnolo Ma come si può uccidere un bambino? (1976) all’americano Grano Rosso Sangue (1984), ma anche qualche di gioiellino meno noto di produzione britannica che vi consigliamo caldamente: Wake Wood del 2011 della leggendaria Hammer Film, che strizza l’occhio al Cimitero Vivente di King e l’introvabile The Children del 2008, che coinvolge un virus che trasforma i bambini in killer.

There’s Something Wrong with the Children – Trama e cast

La trama ufficiale: Quando Margaret (Alisha Wainwright) e Ben (Zach Gilford) fanno un viaggio nel fine settimana con gli amici di lunga data Ellie (Amanda Crew) e Thomas (Carlo Santos) e i loro due figli piccoli (Briella Guiza e David Mattle), Ben inizia a sospettare che stia accadendo qualcosa di sovrannaturale quando i bambini si comportano in modo strano. dopo essere scomparso nel bosco durante la notte.

There’s Something Wrong with the Children – Trailer e video

Curiosità sul film

La regista Roxanne Benjamin è al suo secondo lungometraggio e al suo secondo film horror dopo Body at Brighton Rock (2019). Benjamin ha diretto anche episodi delle antologie horror Southbound – Autostrada per l’inferno (“Siren”), XX – Donne da morire (“Don’t Fall”) e delle serie tv Creepshow, Le terrificanti avventure di Sabrina, Nancy Drew e la più recente Uno di noi sta mentendo.

Roxanne Benjamin dirige da una sceneggiatura di T.J. Cimfel (Hellbent) e David White (Shut In).

Le musiche originali del film sono di The Gifted (Carrie 2: La furia, Finchè morte non ci separi, Scream 5, Stoffa da Campioni: Cambio di gioco).

10 bambini inquietanti da film horror

1. REGAN MACNEIL di Linda Blair (L’esorcista, 1973)

2. DAMIEN di Harvey Stephens (Il presagio, 1986)

3. I BAMBINI IBRIDI (Il villaggio dei dannati,1960)

4. LE GEMELLINE GRADY di Lisa & Louise Burns (Shining, 1980)

5. ISAAC CHRONER di John Franklin (Grano Rosso Sangue, 1984)



6. CAGE CREED di Miko Hughes (Pet Sematary – Cimitero vivente, 1989)



7. TOSHIO di Ryota Koyama (Ju-On, 2000)

8. LINA di Lina Leandarsson (Lasciami entrare, 2008)



9. SAMUEL VANEK di Noah Wieseman (Babadook, 2014)



10. LILLITH “LILY” SULLIVAN di Jodelle Ferland (Case 39, 2009)

There’s Something Wrong with the Children – Foto e poster