Time Cut, recensione: “Ritorno al futuro” incontra “So cosa hai fatto” e lo “slasher” per famiglie è servito (disponibile su Netflix)

Disponibile su Netflix Time Cut, uno slasher con viaggio nel tempo che ricorda molto il Totally Killer con Kiernan Shipka. La trama segue l’adolescente Lucy (Madison Bailey) che viaggia indietro nel tempo fino ai primi anni 2000, per impedire a un feroce assassino mascherato di uccidere la sorella Summer (Antonia Gentry).

Time Cut – La recensione del film

“Time Cut” se dobbiamo essere sinceri ci ha sorpresi e delusi in parti eguali. Da amanti del genere “slasher” ci è parso subito chiaro che il film della regista Hannah Macpherson era stato spogliato di gran parte della sua impalcatura horror. Un intervento in sottrarre e smussare rispetto alla violenza grafica e a tutto il repertorio che contraddistingue i thriller con serial-killer, anche la maschera scelta per il killer ha un che di banale rispetto a tutto ciò che abbiamo visto in questi anni.

La sorpresa è stata invece tutto ciò che è narrativamente legato al viaggio nel tempo: vedi l’incontro di una sorella idealizzata dai genitori che non si è mai conosciuta e alla cui ombra si è cresciuti, e il dilemma etico di fronte al quale rischiare di cancellare letteralmente la propria esistenza per salvare una vita. Se la creazione della macchina del tempo è sin troppo fumettosa e va ben oltre il credibile, è invece apprezzabile un minimo sindacale di difficoltà nell’individuare il killer tra una manciata di “sospettati”. Allo scopo sono stati utilizzati alcuni escamotage come quello ad esempio di far pensare che i killer siano in realtà due, come in Scream.

Per quanto riguarda la confezione anni “2000” l’abbiamo trovata impeccabile e “stilosa” al punto di giusto, ma non avevamo dubbi visto che dietro al film, in veste di produttore, c’è Christopher Landon regista della commedie-horror Auguri per la tua morte, Ancora auguri per la tua morte e Freaky.

La cosa più semplice sarebbe bocciare il film adducendo obiezioni sulla sua tenuta a livello di thriller-horror, ma a noi piace complicarci la vita e andare un po’ più in profondità, oltre i neon e il rosa imperante. In realtà la regista Hannah Macpherson secondo noi ha creato un vero e proprio prototipo di thriller “per tutti” con una ricetta parecchio furba, ma anche ricca di appeal. Potremo descrivere Time Cut come “Ritorno al futuro incontra So cosa hai fatto” per dare vita al primo tentativo di “slasher per famiglie”, per fare con il thriller quello che Piccoli brividi ha fatto con l’horror.

Curiosità

Hannah Macpherson regista di episodi per serie tv come Trinkets, Into the Dark è School Spirits è qui al suo secondo lungometraggio, dopo il thriller-horror Sickhouse (2016).

La sceneggiatura di “Time Cut” è scritta dalla regista Hannah Macpherson con Michael Kennedy (Freaky), che è anche l’autore della storia.

Madison Bailey (Lucy) è nota principalmente per il ruolo di Kiara “Kie” Carrera nella serie tv Outer Banks di Netflix. Altri crediti di Baily includono ruoli nella commedia Supercool – Strafigo per un giorno, nel thriller The Painter e nelle serie tv Black Lightning, Creepshow, American Horror Stories.

Antonia Gentry (Summer) è divenuta celebre grazie al ruolo della protagonista Ginny nella serie tv Netflix Ginny & Georgia. Altri crediti di Gentry includono ruoli nella commedia romantica Dodici scelte e nella serie tv fantascientifica Dion prodotta da Michael B. Jordan.

Per quanto riguarda il nerd Quinn, è interpretato da Griffin Gluck volto noto della serie tv Locke & Key nei panni di Gabe. Gluck ha recitato anche con Adam Sandler e Jennifer Aniston in Mia moglie per finta, ruolo che gli è valso una nomination ai Young Artist Awards, e da protagonista nei panni di Rafe Khatchadorian nel film Scuola media: gli anni peggiori della mia vita.

Le riprese principali sono iniziate il 6 luglio 2021 (quasi un anno prima che Totally Killer un film di genere simile uscito nel 2023, fosse annunciato per la prima volta) a Winnipeg, in Canada, e si sono concluse ad agosto, con la direzione della fotografia affidata a Tony Mirza & Halyna Hutchins prima che Hutchins lavorasse al suo ultimo film, Rust . Halyna Hutchins è morta il 21 ottobre 2021 a seguito delle ferite riportate sul set del film western “Rust”, causate da un proiettile partito da una pistola di scena, erroneamente caricata con cartucce vere, maneggiata dall’attore e produttore della pellicola Alec Baldwin.

. Halyna Hutchins è morta il 21 ottobre 2021 a seguito delle ferite riportate sul set del film western “Rust”, causate da un proiettile partito da una pistola di scena, erroneamente caricata con cartucce vere, maneggiata dall’attore e produttore della pellicola Alec Baldwin. “2G” era lo standard per i cellulari nel 2003 e, sebbene non sia più utilizzato negli Stati Uniti, i telefoni moderni sono ancora in grado di connettersi ad esso perché ancora utilizzato in alcuni altri paesi. Quindi il telefono cellulare di Lucy avrebbe dovuto ricevere un qualche segnale.

Nella scena iniziale Summer sta usando un lucidalabbra “Kopari”, ma il marchio non è stato lanciato fino al 2015.

Quando Lucy e Quinn passano davanti a una donna con un ombrello, la si vede seduta accanto ad un cartello della Manitoba Hydro, azienda canadese fornitrice di elettricità e gas naturale, sebbene il film sia ambientato negli Stati Uniti.

Time Cut – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono della compositrice Anna Drubich (Barbarian, Fear Street Part 3: 1666, Scary Stories to Tell in the Dark, A cena con il lupo, Sting, Il maestro e Margherita, Navalny).

Altri brani inclusi nella colonna sonora:

What’s Luv? – Fat Joe

Pork and Beef – The Coup

Ballad of a Homeschooled Girl – Olivia Rodrigo

A Thousand Miles – Vanessa Carlton

Ain’t Got You – Kevin Qian

So Yesterday – Hilary Duff

Teenage Dirtbag – Wheatus

Coming Home – Emma Jayne

Get Poppin – PMG

Complicated – Avril Lavigne

All You Wanted – Michelle Branch