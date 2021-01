Timothée Chalamet e il regista Luca Guadagnino faranno di nuovo squadra dopo l’acclamato Chiamami col tuo nome. Il sito The Hollywood Reporter riferisce che Chalamet e l’attrice Taylor Russell (Waves – Le onde della vita) sono entrambi in trattative per recitare in Bones & All, il nuovo progetto di Guadagnino descritto come una storia d’amore a tinte horror.

Dave Kajganich ha scritto la sceneggiatura basata sul romanzo omonimo di Camille DeAngelis. Kajganich ha già collaborato con Guadagnino per A Bigger Splash e il remake Suspiria. Altri crediti dello sceneggiatore includono il dramma True Story con James Franco e Jonah Hill, il remake sci-fi Invasion con Nicole Kidman e Daniel Craig e la prima stagione della serie tv antologica The Terror.

La sinossi ufficiale del romanzo:

Maren Yearly non si limita a spezzare i cuori, li divora. Fin da piccola, Maren ha avuto seri problemi ad accettare l’affetto. Ogni volta che qualcuno le si avvicina troppo, viene sopraffatta dal desiderio di mangiarli. Abbandonata da sua madre il giorno dopo il suo sedicesimo compleanno, Maren va alla ricerca del padre che non ha mai conosciuto, ma lungo la strada trova molto di più di quanto si aspettava. Di fronte ad un mondo di compagni mangiatori, potenziali nemici e la prospettiva dell’amore, Maren si rende conto che lei non sta solo cercando suo padre, sta cercando se stessa. La vera domanda è: le piacerà chi troverà?

Guadagnino reduce dalla serie tv We Are Who We Are realizzata per HBO, ha accennato in questi anni ad un potenziale Chiamami col tuo nome 2 e sta lavorando alla miniserie tv drammatica Brideshead Revisited con Cate Blanchett, Rooney Mara, Ralph Fiennes e Andrew Garfield; trattasi della storia di Ryder (Garfield) e della sua amicizia con la famiglia aristocratica dei Flytes che vive nel sontuoso castello di Brideshead.

Taylor Russell ha recentemente terminato la produzione della terza e ultima stagione di Lost in Space di Netflix, reciterà con Jason Isaacs nella commedia Dr. Bird’s Advice for Sad Poets e tornerà nel ruolo Zoey Davis nel thriller Escaper Room 2. Vedremo Chalamet presto nei panni di Paul Atreides nel Dune di Denis Villeneuve e sarà Zeffirelli in The French Dispatch di Wes Anderson. Pare anche che Chalamet sia in cima alla lista di Warner Bros., insieme a Tom Holland, per il ruolo di protagonista del prequel su Willy Wonka.