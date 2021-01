To Olivia: trailer del film biografico con Hugh Bonneville nei panni di Roald Dahl

Sky Cinema del Regno Unito ha presentato un primo trailer di To Olivia, un dramma biografico basato sul libro “An Unquiet Life” di Stephen Michael Shearer. La trama racconta la vera storia del famoso scrittore britannico Roald Dahl autore di classici come La fabbrica di cioccolato e Il GGG e dell’attrice americana Patricia Neal (Ultimatum alla Terra, Colazione da Tiffany).

Ambientato negli anni ’60, il film segue Dahl e Neal nella loro casa isolata nella campagna inglese dove si sono trasferiti per crescere in pace la loro famiglia. Ma una “perdita inimmaginabile” li cambia per sempre mentre cercano di capire come vivere insieme. Hugh Bonneville interpreta il leggendario autore Roald Dahl e recita insieme a Keeley Hawes nel ruolo di Patricia.

La trama ufficiale:

È il 1962. Roald Dahl (Hugh Bonneville), un eccentrico, fiorente scrittore per bambini e sua moglie, Patricia Neal (Keeley Hawes), un’affascinante star del cinema di Hollywood, si sono ritirati nella campagna inglese per allevare la loro giovane famiglia in espansione. Tragicamente, le loro vite vengono sconvolte dalla morte devastante della figlia Olivia e mentre la coppia lotta per superare una perdita inimmaginabile, il loro dolore condiviso diventa una fonte di redenzione e forza che cambia le loro vite per sempre.

Il film è interpretato anche da Darcey Ewart e Isabella Jonsson come le figlie della coppia e Sam Heughan nel ruolo di Paul Newman. Il cast è completato da Conleth Hill, Geoffrey Palmer, Sam Phillips, Michael Jibson, Grant Crookes, Bobby O’Neill, Bodhi Marsan, Robert Jarvis e Sarah Beckett.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“To Olivia” è diretto dal regista britannico John Hay i cui crediti includono il thriller The Steal, la commedia sportiva Jimmy Grimble, la commedia romantica The Truth About Love e il dramma Lost Christmas. La sceneggiatura è stata scritta da John Hay con David Logan (Lost Christmas). Sky Cinema distribuirà Hay’s To Olivia nei cinema del Regno Unito e in streaming su Sky a partire dal 19 febbraio.

Fonte: YouTube