Stasera in tv: “Togo – Una grande amicizia” con Willem Dafoe su Rai 1

Togo – Una grande amicizia, su Rai Uno il film d’avventura di Ericson Core con Willem Dafoe e Julianne Nicholson che racconta la vera storia del cane da slitta che guidò nell’Alaska centro-occidentale, con il più celebre Balto, la “Corsa del siero” del 1925.

Togo – Cast e doppiatori

Willem Dafoe: Leonhard Seppala

Julianne Nicholson: Constance Seppala

Christopher Heyerdahl: George Maynard

Richard Dormer: Curtis Welch

Michael Greyeyes: Amituk

Michael McElhatton: Jafet Lindeberg

Michael Gaston: Joe Dexter

Jamie McShane: Scotty Allan

Zahn McClarnon: Tulimak

Nikolai Nikolaeff: Dan Murphy

Thorbjørn Harr: Charlie Olsen

Shaun Benson: Gunnar Kaasen

Doppiatori italiani

Mario Cordova: Leonhard Seppala

Chiara Colizzi: Constance Seppala

Luciano Roffi: George Maynard

Christian Iansante: Curtis Welch

Alessandro Quarta: Amituk

Antonio Palumbo: Jafet Lindeberg

Paolo Marchese: Joe Dexter

Dario Follis: Scotty Allan

Davide Marzi: Tulimak

Alessandro Budroni: Dan Murphy

Andrea Checchi: Charlie Olsen

Enrico Di Troia: Gunnar Kaasen

Togo – Trama e trailer

“Togo” è la storia vera mai raccontata ambientata nell’inverno del 1925 che ti porta attraverso il terreno insidioso della tundra dell’Alaska per un’avventura esaltante ed edificante che metterà alla prova la forza, il coraggio e la determinazione di un uomo, Leonhard Seppala, e del suo cane guida da slitta Togo. Quando un’epidemia mortale colpisce la città di Nome, in Alaska, e l’unica cura è ad oltre 900 km di distanza, la città si rivolge al campione addestratore di cani da slitta Leonhard Seppala (Willem Dafoe) per aiutare a trasportare un siero antitossina. Seppala si rivolge a Togo, un modesto, piccolo e anziano husky siberiano, per essere il suo leader. Sua moglie (Julianne Nicholson) ha sostenuto Togo fin da quando era un cucciolo dispettoso che sapeva tirarsi fuori da qualsiasi situazione, letteralmente e fisicamente, e Seppala, avendo osservato la lealtà e lo spirito tenace di Togo, sa che Togo è la sua unica possibilità di sopravvivenza a questa missione. Incuranti della tempesta imponente che si dirige verso di loro o delle pressioni della moglie a non partire, Seppala e Togo intraprendono la tappa più mortale di quella che diventa una staffetta più grande che coinvolge più musher, affrontando venti di burrasca, temperature di 50 gradi sotto zero e scarsa o nessuna visibilità. È un viaggio intenso che porta il veterano musher a comprendere la profondità dei suoi sentimenti per il suo cane guida e il legame indissolubile che condividono.

Curiosita’

Il regista e direttore della fotografia Ericson Core (il biopic sportivo “Imbattibile” con Mark Wahlberg e il remake di “Point Break” del 2015) dirige “Togo – Una grande amicizia” da una sceneggiatura di Tom Flynn (Gifted – Il dono del talento).

Sfortunatamente, la confezione originale di siero conteneva solo siero sufficiente per 30 dosi e c’erano già 28 casi di bambini e adulti colpiti da difterite, e nuovi casi stavano arrivando. Una settimana dopo, l’8 febbraio, nove dei cani musher originali insieme ad altri dodici hanno dovuto ripetere l’intera staffetta. Né Balto, Kaasen, Seppala né Togo erano coinvolti nella seconda corsa. La seconda staffetta ha richiesto altre 36 ore per essere completata.

Seppala ha addestrato i cani per l’esploratore polare Roald Amundsen ed erano entrambi norvegesi. Amundsen si stava preparando per una spedizione al Polo Nord, che è stata poi annullata, lasciando Seppala con alcuni dei cani rimanenti. Dopo la “Corsa al siero” Togo ha ricevuto una medaglia d’oro da Amundsen a Central Park, New York.

Seppala, interpretato da Willem Dafoe, era noto per il modo umano in cui teneva i suoi cani, in un’epoca in cui queste cose non erano all’ordine del giorno. Dopo ogni Iditarod, il premio umanitario Seppala viene assegnato dai veterinari della gara e viene assegnato al musher che si prende più cura della sua squadra di cani rimanendo competitivo durante la gara Iditarod ed è molto apprezzato dai musher.

Diesel, il cane che ha interpretato Togo adulto, è un discendente diretto di Togo.

Togo è stato chiamato così in onore dell’ammiraglio giapponese Togo Heihachiro.

Si tratta del terzo film dedicato all’eroica impresa della Corsa del siero: nel 1995 venne realizzato un cartone animato della Universal Pictures intitolato Balto, diretto da Simon Wells e prodotto da Steven Spielberg. Successivamente, dopo 24 anni, la Disney realizza “Togo – Una grande amicizia” e l’anno successivo esce Balto e Togo – La leggenda, diretto da Brian Presley e interpretato da Brian Presley, Treat Williams e Brad Leland.

Il film d’animazione Balto (1995) raccontava la stessa storia, ma Togo era il cane da slitta principale per la maggior parte del viaggio. Balto ha terminato l’ultimo quarto, ma ottiene la maggior parte del merito, da qui la vera storia NON RACCONTATA. Con la tendenza della Disney a produrre remake live-action dei suoi film animati, è stato scherzosamente commentato che questo film è effettivamente il remake della Disney di quel film animato di Amblination.

Nel 2011, Time Magazine ha votato Togo “L’animale più eroico di tutti i tempi”.

La” Corsa al siero” del 1925 non ha avuto un impatto così duro su Togo come è apparso nel film. Sulla via del ritorno da Golovin, Togo e gli altri cani hanno iniziato a rincorrere un paio di renne. Leonhard ha tentato di calmarli, ma Togo e altri due cani sono riusciti a staccarsi dalla loro fila. Uno dei cani torna poco dopo, mentre Togo e l’altro sono scomparsi nel bosco. Leonhard ha fatto il possibile per cercare i cani, ma alla fine è tornato a Nome il 4 febbraio. La gente ha iniziato a cercare i cani scomparsi, che sono stati portati al canile di Seppala dal postino una settimana dopo.

Nel febbraio 2020 un gruppo di 14 avventurieri intraprenderà un viaggio chiamato “Serum Run Trail Expedition” da Nenana a Nome, Alaska, con una squadra di cani. Seguiranno lo stesso percorso della “Serum Run” del 1925.

A Togo mancava la punta dell’orecchio destro. Si presume che ciò sia stato causato dal fatto che aveva agitato alcuni Malamute quando era ancora un cucciolo, portando uno di loro a sbranarlo. Questa cicatrice non sembra apparire nel film.

Togo e Seppala sono apparsi in una campagna pubblicitaria per le sigarette Lucky Strike alla fine degli anni ’20, insieme a personaggi del calibro di George Gershwin, Amelia Earhart e Douglas Fairbanks.

La maggior parte dei cani presenti in questo film provengono dall’allevamento “The Snowy Owl Sled Dog Tours Inc.” situato a Canmore, Alberta (Canada). Hugo e Mackey di Snowy Owl sono stati usati per tutto il film come controfigure per il volto di Togo interpretato nella maggior parte del film dal cane Diesel che è un Husky siberiano discendente diretto del vero Togo, risalente a 14 generazioni.

Il discorso che Leonhard Seppala pronuncia mentre i cani attraversano il Norton Sound è una versione leggermente modificata del famoso discorso di San Crispino tratto dall’Enrico V di Shakespeare.

Molti dei cani che hanno interpretato Togo provenivano dagli Stati Uniti orientali. Riptide, che vive nel Mississippi, Sage, che vive in Georgia, e il cane principale, Diesel, che vive a Terranova, in Canada. Anche altri cani hanno interpretato questo ruolo. Sono stati scelti personalmente dall’addestratore Thomas Gunderson.

Nonostante le sue origini norvegesi, l’etnia di Seppala è Tornedaliana da parte di padre e Kven da parte di madre. I Kven sono una minoranza etnica in Norvegia. Discendevano da contadini e pescatori finlandesi che emigrarono dalle zone settentrionali della Finlandia alla Norvegia settentrionale nel XVIII e XIX secolo. I Tornedaliani sono discendenti dei finlandesi che, a un certo punto, si stabilirono nelle aree dell’attuale Svezia settentrionale vicino al distretto della valle di Torne e a ovest da lì.

La ninna nanna che viene cantata al bambino in un ospedale (to sleep, to sleep) è tratta dalla scena III dell’opera di Alfred Tennyson, The Foresters.

L’imbracatura di Togo è completamente diversa da quella utilizzata in realtà. Nella vita reale l’imbracatura aveva la stessa forma delle moderne imbracature da skijoring/bicicletta e non aveva una cinghia che collegasse la cinghia toracica a quella addominale. Nel film, l’imbracatura è simile a una moderna imbracatura X-back, ma è realizzata in pelle con un collare spesso.

Questa storia è ambientata nel 1925. Sappala racconta alla moglie che suo padre non gli ha creduto quando ha detto che si sarebbe trasferito in Alaska. Poi, quando il padre si è reso conto che era così, le ha chiesto: “Perché vuoi trasferirti negli Stati Uniti?” L’Alaska non è diventata uno stato fino al 1959.

Anche se la storia è ambientata a gennaio in Alaska, non si vede il respiro condensato delle persone.

Nel film, Togo e Balto hanno entrambi gli occhi azzurri, e così anche molti altri husky nel film. Alcuni husky hanno anche l’eterocromia (colori spaiati). Il vero Togo aveva gli occhi marroni, così come il vero Balto, e l’husky siberiano non ha sviluppato i suoi occhi azzurri fino agli anni ’40.

Quando portano via Togo nella gabbia, si può vedere una vite a testa Phillips che fissa la porta. Tuttavia, la vite a testa Phillips non è entrata in uso fino agli anni ’30.

La maggior parte dei cani presenti in questo film provengono dall’allevamento “The Snowy Owl Sled Dog Tours Inc.” situato a Canmore, AB. Hugo e Mackey di Snowy Owl sono stati utilizzati durante tutto il film come controfigure per il volto di Togo, Diesel.[8] Diesel (Vashiral’s Diesel Magic), il principale attore canino che interpreta Togo, è un Husky siberiano registrato CKC di Terranova, Canada.[9] È un discendente diretto del vero Togo, risalente a 14 generazioni.[10]

Gli effetti visivi del film sono stati realizzati da DNEG, Lola VFX, Soho e CoSA VFX.

Togo è morto alla veneranda età di 16 anni, nel 1929. Un’impresa impressionante per un cane che aveva sopportato tanto quanto Togo. Tuttavia, non fu il membro più longevo del team “Serum Run” di Seppala. Quel titolo va a Fritz, che corse come co-guida con Togo. Concluse i suoi giorni all’età di 18 anni, nel 1932.

La prima gara di Togo come cane guida di Seppala fu la “John Bordon Marathon Cup Race” tenutasi il 9 febbraio 1918. Seppala si classificò secondo dietro Fred Ayer. L’ultima gara di Togo fu la “Pocono Manor Dog Race” tenutasi il 27-28 febbraio 1928. Elizabeth Ricker arrivò prima, con diversi cani di Seppala, tra cui Fritz come cane guida. Seppala arrivò secondo. Asle Seppola arrivò terzo, con Togo e Czarina come cani guida. Tutti e tre i conducenti erano a meno di 8 minuti l’uno dall’altro. Togo aveva circa 14 anni all’epoca.

Differenze tra film ed eventi reali

Il film, per la maggior parte, rimane fedele alla storia di Leonhard Seppala e Togo. Due dei momenti più “cinematografici” del film che erano notevolmente fedeli alla vita includono Togo che scappa dal suo secondo proprietario saltando attraverso una finestra di vetro e Togo che usa la sua forza per tirare la slitta di Seppala fuori dal Norton Sound. Il film, tuttavia, esclude la figlia di Seppala e Constance, Sigrid, che era tra i tanti bambini a rischio di contrarre la difterite. La reazione di Seppala al fatto che Balto ottenga il merito non viene mostrata, sebbene Constance venga mostrata piuttosto infastidita dalla notizia.

Nella vita reale, Seppala ha espresso apertamente la sua disapprovazione per lo scambio di eroi canini. Inoltre, il film raffigura la squadra di slitte di Seppala composta da 11 cani, con Togo come unico cane guida. Nella vita reale, Togo a volte era assistito nella guida da un fratellastro di nome Fritz. Inoltre, nel film, la squadra di Gunnar Kaasen è composta da soli 10 cani. Nella vita reale, la squadra di Kaasen era composta da 13 cani. Inoltre, Balto assomiglia molto al suo aspetto reale, tranne per il fatto che ha gli occhi azzurri al contrario degli occhi marrone scuro che aveva nella vita reale.

Il film raffigura anche Togo che trascorre il resto dei suoi giorni con Seppala mentre nella vita reale, Togo è stato dato a una collega musher di nome Elizabeth Ricker a Poland, nel Maine, per vivere i suoi anni d’oro e generare cuccioli. Nel separarsi dal suo cane migliore, Seppala dichiarò: “È stata una triste separazione in una fredda e grigia mattina di marzo, quando Togo sollevò una piccola zampa sul mio ginocchio come se si chiedesse perché non mi seguisse. Non ho mai avuto un cane migliore di Togo. La sua resistenza, la sua lealtà e la sua intelligenza non potevano essere migliorate. Togo è stato il miglior cane che abbia mai percorso il sentiero dell’Alaska”.

Seppala visitò Togo un paio di volte e fu al suo fianco quando fu soppresso. Togo fu allevato per preservare i suoi tratti di cane da slitta e generò cuccioli che facevano parte e contribuivano alle linee di “Seppala Siberian Sleddog”, così come alle linee di sangue di Siberian Husky registrate dall’AKC e dal CKC.

Dopo la sua morte, Togo è sttao imbalsamato ed esposto all’Iditarod Trail Headquarters Museum di Wasilla, in Alaska.

Una statua eretta nello Seward Park di Manhattan ed un’altra eretta presso il Poland Spring Preservation Society di Poland, Maine, ricordano Togo nella sua eroica impresa.

Togo – La colonna sonora del film

Le musiche originali del film sono del compositore e trombettista candidato all’Oscar Mark Isham (In mezzo scorre il fiume, America oggi, Men of Honor – L’onore degli uomini, 42 – La vera storia di una leggenda americana, Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre). Isham e il regista Ericson Core hanno collaborato anche per il biopic sportivo “Imbattibile”.

1. To Nome (3:03)

2. Hospital (1:07)

3. Luck Dries Up (1:11)

4. So You Will Go (3:21)

5. Leaving Nome (3:47)

6. Mischievous Pup (3:24)

7. Wrong Way (3:21)

8. Digging (3:26)

9. Resourceful Pup (4:08)

10. Helpless (0:50)

11. Crossing the Sound (2:33)

12. Shaktoolik (0:59)

13. Hard Decisions (2:02)

14. Determination (3:16)

15. To Lead (3:40)

16. Near Miss (4:06)

17. Sleep (1:01)

18. The Sound or Nothing (1:32)

19. All Alaska Sweepstakes (2:53)

20. Perilous Sound (5:56)

21. The Pine Stings Her Eyes (0:46)

22. Concern (0:57)

23. Togo Take Us (3:29)

24. Magnificent (2:01)

25. Last Legs (5:31)

26. Time and Togetherness (2:22)

27. Forgive Me (2:17)

28. Harnessed to Your Heart (6:46)

