Odissea di Christopher Nolan è tornato in testa alla classifica Cinetel nel weekend dal 13 al 16 agosto, con 2.281.190 euro incassati nelle sale italiane e un totale arrivato, dopo cinque settimane, a 48.539.337 euro, in una fase in cui il botteghino estivo rallenta ma continua a premiare i titoli più forti.Odissea torna al primo

Odissea di Christopher Nolan è tornato in testa alla classifica Cinetel nel weekend dal 13 al 16 agosto, con 2.281.190 euro incassati nelle sale italiane e un totale arrivato, dopo cinque settimane, a 48.539.337 euro, in una fase in cui il botteghino estivo rallenta ma continua a premiare i titoli più forti.

Odissea torna al primo posto nella classifica Cinetel

Il film di Christopher Nolan si riprende dunque la vetta dopo il sorpasso delle scorse settimane e conferma una tenuta non comune per un’uscita già alla quinta settimana di programmazione. Il dato, diffuso da Cinetel, racconta un pubblico ancora presente, soprattutto nelle sale dei grandi centri e nei multiplex, dove il passaparola ha continuato a sostenere Odissea anche nei giorni immediatamente precedenti Ferragosto.

Alle sue spalle scende Spider-Man: Brand New Day, che nel fine settimana ha raccolto 2.222.971 euro e porta il proprio totale a 31.768.035 euro in tre settimane. Il distacco tra i primi due titoli resta contenuto, poco meno di 60 mila euro, un margine che segnala una corsa ancora aperta. “Il pubblico familiare e quello dei fan restano decisivi”, osservano diversi esercenti, soprattutto nelle fasce serali, quando le sale si riempiono con maggiore regolarità. Pochi biglietti, a volte, cambiano la classifica.

La fine di Oak Street debutta sul podio

A completare il podio è la new entry La fine di Oak Street, diretta da David Robert Mitchell e interpretata da Anne Hathaway, che in cinque giorni ha incassato 629.823 euro. Il film, ambientato nella periferia americana degli anni Ottanta, mescola fantascienza, mistero e thriller, puntando su atmosfere sospese e su un immaginario che richiama un certo cinema di genere statunitense.

Il risultato vale il terzo posto e rappresenta il miglior ingresso della settimana tra le novità. Non un esordio da grandi numeri, ma solido, tenendo conto del periodo e della concorrenza dei titoli già affermati. Più indietro entra Robin Hood – Il prezzo del sangue, quarto con 248.087 euro in cinque giorni: il film di Michael Sarnoski rilegge la figura del fuorilegge in una versione più cupa, con un protagonista anziano, ferito e segnato dal passato. Un Robin Hood meno leggenda e più uomo, almeno nelle intenzioni del racconto.

Animazione e horror resistono nella top ten

Al quinto posto scende Minions & Monsters, che nel weekend porta a casa 146.597 euro e raggiunge un totale di 7.900.467 euro dopo sette settimane. Il film di animazione continua a intercettare il pubblico delle famiglie, anche se il ritmo degli incassi si è fatto più lento. Normale, in questa fase della stagione, quando le presenze in sala risentono delle partenze e delle serate all’aperto.

Slitta al sesto posto Hokum, horror scritto e diretto da Damian McCarthy, con 117.477 euro nel fine settimana e un totale di 677.758 euro in due settimane. Il genere, come spesso accade, mantiene una nicchia fedele: spettatori giovani, proiezioni serali, sale non sempre piene ma costanti. Settimo è Toy Story 5, che aggiunge 43.305 euro e arriva a 9.273.080 euro complessivi in nove settimane. Un percorso lungo, ormai nella coda della programmazione, ma ancora visibile nella top ten.

Le altre novità e il calo del botteghino

Tra gli altri ingressi, all’ottavo posto debutta la commedia musicale Nimrods di Lee Kirk, storia di un giovane musicista che sogna di sfondare con la propria band, con 76.821 euro in sei giorni. Al nono posto entra il documentario Katseye Wild Hearts, viaggio nella nuova fase della girl band globale, che ottiene 123.183 euro in cinque giorni: un risultato superiore, in termini di incasso, a quello di alcuni titoli piazzati più in alto, effetto della distribuzione e del calendario di uscita.

Chiude la top ten Sacrifice, diretto da Romain Gavras e ambientato su un’isola greca, con 34.888 euro in cinque giorni. Nel complesso, secondo i dati Cinetel, il weekend ha generato 6.079.171 euro di incassi, in calo del 43% rispetto al fine settimana precedente. Un arretramento netto, legato anche al periodo di Ferragosto e alla minore disponibilità di pubblico nelle città. Il segnale, però, non cancella la forza dei primi titoli: Odissea e Spider-Man: Brand New Day continuano a reggere buona parte del mercato, mentre le nuove uscite cercano spazio in una classifica ancora molto concentrata.