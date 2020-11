Warner Bros. ha utilizzato i social media per annunciare l’imminente arrivo di un primo trailer del live-action di Tom and Jerry pubblicando al contempo una prima immagine ufficiale del film. L’account Twitter Heatworld ha pubblicato una sorta di poster di questo nuovo ibrido live-ation / CGI che mostra Tom & Jerry in quel di Londra.

Warner Bros. ha annunciato il nuovo film di Tom & Jerry a gennaio 2019, con Tim Story (I Fantastici Quattro) alla regia e Kevin Costello assunto per la sceneggiatura. La trama segue Kayla (Chloë Grace Moretz), una nuova impiegata in un hotel che ha il compito di sbarazzarsi del topo Jerry prima del matrimonio del secolo che si terrà proprio nell’albergo in cui lavora. Dopo aver assunto in un primo tempo il gatto randagio Tom per sbarazzarsi del roditore, il comportamento tirannico di Terrance (Michael Peña), il manager dell’hotel, spingerà ad un alleanza l’improbabile il terzetto che si coalizzeranno contro il capo di Kayla. Il cast del film include anche Rob Delaney (Deadpool 2), Colin Jost, Ken Jeong, Pallavi Sharda, Jordan Bolger, Daniel Adegboyega, Ajay Chhabra, Janis Ahern, Leandra Ryan, Jeremy Ang Jones, Camilla Arfwedson, Eleanor Fanyinka e Christina Chong.

Tom & Jerry sono stati avvistati in un inseguimento in tutto il mondo e si sono appena fermati a Londra.

L’ultima incursione dell’iconico duo risale al 1992 nel lungometraggio d’animazione Tom & Jerry: il film in cui gatto e topo parlavano, ma per il nuovo film è stato scelto di non far parlare i due protagonisti e puntare tutto su espressioni e gag fisiche per cui i due personaggi sono celebri. Creati nel 1940 da William Hanna e Joseph Barbera, Tom & Jerry sono stati protagonisti di 161 cortometraggi tra il 1940 e il 1967 con l’aggiunta di un corto televisivo Tom and Jerry: The Mansion Cat del 2001 e un ultimo corto cinematografico, L’arte del karate, del 2005. Il franchise ha generano anche cinque serie tv in onda dal 1975 al 2014 e 15 film direct-to-video il cui titolo più recente Tom & Jerry: Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato che risale al 2017.