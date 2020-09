Nuovo progetto per Ryan Gosling, l’attore vestirà i panni di uno stuntman nel nuovo film del regista David Leitch (Deadpool 2, Atomica Bionda, Hobbs & Shaw). Il sito Deadline riporta che il duo collaborerà ad un progetto a cui Leitch è profondamente legato a livello personale; ricordiamo che Leitch è un stuntman e coordinatore di stunt che ha debuttato alla regia codirigendo l’action John Wick con il collega Chad Stahelski.

La fonte aggiunge che il dramma senza titolo sarà scritto da Drew Pearce (Hobbs & Show) e trarrà ispirazione da Professione pericolo (The Fall Guy) serie tv che negli anni ottanta ha visto protagonista il Lee Majors de L’uomo da sei milioni di dollari affiancato da Douglas Barr e Heather Thomas. Majors nella serie interpretava Colt Seavers, uno stuntman di Hollywood che usa le le sue abilità fisiche e la conoscenza acquisita come coreografo di scene di stunt per intraprendere il lavoro di cacciatore di taglie.

Il progetto di Leitch è stato al centro di una accesa guerra di offerte che ha visto coivolti MGM, Netflix, Paramount e Universal, con quest’ultimo studio che ha avuto la meglio. Guymon Casady servirà come produttore, insieme a Gosling, Leitch e Kelly McCormick.

Gosling che ha già interpretato uno stuntman, pilota d’auto e meccanico di Hollywood nell’acclamato Drive di Nicolas Winding Refn, ha un’agenda piuttosto fitta e oltre al progetto di Leitch sarà coprotagonista di The Gray Man di Anthony e Joe Russo al fianco di Chris Evans, l’ex Captain America vestirà i panni di un agente della CIA diventato assassino che si ritrova a combattere “forze misteriose”. Inoltre vedremo Gosling nei panni di un astronauta in Hail Mary, dramma fantascientifico basato su un romanzo dello scrittore di The Martian e anche come protagonista del nuovo remake horror Wolfman.